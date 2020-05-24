Рамазан и Ураза-байрам: проверь свои знания

В этом году Рамазан прошел довольно необычно: в России не было коллективных ночных молитв в мечетях, пришлось отменить и массовые ифтары. Да и сегодняшний праздник перешел в «онлайн-режим». Однако никакой коронавирус не может отменить сам священный месяц и пост (ураза) — и миллионы приверженцев ислама в светлое время суток добровольно отказывались от еды, питья, интимных отношений, дурных помыслов и старались совершать как можно больше благих поступков. В день, когда верующие отмечают Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), «Реальное время» подготовило для своих читателей тест о прошедшем месяце поста и сегодняшнем празднике.