Главное о коронавирусе на 22 мая: десятая жертва в Татарстане и подозрение на COVID у Кадырова

Десятая смерть от коронавируса

Стало известно о десятом летальном случае от COVID-19 в Татарстане. Об этом рассказали в оперштабе РТ.

20 мая скончался 57-летний житель Казани. Его госпитализировали с жалобами на высокую температуру и утомляемость. С 13 мая он был в отделении реанимации и интенсивной терапии временного инфекционного госпиталя с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией. Мужчина имел сопутствующие заболевания, в числе которых острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопения тяжелой степени, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 75 новых случаев COVID-19, из них один случай — завозной, 74 — контактные. 24 человека госпитализированы, 51 лечится дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Татарстан отправил в армию первую партию призывников. Фото Олега Тихонова

Среди заболевших один несовершеннолетний. Троим от 18 до 30 лет. Большинству пациентов — от 30 до 50. В возрастной категории от 50 до 60 находятся 14 человек, 26 — в категории от 60 до 70. Семерым заболевшим от 70 до 80, еще троим — от 80 до 90 лет.

В Казани 24 новых заболевших, чуть меньше в Набережных Челнах — 23.



Всего в Татарстане зарегистрирован 2 621 случай заболевания. Выздоровели за весь период 1 698 человек.



Татарстан на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Татарстан отправил в армию первую партию призывников. У всех измерили температуру, взяли анализ на коронавирус. По прибытию в часть все новобранцы отправятся на карантин.

В Татарстан возвращаются жители республики, «застрявшие» в США из-за пандемии.

Телеведущая «Эфира» Альбина Асылгараева заявила, что заболела коронавирусом. Тест она сдала в частной клинике, и он оказался положительным. В Минздраве РТ объяснили, что тест не сделали из-за того, что девушка не входит в группу риска.

Альбина Асылгараева заявила, что заболела коронавирусом. Фото Instagram

4 тысячи тестов делают в Татарстане каждый день.

Только половина родителей водят в детские сады детей.

Режим ограничений власти республики пока снимать не собираются.

В КФУ частично отменили государственные экзамены.

У Кадырова подозрение на коронавирус, а Россию может накрыть вторая волна

За последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса, выздоровели 7 144 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 326 448, а выздоровевших — до 99 825 человек.

Зафиксированы еще 150 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умерли 3 249 россиян.

Топ регионов России по числу заболевших:

В России заявили об успешном доклиническом испытании вакцины от COVID-19.



Прививать от коронавируса в России начнут с групп риска. Это связано с тем, что одномоментно большое количество доз найти будет проблематично.



У Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Его привезли в Москву и госпитализировали.

В Минздраве РФ объяснили, что после тяжелого лечения от коронавируса пациенту необходима реабилитация.

Почти 40 сотрудников скорой помощи на Камчатке заразились коронавирусом.

В Адыгее 150 человек заразились COVID-19 на похоронах. Очевидцы событий объяснили, что хоронили «уважаемого человека».

На следующей неделе в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом.

Из-за пандемии ЕГЭ сдавать будут только те, кто планирует поступать в вузы. Фото Рината Назметдинова

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в конце июля — августа в Россию может прийти вторая волна коронавируса.

Из-за пандемии ЕГЭ сдавать будут только те, кто планирует поступать в вузы. Аттестат получат все школьники.

В Москву прибыл самолет ВВС США с медицинским оборудованием.

В мире: смерть дворецкого и новый тип теста

По состоянию на 10.40 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 000 561. Умер 328 191 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 621 196). На второй строчке — Россия (317 554). Тройку замыкает Бразилия (310 921). На четвертом месте — Испания (280 117). На пятой строчке — Великобритания (250 908).

Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память об умерших от коронавируса.

В США от COVID-19 умер дворецкий Белого дома, который служил при 11 президентах.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить, если мир не справится с пандемией.

В Бразилии изобрели первый в мире генетический тест на коронавирус.

YouTube назвал запрещенные темы про коронавирус. Среди них — 5G, молитвы, фейерверки и призывы отказаться от китайской еды.

Ольга Плешкова