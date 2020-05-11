Большой спорт вернулся! UFC 249 состоялся, даже несмотря на коронавирус у одного из участников

Один из лучших турниров в истории промоушена

18 апреля 2020 года в Бруклине Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были выявить сильнейшего в легком весе, однако еще в середине марта стало понятно, что из-за пандемии коронавируса ситуация аховая и отмена поединка — лишь вопрос времени. Несмотря на все заверения президента UFC Дейны Уайта о том, что бой состоится в любом случае, спасти его не удалось. Турнир под названием UFC 249 тогда запретили проводить даже на таинственном острове, при этом соревнование перенесли на 10 мая. Хабиб на него уже даже не собирался, а Фергюсону нашли нового соперника — топового ударника Джастина Гэтжи. До последнего было непонятно, состоится ли топ-кард и в мае, за сутки до боев один из участников сдал положительный тест на коронавирус, при этом было доказано, что он контактировал и с другими бойцами. Однако турнир не отменили, и он стал одним из лучших в истории промоушена. О том, почему Фергюсон все-таки проиграл Гэтжи, как Олейник нанес 241 удар по Вердуму и вопреки всему победил и что теперь ждет Хабиба Нурмагомедова, — в материале «Реального времени».

COVID-19 отменил один бой, но не весь турнир

После апрельского срыва поединка Фергюсон — Нурмагомедов казалось, что достойных боев UFC придется ждать еще долго. Тогда президент организации Дейна Уайт много говорил, но, как выяснилось, не так много делал, чтобы турнир UFC 249 действительно состоялся на таинственном острове без зрителей. В последний момент американские власти официально запретили топ-кард на фоне большого количества смертей из-за коронавируса, а Уайт заявил о том, что это произошло из-за влияния админресурса на организаторов трансляции. Однако Дейна наверняка все знал заранее и умело прикрыл просчеты своей организации, недооценившей последствия пандемии.

Почти сразу же было объявлено, что турнир состоится меньше чем через месяц, однако тогда мало кто в это верил. В начале мая в UFC официально заявили, что кард состоится 10 мая на арене VyStar Veterans Memorial в городе Джексонвиль. Если власти Калифорнии оказались против проведения турнира, то высшее руководство штата Флорида отнеслось к идее UFC 249 без зрителей весьма благосклонно.

Изначально программа состояла из 12 боев, каждый из которых представлял собой отдельную историю, а четыре или пять поединков с UFC 249 вполне могли бы возглавлять какой-нибудь крепкий не номерной кард турнира по смешанным единоборствам. Олейник против Вердума, Петтис против Серроне, Стивенс против Кэттара, Нганну против Розенструйка, ну и, конечно же, Фергюсон против Гэтжи.

В UFC все равно нашли аргументы не отменять турнир в целом, ограничившись лишь снятием поединка с участием коронавирусного бойца. Фото instagram.com/ufc

Однако пришла беда, откуда ждали. Все участники и их команды проходили проверку на коронавирус. Чуть больше чем за сутки до старта боев стало известно о положительном тесте у бразильца Роналду Соузы, который должен был драться с ямайцем Юрайей Холлом. Промоушен утверждал, что зараженный боец ни с кем не контактировал, но после этого положительные тесты сдали его секунданты, а в интернете появилось видео, где Соуза общается с другими участниками карда и даже с Дейной Уайтом.

Однако в UFC все равно нашли аргументы не отменять турнир в целом, ограничившись лишь снятием поединка с участием коронавирусного бойца. На мероприятиях перед UFC 249 Соуза очень четко соблюдал социальное дистанцирование. На дуэль взглядов против Холла он вышел не только в маске, но в перчатках, а с Уайтом поздоровался только кулаком. Более того, Роналду и Юрайя — единственные бойцы, которые не сближались во время церемонии.

— Медицинская служба UFC осмотрела Соузу и его секундантов. У них нет симптомов COVID-19. Они уже изолированы. Мы будем контролировать состояние их здоровья дистанционно и предоставим помощь в любом необходимом лечении. С момента их прибытия в начале недели и до самого отъезда Соуза и его представители следовали протоколам безопасности UFC, включая практику социального дистанцирования и ношение средств индивидуальной защиты. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится, — сообщалось в официальном пресс-релизе организации.

В случае отмены всего карда промоушен понес бы колоссальные денежные и репутационные потери. В итоге, если не считать эту коронавирусную историю, все прошло в целом удачно. Более того, состоялся самый необычный и одновременно мощный турнир UFC чуть ли не за всю историю существования лиги.

