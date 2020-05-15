Восемь мифов о коронавирусе и их разоблачение

Доктор и депутат Борис Менделевич развенчивает расхожие заблуждения о COVID-19

Фото: Илья Репин

Новая коронавирусная инфекция вызвала волну фейков и мифов в обществе. В своей новой колонке для «Реального времени» депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич развенчивает самые расхожие мифы о вирусе и о взаимоотношениях общества с ним.

Миф №1. Коронавирус не опаснее обычного гриппа, от которого летальность выше

COVID-19 — новая коронавирусная инфекция, которая в отличие от гриппа пока не изучена до конца. Именно этот аспект сейчас усложняет и принятие комплексных профилактических мер, и само лечение.

Сейчас известно, что примерно у половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Это означает, что человек не знает о своем заболевании, но способен его распространять. Еще один момент — вирус на поверхностях, по разным данным, живет до 3 дней, что, конечно же, может в разы увеличить число инфицированных. Именно за счет коварства своего распространения новый коронавирус гораздо опаснее гриппа.

Страшны и его осложнения.

Судя по статистике, количество летальных случаев от нового коронавируса в 4—10 раз больше, чем летальность от вирусов гриппа, и составляет от 1 до 5%, в зависимости от страны. Точные данные мы сможем получить только в конце эпидемии.

Но пока ясно одно: коронавирус гораздо опаснее обычного сезонного гриппа, с которым человечество сталкивается в последнее время.

Фото Ильи Репина

Миф №2. Осложнения развиваются только у ослабленных больных, и умирают они от сопутствующих заболеваний

С одной стороны, в этом утверждении есть доля правды. Действительно, у хронических больных ослаблен иммунитет, и вирусу атаковать его проще. Но есть и другая сторона медали.

Очень многие хронические больные тщательно следят за своим здоровьем, ходят по врачам, регулярно проходят обследования. А значит, они знают многое о своем организме и его возможностях и стремятся сохранить здоровье. При этом здоровый с виду человек тоже может носить в себе зачатки серьезных болезней, для развития которых новый коронавирус может стать катализатором. Например, к таким болезням относится бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, ряд аутоимунных заболеваний и др.

Медицинская статистика свидетельствует, что не только пожилые люди и хронические больные умирают от коронавируса. От этого не застрахованы и молодые, здоровые, активные люди. И об этом должен помнить каждый.

Фото Ильи Репина

Миф №3. От коронавируса помогают лимоны, имбирь, баня, черника, квашеная капуста, бобровая струя и прочие народные средства



Человеческий организм в общем и иммунитет в частности — это сложная система, которая выстраивается не за один день. Наша иммунная система до настоящего времени до конца не изучена, но есть ряд установленных фактов, которые позволяют утверждать: потребление вышеперечисленных и иных продуктов вряд ли кардинально поможет защититься от инфицирования и уж тем более — излечить начавшуюся болезнь.

Поясню подробнее. Доказано, что человеку с хорошим иммунитетом для поддержания здоровья не нужны дополнительные вмешательства. Достаточно соблюдать режим дня, питаться сбалансированно, систематически заниматься физкультурой и включать в свой рацион продукты с иммуномодулирующим действием, к примеру лук или чеснок. Но при этом надо понимать, что эти продукты сами по себе никого не защищают от коронавируса.

В случае первых признаков заболевания я рекомендую не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу.

Фото Ильи Репина

Миф №4. Статистика смертности в России занижается



Действительно, есть подобные мнения. Психиатры выявили даже некий парадокс: как правило, одни и те же люди утверждают, что реальное количество зараженных сильно занижается — и параллельно критикуют ограничительные меры, считая, что жизнедеятельность людей не надо останавливать такими мерами, как режим самоизоляции и карантин.

Лично я не вижу смысла занижения статистики по смертности. Потому что, во-первых, любой врач знает, что даже тело умершего от коронавируса может стать источником заражения. А значит, его опасно передавать родным и близким. Второй момент: я не вижу никаких практических аргументов в этом занижении.

Миф №5. Коронавирус — биологическое оружие, случайно вырвавшееся на свободу, а не естественно мутировавший вирус

На мой взгляд, это из области конспирологических теорий. Я отслеживаю выступления вирусологов и статьи на эту тему. И на данный момент анализ генома самого вируса и родственных ему других коронавирусов не выявил каких-либо признаков искусственного происхождения. Есть и другие вирусы этой группы, которые вызывают болезни, но никто не говорит об их искусственном происхождении.

Миф №6. Курение предохраняет организм от коронавируса

Это один из ярких мифов, которые опровергли ученые и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Все совсем наоборот.

Дело в том, что, как показывает практика, коронавирус бьет именно по легким, а у курящих их функции уже и без того снижены. Поэтому стаж курения, наоборот, затрудняет организму борьбу с инфекцией.

Миф №7. Дети COVID-19 не болеют вообще, их нужно срочно выпустить на детские площадки

Как показали эти месяцы пандемии, организм ребенка тоже подвержен коронавирусу. Но в отличие от взрослых они чаще всего болеют бессимптомно или с минимальными сложностями переносят болезнь. При этом дети общаются с родителями, бабушками и дедушками, находящимися в зоне риска. А учитывая высокую способность вируса передаваться от человека к человеку, малыши становятся источником инфицирования всей семьи.

Фото Ильи Репина

Знаю, что во многих регионах, в том числе и в Татарстане, на первом этапе снятия ограничений запрещены посещения детских площадок. Это как раз и объясняется тем моментом, что вирус на поверхности живет достаточно долго, а инфицированный ребенок может заразить десятки других людей.

Миф №8. Ограничительные меры нужны только для сбора данных о нас, Большой Брат следит за нами, нас ждет железный занавес

Есть и такая точка зрения. И даже такая, что сбор данных для электронных пропусков — это такая альтернатива переписи населения и метод дальнейшего контроля граждан в полицейском государстве.

Но вот что я могу сказать уже сейчас: именно ограничительные меры помогли стране избежать резкого скачка количества инфицированных, а это позволило смягчить нагрузку на больницы и дало медикам время подготовиться.

Да, в России на сегодня около 250 000 выявленных заболевших. Но это — за целых 2 месяца. Представьте, что бы могло случиться, если бы такое количество больных, а скорее всего в разы больше, поступало в медучреждения единовременно.

Фото Рината Назметдинова

Ни одна система здравоохранения не справилась бы с таким наплывом. И я глубоко убежден, что только благодаря ограничительным мерам нам удалось сохранить жизнь и здоровье тысяч людей. Что касается пропусков, то вся информация о нашем номере телефона и паспорта и без этого есть в базах данных государственных органов, для этого вовсе не обязательно было вводить настолько хитроумную систему.