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Рамазан и Ураза-байрам: проверь свои знания

07:00, 24.05.2020 3

Тест «Реального времени»: что вы знаете о сегодняшнем празднике и священном месяце поста?

Рамазан и Ураза-байрам: проверь свои знания
Фото: Максим Платонов

В этом году Рамазан прошел довольно необычно: в России не было коллективных ночных молитв в мечетях, пришлось отменить и массовые ифтары. Да и сегодняшний праздник перешел в «онлайн-режим». Однако никакой коронавирус не может отменить сам священный месяц и пост (ураза) — и миллионы приверженцев ислама в светлое время суток добровольно отказывались от еды, питья, интимных отношений, дурных помыслов и старались совершать как можно больше благих поступков. В день, когда верующие отмечают Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), «Реальное время» подготовило для своих читателей тест о прошедшем месяце поста и сегодняшнем празднике.

Тимур Рахматуллин
Общество БашкортостанТатарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:46
    Хороший тест - заставляет задуматься.
    Спасибо.
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  • Анонимно 09:25
    Я оказывается лузер!
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  • Анонимно 09:29
    а я шейх!
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