В отсутствие Хабиба российскому зрителю наиболее интересен был бой Алексея Олейника против Фабрисиу Вердума. Фото instagram.com/ufc

Олейник вопреки всему победил Вердума

В отсутствие Хабиба российскому зрителю наиболее интересен был бой Алексея Олейника против Фабрисиу Вердума. Два топовых возрастных тяжеловеса давно ждали схватки друг с другом. 42-летний бразилец за свою карьеру немало проигрывал, зато почти все его победы были памятны. Он выигрывал у Федора Емельяненко, Кейна Веласкеса, Антонио Ногейры… Россиянин же известен тем, что 46 поединков выиграл сдачей соперника. Однако супертоповых победных боев в его послужном списке не было. Бой с Вердумом, который пусть и вернулся после отбытия дисквалификации за манипуляции с допинг-пробами, подходил под определение топового. А на фоне отсутствия большого спорта из-за пандемии Олейник в случае победы гарантированно имел хорошую прессу — до вчерашнего дня немногие из тех, кто не так пристально следит за MMA, знали о существовании этого бойца.

Любопытно, что именно этот поединок был ближе всех к отмене на UFC 249 за сутки до старта турнира. Все дело в том, что коронавирусный Роналду Соуза за три дня до подтверждения его теста больше всех контактировал не только с президентом UFC, но и с Вердумом. В итоге Фабрисиу проверили еще раз. Отрицательный тест и тщательный контроль врачей позволили промоушену уверенно заявить, что бой состоится.

На двоих Олейнику и Вердуму аж 84 года, поэтому суперзрелищного боя многие не ждали по умолчанию. Более того, россиянину отводили не так много шансов в стойке. Однако Алексей по кличке Удав так здорово начал поединок, обрушив град ударов на бразильца, что моментально изменил букмекерские котировки. Фабрисиу достойно отвечал, однако россиянин был неудержим. Суммарно он нанес по противнику аж 241 удар. Вердум ответил только 101-м за весь бой. Только в первом раунде Олейник бил по бразильцу 112 раз — это впечатляющая цифра.

Кульминация наступила в заключительной пятиминутке. Несмотря на преимущество в начале, Олейник «подсел» во второй половине боя, и, казалось, все идет к победе Вердума, который силен в нижней стойке и который вдруг обнажил весь свой арсенал бразильского джиу-джитсу. Россиянин сумел выстоять в партере и довел бой до финальной сирены, одержав итоговую победу раздельным решением судей. Она стала второй подряд для Олейника, прибавила ему вистов, а значит, еще парочку топовых боев от возрастного Удава мы увидим.



— Бой оцениваю нормально — с таким-то соперником. Хорошенько его проработали. У меня не было задачи удивлять в стойке, была задача хорошо работать в ней. Думали, что Вердум не захочет бороться со мной в партере: так и вышло. Он очень верил в свою стойку, а в мою — никто. У меня вся подготовка была на ударную технику, а Фабрисиу ничем внизу не удивил. Лично для меня турнир без зрителей прошел хорошо: было даже спокойнее драться. Не концентрировался ни на шуме, ни на чем-то другом. Секундантов гораздо лучше слышно. В любом случае, бои — это клетка и твой соперник. А дальше уже не важно: ресторан, клуб, большой зал или маленький. Теперь передохну, опускаю забрало и иду вперед дальше, — заявил Олейник после боя.



Почему Фергюсон проиграл впервые за 8 лет?

Главным событием турнира стала схватка в легчайшем весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Если бы на месте последнего все-таки был Хабиб, то всех телезрителей ждал бы не самый зрелищный бой по качеству (хотя количество посмотревших поединок кратно возросло бы). Нурмагомедов старался бы свести все к борьбе в партере, а Тони и Джастин — топовые ударники, и афиша с их участием гарантировала веселый кровавый бой.

Фанаты прозвали Гэтжи Хайлайтом за то, что каждый его бой — это потенциальный нокаут и гарантированная рубка. А еще из-за фирменного празднования победы: он всегда делает сальто назад с верхушки октагона, за что однажды был временно лишен бойцовской лицензии в Колорадо. Там бойцам запрещали залезать на сетку: Джастина неоднократно предупреждали. Но все равно Гэтжи повторил трюк после того, как нокаутировал Брайана Фостера в 2016 году.

— Я делаю это всю жизнь. Моя мама так злилась на меня, потому что я исполнял сальто назад буквально всегда и везде. Однажды я сделал это на распродаже в церкви. Во время прыжка что-то пошло не так, и я приземлился прямо на голову, — рассказывал перед боем Гэтжи.

