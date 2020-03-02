Предприниматели Татарстана пожаловались на большие сроки историко-культурной экспертизы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С докладом о ситуации с историко-культурной экспертизой в Татарстане на Совете по предпринимательству при президенте РТ выступила замдиректора АО «Татмелиорация» Ирина Соколова.

Она напомнила, что с 2015 года на всех территориях, где планируются земляные работы и точно не известно, что там нет объектов историко-археологического наследия, бизнес обязан заказывать историко-культурной экспертизу. Стоимость этих работ составляет от 200 до 700 тысяч рублей. Длительность таких экспертиз составляет до 220 дней в бесснежный период (а когда лежит снег, такую экспертизу проводить невозможно). При этом обращаться необходимо сразу в две структуры — Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) РТ и федеральное Министерство культуры.

Ситуацию прокомментировал глава ОКН РТ Иван Гущин. Он объяснил, что экспертиза обусловлена борьбой с «черными копателями» и намерением сохранить памятники. С 2015 года, когда введена такая экспертиза, выявили 65 памятников.

За прошлый год Комитет отработал более 1,3 тысячи заявок, добавил Гущин. Он также рассказал, что экспертизой сейчас в республике занимается только 15 организаций.

Сейчас в ОКН ожидают постановления правительства РФ, после которого вся территория республики будет зонирована, и у комитета будет полное понимание, «где копать, а где не копать».

В ответ президент РТ Рустам Минниханов пожурил Гущина за то, что Комитет не располагает такими сведениями уже сейчас.