Фотомарафон «100-летие ТАССР»: молодожены на площади у парка Горького в Казани, 1976 год

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Фото: из личного архива автора

Парк культуры и отдыха имени Горького — в советские времена. «Русская Швейцария» до революции. Просто парк Горького — сейчас. Все это названия одной большой территории, которая вот уже полтораста лет служит местом комфортного отдыха жителей Казани.

Сам парк был очень представительным: здесь была летняя эстрада и знаменитый среди казанской детворы фонтан с крокодилом в центре и лягушками по краям, велодром и комната смеха, а еще — деревянный кинотеатр, который в свое время возводили здесь пленные немцы. Была здесь даже канатная дорога (правда, построили ее в 1980-е, но быстро ликвидировали из соображений безопасности).

Как сейчас, так и 50 лет назад в выходные дни люди шли в парк Горького с детьми, приобщались к природе в одной его части и наслаждались аттракционами «татарского Диснейленда» — в другой. Было и «чертово колесо», и карусель «Сюрприз», и картинг, и паровозик, и «американские горки», и еще несколько каруселей — с автомобильчиками, самолетиками и корабликами.



Фонтан с лягушками, 1960-е годы

Парк был одной из достопримечательностей Казани. На его аллеях стояли скульптуры, здесь были уютные беседки и детские площадки. Ни одна школьная экскурсия в теплое время суток не обходилась без его посещения. Зимой на многочисленных склонах парка Горького царствовали лыжники и вездесущие дети с санками.



Одна из очень важных частей ансамбля — площадь перед парком, бывшее Арское поле. В 1967 году здесь установили памятник Неизвестному солдату и стелу памяти павших за Советскую власть. Памятник павшим воинам был построен на деньги обычных горожан — с казанцев по подписке собрали 275 тысяч рублей. Над памятником работал Васил Маликов, известный татарский скульптор. А стелу разработали специалисты «Гражданпроекта».

Старшеклассники из Верхне-Тимерликовской средней школы на экскурсии в Казани у памятника Неизвестному солдату

Высота стелы — 30 метров, она облицована титановыми листами. Один из них изготовлен с нарушением технологии обработки (если посмотреть на западную часть стелы, то это можно заметить). Но есть городская легенда о том, что один из элементов монумента просто-напросто украли. А срывать сроки сдачи объекта в 1967 году было чревато. Поэтому недостающий лист сделали из нержавейки и стали молиться, чтоб подмены не обнаружили.



Дети на экскурсии у стелы, 1970-е годы.

Рядом с памятником Неизвестному солдату несколько десятилетий подряд горел Вечный огонь. Это место наряду с памятником Мусе Джалилю у Кремля было одним из культовых в Казани в 1970-е. Сюда почти в обязательном порядке ехали молодожены возлагать цветы к Вечному огню — тут фотографировалась почти каждая свадебная процессия в городе. Обязательно у Вечного огня бывали группы школьников, которые приезжали из районов на экскурсию в столицу.

Вплоть до конца СССР здесь несли торжественную вахту пионеры в праздничные дни: стоять у парка Горького было очень почетной и ответственной задачей, случайный пионер на вахту не попадал. Несколько десятилетий подряд горел Вечный огонь у памятника Неизвестному солдату — его потушили, только когда площадь и памятник реставрировали, а потом вновь зажгли.



Людмила Губаева