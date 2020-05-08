Германия точно осудила нацизм?

Есть сомнения

Фото: ndr.de (Отто Хардер средний в нижнем ряду)

Реабилитация нацизма началась сразу же после войны. Зиговать в Германии, конечно, запретили, но при этом деятельно продемонстрировали, что «некровожадных» нацистов можно «понять и простить». Вся правда — в историческом материале «Реального времени».

Футбол времен Адольфа Гитлера



Бывший футболист Йозеф Клейн вступил в НСДАП, был членом Рейхстага… Президент немецкого футбольного союза Феликс Линеманн был нацистом и оберштурмбанфюрером СС… На посту президента футбольного союза его сменил Пеко Боуэнс, который возглавил организацию уже в 1950 году, несмотря на то, что в 1933 году вступил в нацистскую партию.

Отто Хардер, экс-игрок «Айнтрахта» из Брауншвейга, после окончании игровой карьеры вступил в нацистскую партию, затем в СС, воевал с начала Второй мировой войны, а потом служил в концлагере Нойенгамме. В общем, весь набор: нацист, унтер-штурмфюрер СС, охранник концлагеря. Неудивительно, что по окончании войны Хардер был по справедливости осужден на 15 лет, но по странному «милосердию» отпущен уже через 4 года. После чего работал страховым агентом.

Итало-немец Эрнст Кузорра вступил в НСДАП в 1937 году вместе с партнерами по сборной Германии и футбольному клубу «Шальке 04». Сейчас именем Кузорры названа площадь в Гельзенкирхене, а сам он носит звание почетного жителя этого же города. Его партнер Ханс Борнеман в войну был солдатом во Франции, а вот третий — Фриц Шепан — получил выгоду от членства в нацистской партии «здесь и сейчас». Отжал у двух евреек их магазин, а самих отправил в концлагерь в Освенциме, где они и умерли в 1942 году. Это не помешало ему после войны стать последовательно тренером «Шальке 04», затем «Рот Вайсс» из Эссена, а венцом его футбольной карьеры стал пост президента «Шальке 04».

Итало-немец Эрнст Кузорра вступил в НСДАП в 1937 году вместе с партнерами по сборной Германии и футбольному клубу «Шальке 04». Фото schalke04.de

Кстати, шесть из семи своих чемпионств «Шальке 04» завоевал во времена гегемонии нацизма (могло бы быть и больше, но в 1941 году чемпионом стал венский «Рапид», игравший в Германии после Аншлюса). Бытует мнение, что гегемония «Шальке 04» связана с тем, что костяк игроков команды состоял в НСДАП, включая президента клуба.

Не очень успешной выглядит история другого клуба — «Санкт Паули» из Гамбурга, в составе которого хватало нацистов, но это не приносило успеха на футбольных полях. Что не помешало руководству «Санкт Паули» отметить заслуги бывших нацистов. К примеру, президент ФК «Санкт Паули» Вильгельм Кох в игровые годы был вратарем в родной команде, а затем 12 лет состоял в нацистской партии. После его смерти стадион клуба был назван его именем. Штандартенфюрер СС, член НСДАП с 1930 года Отто Вольф 10 лет играл в составе «Санкт Паули», а во время войны занимался ликвидацией еврейской собственности на оккупированных территориях. После 3 лет заключения вернулся в «Санкт Паули» и был удостоен «золотого знака». Экс-футболист сборной Рудольф Грамлих по окончании войны 15 лет был президентом ФК «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, затем удостоился звания почетного президента клуба. Этому не помешало его присутствие в рядах нацистской партии и СС.

Главой сборной ОГК на двух Олимпиадах был нацист

Капитан и лидер футбольной сборной ФРГ на победном чемпионате мира 1954 года Фриц Вальтер, попавший в плен в Румынии, играл там в футбол, а поскольку комендант оказался футбольным болельщиком, то просто отпустил военнопленного домой с миссией Красного креста.

Олимпийский чемпион Берлина в легкой атлетике Герхард Штек был членом НСДАП и СА. В годы Второй мировой войны воевал на Восточном фронте, был под Сталинградом, в 1944 году получил звание штурмбанфюрера. Военное, а еще и нацистское прошлое не помешало Штеку после войны возглавлять департамент спорта в Гамбурге с 1950 по 1975 годы. На летних Олимпийских играх 1956 и 1960 годов он был официальным главой Объединенной германской команды, а на летней Олимпиаде 1964 года — заместителем главы. Объединенная германская команда — это олимпийская сборная из граждан ФРГ и ГДР, то есть спортсменами из социалистической страны руководил бывший нацист, который вообще не понес наказания за свое прошлое.

Олимпийский чемпион Берлина в легкой атлетике Герхард Штек (в центре) был членом НСДАП и СА. Фото wikipedia.org

Еще один трехкратный чемпион Берлина-1936 гимнаст Конрад Фрай стал членом НСДАП через год после Олимпиады. Во время войны, будучи сержантом, сражался на Восточном фронте. После войны, несмотря за нацистское прошлое, стал учителем гимнастики. В 1954 году Фрая назначили пожизненным государственным служащим, 6 лет он был советником-специалистом по школьным видам спорта и, уйдя в отставку, стал почетным гостем Олимпийского комитета на летних Играх 1972 года в Мюнхене.

Другой гимнаст, чемпион Игр в Берлине Инноценц Штангль соревновался, уже будучи членом НСДАП и СА. Во время войны был в советском плену в Чехословакии, откуда сбежал на родину. Там он начал работать учителем физкультуры, после смерти его имя носит улица и спортклуб в коммуне Езенванг.

