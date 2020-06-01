Фотомарафон «100-летие ТАССР»: председатель колхоза им. Г. Тукая А.В. Степанов с коллегами, 1982 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 288-я

Фото: из личного архива автора

Несмотря на активнейшее промышленное развитие после войны, ТАССР продолжала оставаться преимущественно аграрным регионом. Власти Татарии практически до самого распада СССР пытались провести широкомасштабную формированную работу в области механизации, электрификации, химизации, мелиорации земель. Для ТАССР это было больным вопросом, особенно с учетом того, что земель становилось все меньше. Распаханность сельхозугодий уже к 1970-му составляла 82%, а огромные массивы плодородных земель были превращены в гигантские строительные площадки в результате создания Камской промышленной зоны, сооружения Нижнекамского водохранилища, прокладки крупнейших нефте- и газопроводов по ее территории. Всего за 1950—1990 годы из оборота выбыло 140 тысяч гектаров. В этой ситуации были особенно важны кадры. Нужны были инициативные, умные и смелые председатели колхозов на местах, которые не боялись бы новаций и умели бы твердой рукой вести хозяйство. Одним из таких руководителей был Андрей Васильевич Степанов, который работал в Рыбно-Слободском районе.



Андрей Степанов родился в 1927 году восьмым ребенком в семье крестьян в деревне Козяково-Челны (тогда это был Кзыл-Юлдузский район, сейчас — Рыбно-Слободский). Четверо его старших братьев погибли на фронте. В 1944 году, после окончания восьмилетки, отправился туда и Андрей. На родину он вернулся только в 1953 году — после войны работал на урановых шахтах в Германии.

По приезду в родную деревню Андрей Васильевич работал сначала заместителем председателя сельпо, потом инструктором в райкоме Кзыл-Юлдузского района, а потом встал в ряды тридцатитысячников и, по его собственному выражению, надел на себя ярмо на всю жизнь: «Руководство сказало: шея мощная, вытянет». Тридцатитысячниками в 1955—1957 годах называли передовых работников предприятий и организаций, которых партия отправляла в деревню поднимать самые слабые и отсталые колхозы.

Андрей Васильевич с женой, Анной Алексеевной, 1960-е

1950-е годы были временем укрупнения колхозов. Степанов стал председателем колхоза «Победа», в который объединили шесть деревень. Молодой председатель взялся за работу: всего за несколько лет удалось построить во всех шести вверенных ему деревнях ФАПы, клубы, производственные объекты. Председатель с риском для собственной карьеры организовал для колхозников постоянную работу и дал возможность нормально зарабатывать. Как рассказывали его подчиненные, на один трудодень при нем люди получали килограмм хлеба, 20 копеек, а летом платили еще и проценты за выработку. За 5 лет работы в «Победе» Степанову удалось поднять урожай и вытянуть колхоз на крепкие позиции в районе. За это он получил орден «Знак Почета»: в его копилке это была память о годах укрупнения колхозов.

А потом Степанова отправили в другой, еще более запущенный, но и более крупный колхоз — имени Габдуллы Тукая. «Пришлось уехать в деревню Тимерлик, в колхоз имени Тукая. В этой деревне специалистов не было, все мужики работали на шабашках. Все стойла, коровники были ветхими — дыра на дыре. Школа недавно сгорела. Электричества в деревне не было, водопровода тоже, люди топили печки собранным в лесу валежником, который возили своими силами на волокушах, без лошадей», — так вспоминал Андрей Васильевич свой приезд в колхоз. На дворе стоял 1966 год.