Главным событием турнира стала схватка в легчайшем весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Фото instagram.com/ufc

Кредо Джастина: «Лучше проиграть нокаутом, чем одержать скучную победу». Фергюсон — один из самых разноплановых бойцов мира, который силен во многих компонентах, но также старается действовать зрелищно. Его удары локтями навсегда войдут в историю смешанных единоборств как образцовые. На церемонии взвешивания оба бойца показали одинаковый вес — 70,3 кг.

До боя Тони слишком много думал и говорил о Хабибе, и, похоже, именно этот фактор стал ключевым в его итоговом поражении от Гэтжи:

— Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. Почему я должен был хотеть драться с Нурмагомедовым? Почему я должен драться с тем, кого не существует? — вопрошал Фергюсон перед боем.

Гэтжи в свою очередь было совершенно все равно, против кого выходить в октагон. И против Тони, и против Хабиба он бы показывал одинаковый стиль ведения боя. Тем удивительнее был итог поединка — на лице Фергюсона просто не было признаков жизни. Тони славится умением делать из физиономий соперников кровавое месиво, а тут совершенно по делу досталось ему самому. Джастин провел отличный бой, придерживался продуманной тактики, не подсел физически и победил досрочно.

Эль-Кукуй (прозвище Фергюсона) был не похож сам на себя — двигался медленно, совсем не задействовал излюбленные удары локтями и практически ни разу не довел дело до удушающих приемов, лишь делая попытки. В Гэтжи не особо верили, но он прервал победную серию Тони, состоящую из 12 боев. Уже в четвертом раунде соперник Джастина еле ходил по октагону, а в заключительном рефери прервал поединок за полторы минуты до конца, так как лицо Фергюсона утонуло в крови и продолжать бой было опасно по медицинским показателям.

На момент остановки боя Тони нанес 296 ударов, из которых точных — 136, то есть 45%. Гэтжи бил реже, но гораздо точнее: 197 (143, 72%). Ровно 100 ударов Джастина пришлись в голову оппонента. Очевидно, что Эль-Кукуй попросту оказался не готов к такой ударной мощи от соперника, так как с начала года целенаправленно готовился к поединку против борца Хабиба, который привык побеждать в партере.



— Фергюсон — настоящий зверь. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте и пропускать такое количество ударов, — сказал после боя Гэтжи.

— Джастин — жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами. Мы готовились к Хабибу, а он не ударник. Дерьмо случается. Что тут сделаешь? — заявил Тони.



Бой Хабиба с Тони уже вряд ли когда-то состоится

Теперь Гэтжи — временный чемпион UFC, который должен подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым до конца этого года.

Дейна Уайт на пресс-конференции перед UFC 249 вновь затронул тему поединка Хабиба и Тони, проведение которого сорвалось в апреле уже в пятый раз. Напомним, Нурмагомедов в условиях распространения коронавируса проводил тренировочный лагерь в США, и в UFC ему сказали лететь в Абу-Даби, поскольку бой будто бы перенесли туда. Хабиба не пустили в ОАЭ, и он вернулся в Россию, откуда уже не смог вылететь ввиду карантина, поэтому соперником Фергюсона по поединку 10 мая стал Джастин Гэтжи.

— Люди обвиняли его, что он застрял в России. Но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть того, что случилось. Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже беру на себя ответственность за это, — рассказал президент UFC в интервью YouTube-каналу BT Sport.

В своем Instagram-аккаунте сразу после победы Гэтжи Хабиб написал многозначительное «Без комментариев». Позже Нурмагомедов все-таки высказался о победе Джастина:

— В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, дышащие в спину. Если расслабишься, то тебе конец… Одни уходят — другие приходят. Тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем.

Ранее Хабиб заявил, что свой следующий поединок готов проводить в любое время после 23 мая — в этот день заканчивается Рамадан у мусульман. То есть потенциально Нурмагомедов может быть готов уже к июлю — месяца на подготовку ему хватит. Однако боец совсем недавно также попросил поменьше говорить о нем:

— Сейчас время коронавируса, а вы все говорите о Хабибе. Говорите о вирусе. Мое время еще придет, и я всех разобью, — приводит слова российского бойца портал MMA Junkie.

Ну а потенциальный бой Нурмагомедова с Фергюсоном теперь еще более проклят, чем ранее. Джастин Гэтжи отменил его неофициально в шестой раз. Теперь мы уже вряд ли когда-то увидим эту громкую вывеску, и это, пожалуй, единственный печальный итог такого шикарного турнира.