В Германии чествовали нацистов, которые не попали на Нюрнбергский трибунал

Эсэсовец Карл Фейге работал в спортивной науке в Университете Киля. После войны прошел через процесс «денацификации», поскольку в его карьере были еще членство в СА и НСДАП и такая «ерунда», как звание офицера ВМФ гитлеровской Германии. Согласно денацификации, лица, принадлежавшие к наиболее тяжелой категории (главные преступники), карались смертной казнью или длительным тюремным заключением. Те, кто попадал во вторую категорию («попутчики»), отделывались тюремным заключением сроком до 5 лет или денежным штрафом. Для обеих категорий предусматривался запрет на профессиональную деятельность.

Фейге назвали «попутчиком» и… оставили на прошлом месте работы, причем в той же должности. Он умер в 87 лет, будучи почетным профессором Кильского университета, а Германия наградила бывшего эсэсовца орденом за заслуги перед ФРГ.

Альберт Конрад, вступивший в нацистскую партию в 1930 году, а с сентября 1933 года получивший звание обершарфюрера СА, после войны стал главным тренером «Вальдхофа» из Мангейма, удостоился почетных знаков и города Мангейм, и команды «Вальдхоф».

Олимпийская чемпионка в метании диска Гизела Мауэрмайер (вторая слева) также была «всего лишь» членом НСДАП, что не помешало впоследствии избрать ее почетным членом НОК ФРГ. Фото wikipedia.org

Тут стоит отметить, что СА, штурмовые отряды, изначально возглавлял Эрнст Рем. В 1934 году в «Ночь длинных ножей» руководители СА были истреблены. Конрад, Фейге, Штангль, Штек, упомянутые в наших предыдущих материалах фон Хальт и Ланген-Паров, не входили в руководство СА, а потому спокойно пережили свой переход в другие структуры рейха.

Несколько десятков олимпийцев Берлина погибли во время войны. Боксер Михаэль Мурах (серебро Игр) погиб, когда немцы оккупировали Ленинград, борец Людвиг Швайкерт (серебро) скончался под Орлом, боксер Йозеф Минер (бронза) был убит в Румынии.

Олимпийская чемпионка в метании диска Гизела Мауэрмайер также была «всего лишь» членом НСДАП, что не помешало впоследствии избрать ее почетным членом НОК ФРГ.

Одним из подписантов письма в поддержку фюрера «С Адольфом Гитлером за честь, свободу и право народа Германии!» является Эрих Клинге, член НСДАП с 1933 года. В 1955 году, спустя 10 лет после окончания войны, Клинге был избран почетным председателем Ассоциации физического воспитания. Складывается ощущение, что в Германии чествовали всех нацистов, которым повезло избежать скамьи военных преступников на Нюрнбергском трибунале.

«Гугл» тут не поможет

Что важно! В англоязычной Википедии и других справочных сайтах практически нет информации о нацистском прошлом или участии в боевых действиях немецких олимпийцев. К примеру, Эрнст Винтер, как и олимпийский чемпион по гандболу Хайнц Корверс, погибли в боях под Сталинградом, о чем en.wikipedia.org умалчивает. Как и о том, что гребец Уго Штраус, конник Мартен фон Барнеков, горнолыжник Франц Пфюр (все — олимпийские чемпионы) и вице-чемпион по хоккею на траве Детлеф Окрент были членами СС, причем хоккеист Окрент достиг звания штурмбанфюрера Ваффен-СС.

Кристль Кранц выиграла зимнюю Олимпиаду в горных лыжах, уже будучи членом нацистской партии. Фото wikipedia.org

Бронзовые призеры по лыжам Вилли Богнер и борьбе Эрих Зиберт еще до войны служили в СС. Зиберт во время войны работал охранником в Лодзинском еврейском гетто, попал в плен и умер в 1947 году в одном из лагерей в Советском Союзе. В англоязычной «Википедии» нет ни строчки об этом. Там вообще нет страничек олимпийских чемпионов по гимнастике Эрнста Винтера и Инноценца Штангля, того самого, который сбежал из плена...

Еще одним военнопленным стал фехтовальщик Фриц Газерра (сын известного итальянского тренера Артуро Газерры). Выступая на Олимпиаде 1928 года, Фриц не добился больших успехов, зато преуспел, став членом нацистской партии в 1937 году. В 1939 году он перешел в СД, еще через 4 года стал служить в Ваффен-СС. За год до окончания войны он возглавлял концентрационный лагерь Арольсен, подразделение Бухенвальда. В плен его взяли югославские партизаны, но, увы, он не получил должного возмездия. Уже в 1950 году возглавил спортклуб в Бонне, через 2 года был главным тренером сборной по фехтованию на Олимпиаде-1952. Затем образовал свой собственный клуб фехтования. Умер бывший эсэсовец в возрасте 88 лет.

Кристль Кранц выиграла зимнюю Олимпиаду в горных лыжах, уже будучи членом нацистской партии. Ее брат Рудольф Кранц также поначалу был горнолыжником, а затем воевал на Восточном фронте, погибнув в первый же день Великой Отечественной. Спустя 2 года Кристль вышла замуж за майора люфтваффе Адольфа Борхерса из легиона Кондор, который состоял из добровольцев, начинавших войну еще в Испании. Но даже такая карьера в немецких войсках и нацистской партии не помешала супружеской паре. По окончании войны они перешли в зону, контролируемую американскими войсками. Отсидели в лагере 11 месяцев, после чего союзники не стали чинить супругам никаких препятствий. Супружеская чета основала горнолыжную школу, а в середине 1950-х годов Кранц была тренером сборной Германии и судьей на Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. МОК традиционно не смутило ее нацистское прошлое. В 1991 году бывшую нацистку ввели в Зал славы международного женского спорта.

