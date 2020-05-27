Главный масон России: «Наши храмы закрыты, ложи не встречаются — братья собираются в Zoom»

Интервью Андрея Богданова — о вольных каменщиках России, популярности масонства в коронакризис и последствиях пандемии для человечества

Общество сейчас проходит через серьезное испытание и уже никогда не будет прежним, а ценность личного общения будет намного выше, нежели раньше, считает великий мастер Великой ложи России, кандидат на должность президента России на выборах 2008 года Андрей Богданов. Как коронавирус отразился на масонах по всему миру? Стали ли идеи создания «братского союза всех людей» более востребованными на фоне пандемии? Когда вольные каменщики пришли в Россию и через какие трудности им пришлось пройти? На эти и другие вопросы Богданов ответил в интервью «Реальному времени».



«В концлагерях погибли до 200 тысяч масонов»



— На эту неделю пришлась знаменательная дата: 19 лет назад в Мадриде прошел всемирный съезд масонов. О мероприятии практически ничего не известно, в том числе отсутствует информация об участии российских представителей. Знаете ли вы что-либо об этом съезде?

— Могу лишь сказать, что такое воззвание действительно было — это была очередная Мировая конференция великих мастеров великих регулярных лож. Такие съезды проходят один раз в 1,5 года.

Я 13 лет являюсь великим мастером Великой ложи России и за это время прошло несколько таких конференций: 2008 год — в США, 2009 год — в Габоне, 2011 год — в Колумбии, 2012 год — в Индии, 2014 год — в Румынии, 2015 год — снова США, конференция 2017 года проходила в Лондоне, где отмечалось 300-летие объединенной Великой ложи Англии, а в 2018 году мероприятие прошло в Панаме.

Если бы не коронавирус, в этот понедельник свою работу начала бы конференция в Иерусалиме.

— К слову, вас и «мировое правительство» уже успели обвинить в том, что коронавирус — часть вашего коварного плана?

— Я уже устал отвечать про мировое правительство (смеется).

Фото vk.com/andreybogdanov70

Я 13 лет являюсь великим мастером Великой ложи России и за это время прошло несколько таких конференций. Если бы не коронавирус, в этот понедельник свою работу начала бы конференция в Иерусалиме

— Вернемся к Мадриду: в прессу просочилась информация о том, что на том историческом съезде его участники потребовали реабилитации своих собратьев, 12 тысяч из которых были казнены и 40 тысяч осуждены во времена правления генерала Франко.



— Всемирная конференция не принимает абсолютно никаких решений, кроме того, в какой стране пройдет следующее мероприятие — как с Олимпиадой. Функция съезда — знакомство великих мастеров между собой и только.

Что касается гонений масонов, то подобное происходило не только в Испании. Это происходило в разных странах, в разное время. На мой взгляд, самое серьезное преследование было в фашистских Германии и Италии. Во время второй мировой войны в концлагерях погибли до 200 тысяч масонов.

«Это как Adidas и китайский Abibas с рынков 90-х»

— Как к масонам относились в нашей стране? Что происходило в дореволюционное, а затем советское время?

— В России масонство появилось в 1731 году, а первым великим провинциальным мастером страны был Джон Филипс — английский генерал на русской службе. Расцвет масонства пришелся на конец XVIII века, когда позицию ВПМ занимал русский государственный деятель Иван Елагин.

Запрещено масонство в России было в 1822 году: тогда на имя управляющего министерством внутренних дел графа Кочубея последовал высочайший рескрипт Александра I «Об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ». В документе говорилось: «Все тайные общества под какими бы они наименованиями не существовали, как то: масонские ложи или другие — закрыть и учреждения их впредь не дозволять».

Фото wikimedia.org

Расцвет масонства в России пришелся на конец XVIII века, когда позицию ВПМ занимал русский государственный деятель Иван Елагин

На 1905—1917 годы пришлось достаточно много домыслов о масонстве, однако они не имели под собой почвы. Все, кто называл себя тогда масонами — настоящими масонами не являлись, они были самозванцами. Например, Керенский (он называл себя масоном) после большевистской революции бежал во Францию и хотел войти в Великую ложу Франции. Его не приняли и попросили пройти инициацию заново. Он отказался.

Возродилось масонство в нашей стране только в 1995 году (подчеркну, что речь идет о регулярном масонстве), когда была инсталлирована Великая ложа России. Отмечу, что ВЛР была официально зарегистрирована в Минюсте РФ.

Вообще к русским масонам принадлежало множество известных личностей: Пушкин, Грибоедов, Чаадаев, Кутузов, Суворов, Бенкендорф, князь Воронцов, Щербатов, Болтин, Сумароков, Елагин, Новиков, князь Гагарин, Павел I и другие.

— Вы сделали особый акцент на том, что в России возродилось именно регулярное масонство. Есть какие-то другие ответвления?

— Есть регулярное масонство, которое ведет свою историю с Великой ложи Англии 1717 года. Его главные принципы: вера в Бога, принимаются только мужчины, в ложах не обсуждаются политика и религия.

В XIX веке Великий Восток Франции отошел от этих принципов и начал принимать атеистов. Также на работах лож поощрялось обсуждение политики и религии, а в начале XX века позволили принимать женщин. Из-за этого все регулярные Великие ложи отозвали свои признания у ВВФ — так появилось нерегулярное «масонство». Грубо говоря, это как Adidas и китайский Abibas с рынков 90-х. Если говорить о численности этих групп, то в мире сейчас такое соотношение: регулярные/нерегулярные — 85/15 процентов.

Фото livejournal.com

Регулярное масонство ведет свою историю с Великой ложи Англии 1717 года. Его главные принципы: вера в Бога, принимаются только мужчины, в ложах не обсуждаются политика и религия

«Во время пандемии обращений на наш сайт стало в разы больше»

— В 2017 году в Казани была воссоздана ложа «Восходящего солнца», которая отнюдь не нова (она была основана еще в 1776 году). Не могли бы вы рассказать, что она из себя представляет на сегодняшний день?

— В ложе «Восходящего солнца» сейчас 22 брата. Можно сказать, что она растет и процветает. Кстати, год назад от нее отпочковалась ложа «Жан-Карло Сэри» в Самаре.

— Своими целями масонство называет «улучшение человека и объединение человечества», а также создание «братского союза всех людей». Наблюдаете ли вы возрастающую заинтересованность и востребованность этих идей? Особенно в кризисное время.

— Наши идеи востребованы всегда и, конечно же, сейчас. Во время пандемии обращений на наш сайт стало в разы больше.

— А сколько сейчас братьев в ВЛР? Два года назад вы говорили, что в вашей юрисдикции немногим более одной тысячи человек.

— Сейчас в Великой ложе России около 1 200 братьев.

Фото vk.com/andreybogdanov70

Наши идеи востребованы всегда и, конечно же, сейчас. Во время пандемии обращений на наш сайт стало в разы больше

— Видите ли вы возможность создания того самого «братского союза всех людей», в том кризисе, который сейчас переживает весь мир? Или общество не поменяется?

— Общество сейчас проходит через серьезное испытание, так же как и масонство. Из-за пандемии ложи не встречаются, наши храмы закрыты, но братья собираются в «зуме» и мечтают о том, когда встретятся воочию.

В целом, я уверен, что общество уже никогда не будет прежним, а ценность личного общения будет намного ценнее, нежели раньше.