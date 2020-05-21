Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники XV Всесоюзного автопробега в Елабуге, 1981 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 277-я
В 1981 году состоялся традиционный, 15-й по счету Всесоюзный автопробег, организованный ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ и журналом «Техника — молодежи». Он был посвящен пропаганде решений XXVI съезда КПСС — автопробеги вообще были довольно мощным агитационным средством, которое традиционно привлекало огромное внимание во всех посещенных городах. Этот автопробег прошел более 7 тысяч километров по городам Поволжья, Урала и Западной Сибири.
Для участия выбраны были индустриальные центры, где исторически зарождалась и развивалась промышленность страны. Омск, Тюмень, Челябинск, Свердловск, Уфа... В Татарстане автопробег затронул Набережные Челны (где к нему присоединился элегантный лимузин участника Травина) и Елабугу.
Для участия в пробеге было отобрано 25 автомобилей — не промышленного образца, а «апгрейженные» любителями, подработанные под собственные нужды. Они подбирались в состав участников из сотен претендентов по принципу высокого качества и разнообразия образцов. Один из них был собран в Набережных Челнах — в сердце татарстанской автопромышленности .
«Мощный туристский автомобиль семьи Куприяновых из Риги и сверхлегкий «джип» с мотоциклетным мотором «Урал» из Алма-Аты, обтекаемый, как стрела, спортивный автомобиль Матевосяна из Армении и комфортабельный вездеход Устьяна из Краснодара, амфибия Рикмана и стремительная «Барракуда» Тобиаса из Москвы, металлические «Жигули» Компанцева из Тольятти и элегантный лимузин Травина из Набережных Челнов...» — вот как описывал состав участников журнал «Техника — молодежи». А так рассказывалось о стандартном пробеге по городу (имеется в виду любой город, через который проходила колонна):
«Повсюду огромный интерес к автомобилям. Колонну встречают тысячи жителей города. На центральной площади митинг и демонстрация автомашин, цветами и транспарантами украшена трибуна, замерли в салюте ряды пионеров, развеваются флаги мотоциклетного эскорта ДОСААФ. А в центре запруженной народом площади и, разумеется, в центре всеобщего внимания — красные, белые, голубые, желтые, оранжевые автомобили.
Почему не серийный автомобиль любительской конструкции становится столь притягательным объектом внимания для десятков тысяч людей? Автомобиль — своеобразный идол конца XX века, им интересуются и стар и мал, все — от пионеров до пенсионеров. А тут еще автомашины необычных форм и конструкций: амфибии, вездеходы, машины с пластмассовыми кузовами, вагонного типа, спортивные, скоростные туристские. Машины индивидуальные, непохожие на те, что в массовом числе выпускаются промышленностью, сделанные умельцами по своему вкусу».
Интерес к пробегу был огромным — особенно в Набережных Челнах, где к тому времени уже вовсю работал автогигант КАМАЗ. Неслучайно коллективу Камского автозавода от участников 15-го автопробега было вручено знамя «ТМ» («Техника — молодежи») как символ творческого содружества. В ответ автостроители организовали почетный эскорт из мощных КАМАЗов, который сопровождал колонну автопробега от Набережных Челнов.
Справка
За помощь в создании материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник.
комментарии
Спасибо.
Интерес к технике был в СССР у молодежи огромный - о чём свидетельствуют миллионные (!!!) тиражи журнала "Техника - молодёжи" в 1970 - 1980-х гг.
1981 год это, наверное, самый последний спокойный год жизни советских людей - через год - в 1982 году - умрёт Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев и начнётся делёжка власти в рядах коммунистической партии.
Образуется мощная фракция "ленинцев", которая провозгласит возврат к "ленинским" принципам руководства 1917 - 1924 годов.
А "ленинские принципы" - это террор, диктатура, интриги, заговоры, голод, холод, концлагеря и т.д.
Конечно, так не писали, писали просто "возврат к ленинским принципам руководства партией и государством" - культ марксиста-террориста Ленина превышал в СССР культы фараонов в Древнем Египте и царей в Древней Иудее.
В 1985 году "ленинцы" начнут "перестройку", которая завершится ельцинско-гайдаровской "шоковой терапией" и "бандитским капитализмом 1990-х годов".
А пока - в 1981 году - молодёжь и ветераны Елабуги и Набережных Челнов радостно приветствуют Всесоюзный автопробег, посвященный пропаганде решений ХХУ1 съезда КПСС.
На фотографиях радостные, весёлые лица людей, разглядывающих диковинные самоделки - автомобиль в СССР всё ещё роскошь и в продаже для населения по записи и соц.соревнованию всего 3 (три) марки - "Жигули", "Москвич" и "Запорожец".