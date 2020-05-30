Фотомарафон «100-летие ТАССР»: скульптор А.П. Кибальников открывает памятник Ленину в Елабуге, 1980 год

Проект «Реального вемени: от Татарии — к Татарстану, часть 286-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

У елабужского памятника Ленину на Хлебной площади (площади Ленина) есть интересная история.

Дело в том, что изваяние работы выдающегося советского скульптора Кибальникова должно было улететь на Кубу, в подарок ко дню рождению Ленина. Но кубинцы в гневе отказались от творения Кибальникова — памятник оказался слишком мал, чтобы символизировать любовь и признательность народа Острова Свободы ленинским идеям и их воплощению. В декабре 1980 года этот памятник установили на площади Ленина в Елабуге. В открытии памятника участвовал и его автор — народный художник СССР, лауреат Ленинской премии А.П. Кибальников (автор памятников В.В. Маяковскому, П. Третьякову в Москве, соавтор Мемориала «Брестская крепость»).

Открытие памятника Ленину в Елабуге: А.Н. Гунин (секретарь горкома партии), А.П. Кибальников (скульптор), Е.В. Привалов (председатель горисполкома)

Кибальников побывал в Елабуге лишь однажды — в момент своей творческой биографии того периода, который можно определить как «Лениниана», в связи с открытием памятника Ленину. Больше он здесь не бывал — не было повода. Сегодня, после того как по стране после распада Советского Союза прокатилась волна сноса памятников Владимиру Ильичу, приятно отметить, что в Елабуге сохранить уникальный памятник удалось. Даже в Казани стояли памятники, повторяющиеся в разных городах Союза. А вот скромной провинциальной Елабуге повезло. Ее Ленин на площади Ленина (бывшей Хлебной площади) уникален, представляет художественную и историческую ценность.

Туристов в Елабуге и по сей день впечатляет, что в периферийном татарском городе стоит памятник мастера, изваявшего Маяковского, известного каждому москвичу. К слову, Кибальников с тех пор входит в ряды почетных граждан Елабуги.

Людмила Губаева