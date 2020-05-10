Фотомарафон «100-летие ТАССР»: памятник Ленину на площади Свободы, 1970-е

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Фото: из набора открыток

1970-е, время застоя, в ТАССР, напротив, стали временем активного развития. Рос и развивался промышленный потенциал республики, на рекордные мощности выходила нефтедобыча, регион укреплял влияние на уровне всей страны, и заходили даже разговоры о том, чтобы дать ТАССР статус полноправной союзной республики, а не автономии. Но все оставалось как есть, и мощным цементом для скрепления социалистической любви к советской родине была, конечно, ритуальная память народа. И в первую очередь речь шла о Ленине, сакрализированном еще с 1930-х годов.

Казани капитально повезло: юный Володя Ульянов здесь жил, учился на юрфаке университета и даже устраивал сходки прямо на широких императорских лестницах (о чем и свидетельствовали мемориальные таблички, установленные в белокаменном здании КГУ). Поэтому память о жизни и «подвигах» вождя тут культивировали с полным правом и как бы свысока. Пожалуй, «круче» Казани в Союзе по этому параметру был только Ульяновск, который, собственно, до сих пор эксплуатирует память былого вождя.

Памятник Ленину ставили в Казани на лестнице у Ленинского сада, на верхней его террасе. Но в 1954 году установили монумент пылкому гимназисту и у главного здания КГУ — на «Сковородке» (полукруглая площадка перед главным корпусом университета, культовое место для всех студентов этого вуза на протяжении почти сотни лет). Автор памятника — Владимир Цигаль, который получил за «Ленина-гимназиста» Государственную премию СССР. Трехметровую скульптуру отлили в Ленинграде, на заводе «Монументскульптура».

Старик у памятника Владимиру Ульянову, 1970-е годы. Фото немецкого фотографа Уве Герига

Вообще, все даты, связанные с жизнью вождя, в ТАССР с помпой отмечались. В Казани и Ленино-Кокушкино были его дома-музеи, к восьмидесятым построили целый Ленинский мемориал над Казанкой (ныне — НКЦ «Казань»).

В «ленинских местах» принимали в пионеры и в комсомол, проводили тематические конференции. В школах регулярно проходили ленинские уроки, в вузах — ленинские зачеты и ленинские чтения. Словом, чтобы придать мероприятию пафоса и размаха, достаточно было добавить к его названию эпитет «ленинский». Отношение к нему разительно менялось.

16 декабря в актовом зале университета проводились сходки — эта традиция установилась в память о выступлении студентов в 1887 году (в нем неосторожно поучаствовал первокурсник юрфака КГУ Володя Ульянов, за что и был торжественно изгнан из университета — с тех пор и пошел по революционной дорожке). Школьников ТАССР воспитывали на примере Володи Ульянова. По факту, изгнав из жизни людей религию, советское правительство заменило Христа Лениным — народу во все времена был нужен идол.

А идолизация эта пределов не знала. Только в Казани в 1980-х годах было около двух десятков памятников вождю. Из них только два — на площади Свободы да на «Сковородке» — действительно имели полное право на культурно-художественное признание. 22 апреля отмечалось в городе не хуже, чем, например, 8 Марта: день рождения вождя был одной из сакрализованных дат, празднование ложилось в основном на октябрят, пионеров и комсомольцев. Молодежь нужно было направлять в правильное русло: дело шло к «разгульным» восьмидесятым, и в социалистической узде удерживать новое поколение было все сложнее.

