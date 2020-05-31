«Детей у меня семь. По меньшей мере»: 10 удивительных фактов о Клинте Иствуде

К 90-летию актера и режиссера

Сегодня исполняется 90 лет американскому актеру, кинорежиссеру и композитору Клинту Иствуду. В честь юбилея редакция «Реального времени» собрала 10 удивительных фактов об оскароносном киномэтре, о многих из которых вы наверняка узнаете впервые.

1. На съемки — на личном вертолете



Фильмы с главным ковбоем Голливуда часто рассказывают о героическом выживании в труднопреодолимых обстоятельствах, но, как показала жизнь, такое случалось не только с экранными образами актера. В 1951 году, в самый разгар Корейской войны, Иствуд был призван на военную службу и проходил обучение в лагере новобранцев Форт-Орд в Калифорнии в качестве летчика.

От отправки на войну Иствуда уберег случай — во время учебного полета в его самолете отказал двигатель, и машина упала в море. В результате этого несчастного случая Иствуд получил ранения и чудом остался жив, проплыв до берега более 3 км. Молодого человека не наказали за потерю самолета, но и на войну не отправили тоже. «Нам с пилотом пришлось плыть, была поздняя осень, очень холодная вода. Спустя много лет я узнал, что в этом месте в океане размножаются белые акулы, и я очень рад, что не знал этого тогда, — а то бы просто умер», — вспоминал актер.

Так что Клинт Иствуд — сертифицированный пилот, и пользуется этим, добираясь на съемки на собственном вертолете, чтобы не тратить время в пробках.

Фото film.ru

2. Полувековая медитация

Клинт Иствуд практикует медитацию практически полвека. Всерьез об этом он впервые заявил (несмотря на насмешки аудитории в студии) на шоу Мерва Гриффина в 1975 году. Гостем этого шоу, помимо Иствуда, был Махариши Махеш Йоги. Актер заявил, что медитирует уже три-четыре года.

Иствуд не раз еще говорил, что медитация позволяет ему справляться со стрессами и негативом, такими как, например, смерть альпиниста от камнепада на съемках его фильма «Санкция на пике Эйгера».

В 2013 году в интервью GQ актер рассказал, что последние 40 лет он занимается медитацией по два раза в день, и эта практика помогла ему стать более толерантным к людям разных религий.

3. Нестиранное пончо и сомбреро

Клинт Иствуд стал своеобразной иконой вестерна. Он ввел моду на мексиканские пончо и сомбреро, которые не снимал в целом ряде картин, снятых в 60-х. Помимо Иствуда, работой над внешним обликом его персонажей занимался итальянский художник по костюмам Карло Сими. Он и нарисовал эскиз этого образа за несколько месяцев до начала съемок картины «За пригоршню долларов», где Иствуд впервые появляется в знаменитом костюме с пончо и сомбреро.

Фото disgustingmen.com

Это уже легенда: то самое пончо, которое герой Иствуда носит в трилогии Серджо Леоне («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой»), ни разу не стирали. Так захотел сам актер. По его словам, чистое пончо — это неправильное пончо. На всякий случай уточним: фильмы выходили с периодичностью раз в полгода.

4. Отказ от ролей в культовых фильмах

Наш герой отказывался от многих ролей в картинах, впоследствии ставших культовыми. После ухода Шона Коннери из франшизы про агента 007 вакантное место Джеймса Бонда было предложено Иствуду, но безуспешно. Warner Bros. звали его на роль Супермена, но тогда он тоже сказал свое веское «нет». «Я Супермен? Нет, эта роль не для меня, — объяснял Иствуд, — Не то чтобы с ним было что-то не так, просто роль создана для кого-то другого».

Фрэнсис Форд Коппола просил сыграть его главную роль (в итоге отошедшую Мартину Шину) в ставшем культовом «Апокалипсисе сегодня», но Иствуд не хотел ехать на съемки в Филиппины на 16 недель.

Кроме того, он владел правами на книгу «Ничто не вечно», на основе которой в 1988 году был снят фильм «Крепкий орешек» — и снова не с ним в главной роли.

5. Песня Gorillaz

В 2001 году британский виртуальный музыкальный проект Gorillaz выпустил дебютный альбом с синглом Clint Eastwood, который до сих пор считается самым успешным синглом группы. Хотя песня и посвящена актеру, в ней он не упоминается.

Слова песни «I’ve got sunshine in a bag» («Я ношу счастье в своей сумке») в припеве были взяты из классического вестерна «Хороший, плохой, злой». Некоторые ошибочно полагают, что эта строчка про наркотики. На самом же деле это аллюзия на деньги в сумке персонажа Клинта Иствуда, с которыми он уезжает в конце фильма.