В татарской деревне он умудрился поставить и развить свиноводческий комплекс на 5 000 голов, причем работники там ходили в халатах и шапочках, что страшно удивляло всех окрестных коллег Степанова

На ответственном участке он начал с постройки новой школы и с поиска учителей. В начальные классы пошла работать его жена Анна Алексеевна, приехали еще несколько специалистов. В первые же месяцы работы он добился того, что в деревню провели электричество. Интересно, что первым электричество получил дом муллы, хафиза, одного из самых уважаемых людей в деревне. Таким образом новый председатель получил своеобразные «очки» в свою пользу и подружился с лидером мнений (как мы бы сегодня это назвали). А поехав в Казань на республиканскую выставку сельхозтехники, он умудрился договориться и привезти с нее почвообрабатывающий агрегат, один из нескольких в республике. Словом, Степанов начал ударно.

Но ему катастрофически не хватало кадров. Нужны были инженеры, механизаторы, ветеринары, учителя, медики. Андрей Васильевич умел виртуозно договариваться. Поэтому из фондов колхоза ему было позволено платить именные стипендии ребятам, которые поступали в республиканские вузы — колхоз имени Габдуллы Тукая выучил десятки специалистов, которые работали впоследствии по всей республике, а особенно много среди них было руководящих кадров в райцентре, Рыбной Слободе. Это были не только студенты сельхозинститута, но и геодезисты с физфака КГУ, и журналисты с журфака, и будущие учителя, и медики.



За 21 год работы в колхозе Степанов развернулся: после себя он оставил машинно-тракторный парк, ремонтные мастерские. В татарской деревне он умудрился поставить и развить свиноводческий комплекс на 5 000 голов, причем работники там ходили в халатах и шапочках, что страшно удивляло всех окрестных коллег Степанова. Технологии и племенных поросят Андрей Васильевич привез из Эстонии. А еще — овцеводческая ферма, конюшня, амбары, КЗС, два дома культуры, водопровод, магазины, детские сады, ФАПы, КБО, торфотряд, развитая дорожная сеть — всего и не перечислить. Две богом забытые деревни стали крепкими и, насколько это было возможно в те годы, комфортными для жизни.

Андрей Васильевич (крайний справа) с коллегами на встрече с журналистами, 1982 год

За год в начале восьмидесятых Степанов сдавал государству 4 500 голов свиней. Урожайность на полях выросла втрое. Председатель первым в районе начал применять на своих полях аммиачную воду, и благодаря этому в его хозяйстве собирали с 1 гектара 1 200 центнеров кукурузы, 1 000 центнеров сахарной свеклы, 45 центнеров пшеницы. Было тут и еще одно чудо техники: сотни гектаров полей искусственно орошались. У Андрея Васильевича работал так называемый «торфотряд» — 12 тракторов были выделены только на то, что вносили удобрения на поля колхоза. В 1982 году колхоз дал государству четырехкратную норму зерновых. В 1983—1984 годах по продаже зерновых самые большие успехи в районе делались именно в этом колхозе.

В 1980-х Андрею Васильевичу Степанову было присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства. Рядом с орденами Октябрьской революции и «Знак Почета» появился нагрудный знак. На пенсию он вышел в 1987 году и до самой смерти в 1998 консультировал руководителей и других председателей Рыбно-Слободского района, будучи официальным советником при администрации.

Андрей Степанов, 1982 год

У него не было высшего образования, он и оставшиеся-то два класса после восьмилетки закончил уже будучи председателем, в 1969 году — этого требовали правила штатного расписания. Он всю жизнь работал на земле, ставя интересы общества и людей выше, чем собственные.

И это — только один пример того, какие деятельные и инициативные люди создавали республику, ее благосостояние. Они ходили в резиновых сапогах по непролазной грязи. С утра до ночи объезжали колхозные поля. С боем выбивали для своих колхозов трактора и договаривались насчет разумного перераспределения средств. Привозили в деревни медиков и учителей, выводили в люди талантливых деревенских ребят. Электрифицировали деревни и строили в них водопровод. Их были десятки, такие руководители, как Степанов, находились в каждом районе. И именно их многолетний созидательный труд стал базой, на которой стало возможно построить и остальную мощь Татарстана.

Людмила Губаева