Игровая неделя: экологичные Sims, премьеры игр для Xbox Series X и Олимпиада для Соника

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Расширение Mortal Kombat 11 и экологичное дополнение для The Sims 4

Как сообщает издание «Игромания», на неделе Warner Bros. анонсировала крупное расширение для Mortal Kombat 11 — под названием Aftermath. В состав этого расширения, которое выйдет 26 мая и будет стоить 40 долларов, войдет новая сюжетная кампания, появятся три новых героя и три новых скина. Одновременно с этим для игры выйдет бесплатное обновление, которое будет содержать новые локации, новые фаталити, а также добивание «Дружба» — «обратное» фаталити.

А вот EA анонсировала девятое дополнение для The Sims 4 — «Экологичная жизнь». Как утверждает разработчик, все действия в игре будут влиять на мир вокруг, новые усовершенствования в режиме строительства также будут ориентированы на защиту окружающей среды — например, можно будет пользоваться ветряными турбинами, солнечными панелями и коллектором росы. Кроме того, можно будет заниматься созданием предметов из вторичного сырья, а также сообща с соседями решать, как будут использоваться коллективные пространства. Дополнение выйдет на PC, Mac, Playstation 4 и Xbox One 5 июня.

Новую часть Battlefield придется подождать до 2021 года, а Microsoft презентовала грядущие новинки для Xbox Series X

Еще одна игра, связанная с Electronic Arts, — новая часть Battlefield — выйдет в 2021 году. Представитель разработчика сообщил об этом в разговоре с IGN. Как напоминает dtf, о том, что серия пропустит 2020-й год, стало известно еще в октябре. Ранее, с 2002 года, игры из серии Battlefield выходили раз в один-два года, а предыдущая часть, Battlefield V, вышла в 2018 году. По мнению EA, релиз в 2021 году позволит игре получить большую базу игроков, ведь тогда запустятся новые поколения игровых приставок, и новые консоли будут еще далеко не у всех пользователей.

Новая часть Battlefield выйдет в 2021 году. Фото dtf.ru

Тем временем 7 мая состоялось Xbox Inside от Microsoft — первое мероприятие из серии шоу Xbox 20/20. На презентации были показаны игры для Xbox Series X от сторонних разработчиков. В частности, были анонсированы DIRT 5 (продолжение четвертой части автосимулятора, вышедшей в 2017 году) и шутер Second Extinction, показали первый трейлер космического шутера Chorus и тизер Assassin’s Creed Valhalla. Презентация, кстати, вызвала критику пользователей: они ожидали, что им покажут полноценный геймплей, а увидели зрители только трейлеры.

Анонс Yakuza: Like a Dragon на PC и выход «Соника на Олимпийских играх» от Sega

Японский производитель компьютерных игр Sega на неделе анонсировал выход игры Yakuza: Like a Dragon на PC. Об этом сообщает Playground. Игра станет восьмой в серии, в 2020 году она вышла на Playstation 4 в Японии. В ней будет пошаговая боевая система, можно будет использовать ближайшие предметы, например, выбрасывать их на противника. Дата выхода игры пока не названа.

Та же компания 7 мая, как и ожидалось, выпустила мобильную версию игры Tokyo 2020 Sonic at the Olympic Games — для Android и iOS. Несмотря на то, что сами Олимпийские игры перенесли из-за эпидемии коронавируса, приключения ежа-символа Sega все-таки вышли. В игре представлены 15 олимпийских дисциплин, включая новые виды спорта — например, карате и скалолазание.