На песню Клинт Иствуд не отреагировал никак, хотя лидер Gorillaz (и Blur) Деймон Албарн послал актеру мерч группы в знак уважения. Он был уверен, что песня, названная его именем, Иствуду понравится, ибо «всей своей жизнью он доказал, что он умный человек».

Иствуд также упоминается в песне группы «Аквариум»: «И прищурившись, как Клинт Иствуд, Капитан Воронин смотрел им вслед».

6. Встреча с создателем «Джо-Джо»

Юбиляр оставил свой след даже в японской поп-культуре. Один из главных персонажей крайне популярного аниме-сериала и одноименной манги «Эксцентричные приключения Джо-Джо» Дзётаро Кудзё напрямую вдохновлен Иствудом и его ролями в вестернах. Актер во время своего визита в Японию в 2012 году даже встречался с создателем «Джо-Джо» Хирохико Араки и с удовольствием принял участие в фотосете, посвященном юбилею этой серии.

Фото twitter.com

7. «Непрощенный»: в ожидании подходящего возраста

Сценарий для легендарного вестерна «Непрощенный», который Иствуд и поставил, и сыграл в нем главную роль, был задуман еще в 1976 году, но дошел до производства только в 1992-м. Режиссер хотел быть достаточно старым для этой роли, которая ознаменовала бы его лебединую песню в этом жанре.

Фильм посвящен памяти режиссеров Серджо Леоне и Дона Сигела, под началом которых Иствуд работал в картинах, принесших ему широкую известность и оказавших значительное влияние на все его дальнейшее творчество. Съемочный период фильма составил всего 39 дней, причем закончились съемки даже на 4 дня раньше намеченного.

8. Сколько у Клинта детей?

Иствуд был дважды официально женат. В 1953 году, еще не став известным актером, он женился на актрисе Мэгги Джонсон. У них было двое детей: сын Кайл Клинтон и дочь Элисон. Еще в 1964 году у актера родилась дочь Кимбер от кратковременного романа с танцовщицей Роксаной Тунис, а начиная с 1978-го в течение 4 лет Клинт жил в гражданском браке с актрисой Сондрой Лок. В 1985 году Иствуд познакомился с бортпроводницей Жаклин Ривз, с которой жил в фактическом браке около 3 лет. У них родились двое детей: сын Скотт и дочь Кэтрин. В начале 90-х годов начал встречаться с актрисой Фрэнсис Фишер, которая родила Клинту дочь Франческу. В 1995-м пара рассталась.

Клинт Иствуд и Сондра Лок, 1977 г. Фото wikimedia.org

В 1996 году Иствуд официально женился на телеведущей Дине Руиз, которая была младше актера на 35 лет. В этом браке родилась еще одна дочь — Морган. Клинт и Дина прожили вместе до 2013 года, когда жена подала на развод из-за того, что супруг стал ей изменять. После развода 83-летний артист стал встречаться с актрисой Эрикой Фишер.

Сам Иствуд может не знать точного количества своих детей. Когда в 1997 году в передаче «60 минут» его попросили озвучить это число, Иствуд ответил: «Их у меня несколько». Позже, в 2009 году, в интервью Дэвиду Леттерману на вопрос «У тебя же семь детей? Семь?» ответ Иствуда был: «По меньшей мере».

9. Иствуд — мэр

Помимо кинематографа Иствуд занимался политикой, был членом Республиканской партии США.

Клинт Иствуд успел поработать даже мэром небольшого городка Кармел в Калифорнии — с 1986 по 1988 год. До этого актер хотел построить в Кармеле небольшой дом, но администрация города не позволила это сделать. Разрешение на постройку здания в итоге все-таки было получено в высшей инстанции, но почувствовавший себя уязвленным Иствуд выставил свою кандидатуру на выборах против дважды избранного мэра и победил, набрав 72,5 процента голосов.

Во время своего мэрства он облегчил процессы аренды и строительства, открыл детскую библиотеку и отменил странный закон, не позволявший продавать и есть мороженое на улицах городка. В городок начали прибывать поклонники актера и туристы, что было не по душе местным жителям, поэтому Иствуда не переизбрали.

Фото spletnik.ru

10. Необычное хобби и история спасения

Хобби знаменитости — игра в гольф. Иствуд владеет собственным гольф-клубом. С другими голливудскими звездами Иствуд добивался строительства нового поля для гольфа неподалеку от Монтерея, что требовало вырубки 18 тысяч сосен, однако специальная комиссия в 2007 году разрешения на это не дала.

Осенью 2014 года 84-летний актер спас человека, подавившегося куском сыра на открытии одного из турниров по гольфу. Иствуд помог пострадавшему, применив на практике прием Геймлиха: он обхватил бедолагу руками пониже груди и несколько раз дернул вверх.