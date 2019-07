Завершился ЧМ по Fortnite с 30-миллионным призовым фондом. У Dota появился конкурент?

Огромные призовые на новом чемпионате мира появились неспроста — деньги всегда идут туда, где есть хорошая аудитория для продажи рекламы, мерча и компендиума (специальный виртуальный информационный сборник по турниру). Как правило, именно продажи компендиумов позволяют повышать призовые фонды.

Да, ближайший The International по Dota2, который пройдет в Шанхае в августе этого года, обновит рекорд «капиталоемкости» — он соберет 30,2 миллиона. Но сегодня уже можно говорить о том, что Fortnitе World Cup с первого же захода обошел большую часть игр-мастодонтов киберспорта по популярности, а теперь оставляет их позади и по сумме призовых, делая свое комьюнити таким же богатым, как у Dota.

И действительно, на теннисном стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке в прошедшие выходные было более чем многолюдно. Трибуны, в зависимости от стадии турнира, периодически заполнялись под завязку. Что же касается трансляций, то, например, за шестым раундом турнира следило более 2,3 млн зрителей. В то же время на русскоязычных трансляциях игру на пике смотрело всего 26 тысяч зрителей. Среднее количество зрителей турнира — около 1,1 млн человек.

Однако за внушительными цифрами и быстро растущей популярностью на самом деле скрывается нарыв, который рано или поздно вскроется. Хейтеры Fortnite и просто комьюнити других дисциплин («каэсники», «дотеры» и др.) обращают внимание на то, что, в отличие от того же Counter Strike, за этой игрой практически невозможно следить, будучи на арене. Дескать, по зрелищности и сюжету Fortnite и близко не стоит с классикой «стрелялок».

Late game (поздняя стадия игры) практически не меняется — несколько десятков человек строят башни и прыгают в цилиндре радиусом 10 метров. Из-за этого зрителю становится просто невозможно разобрать, кто в кого стреляет и как перемещается. Более того, очень сложно понять, кто кого убивает, из-за чего приходится просто начинать следить за счетчиком убийств в левом верхнем углу, упуская суть самой игры.

Непонятным остается и то, как именно определить игрока с более высоким уровнем скила и понять, какую тактику используют команды или отдельные игроки (и есть ли она вообще). Большинство раундов сводится к тому, повезло ли кому-то отсидеться без перестрелки или кто быстрее всех добрался до зоны.

Указывали противники нового турнира и на тот факт, что призовые деньги здесь несоизмеримы с интересом к нему. Например, стример Гай «Dr Disrespect» Бэйм обрушился с такой критикой на Fortnite World Cup:

«Эти полупрофессиональные игроки... Ни разу не слышал о них! Я никого из них не знаю! Кроме Чендлера Риггза, конечно. Фальшивая, ложная и сфабрикованная популярность. Меня выворачивает наизнанку от этого дерьма. Представьте, если бы по CS (Counter Strike, — прим. ред.) провели турнир с призовым фондом 30 млн долларов. Все было бы по-настоящему — ставки, развлечение. Настоящий киберспорт во всей его красе», — написал Dr Disrespect в своем Twitter.

Но, как бы то ни было, уже вряд ли что-то помешает ЧМ по Fortnite стать одним из важнейших событий в истории индустрии.

Турниров на чемпионате мира по Fortnite было два — одиночный и парный. Каждый из участников (по 100 в каждом турнире) получил минимум 50 тысяч долларов, а победитель одиночных соревнований, 16-летний американец Кайл «Bugha» Гирсдорф, увез с собой 3 миллиона долларов. Игрока, кстати, уже успел пригласить к себе Джимми Фэллон — ведущий одного из самых популярных вечерних шоу на американском телевидении The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (формат «Вечернего Урганта»).

Выиграл Bugha с огромным отрывом: у него 59 очков (начисляются за убийства и высокие места на каждой из 6 карт финала), а у серебряного призера Харрисона «Psalm» Чанга — 33 очка и $1,8 млн призовых. Занявший третье место EpikWhale получил $1,2 млн.

Что интересно, Чанг ранее выступал в Dota, но однажды покинул дисциплину. «Я долго жалел о том, что покинул Dota, но теперь могу оставить это позади», — написал он в Twitter после ЧМ по Fortnite.

Что интересно, до этого самые большие призовые в истории киберспорта разыгрывались на прошлогоднем The International по Dota2 в Ванкувере — тогда на кону стояло 24,4 миллиона долларов. По сравнению с этим нынешние 30 миллионов на ЧМ по Fortnite выглядят как настоящий вызов для титанов киберспорта.

Более того, скоро самой прибыльной для спортсменов дисциплиной, вполне возможно, станет именно Fortnite. Например, еще в июне, до старта ЧМ по Fortnite, первые 40 мест в рейтинге самых высоких призовых за карьеру занимали исключительно дотеры (игроки дисциплины Dota2). После же Fortnite World Cup Кайл Гирсдорф сразу вошел в топ-10 мировых киберспортсменов по призовым за карьеру. Bugha подвинул из топ-10, например, чемпиона The International 2015 Питера «PPD» Дагера.

В топ-40 самых богатых киберспортсменов вошли и победители среди дуэтов Дэвид «Aqua» В. и Эмиль «Nyhrox» Бергквист Педерсен (тоже получили $3 млн). Сегодня Aqua занимает 39-е место по призовым среди киберспортсменов, а Nyhrox — 40-е. Таким образом, они всего лишь за один день обошли «каэсеров» датской команды Astralis по призовым. И почти догнали игроков российской команды Virtus.Pro Соло и Рамзеса (заработали за карьеру по $1,6 млн).

При этом Dota2 существует уже 8 лет, Fortnite — всего 2 года, а титульный турнир в последней дисциплине проводился и вовсе впервые. То есть, научившись играть в новую хайповую «игрушку», ребята за один-два дня помножили на ноль все старания дотеров.

В пользу того, чтобы идти в Fortnite, есть еще один очень серьезный аргумент: условия участия на крупных турнирах здесь очень демократичные. Есть только два требования для игроков на отборах. Первое: нужно быть старше 12 лет (если вам от 13 до 17 лет, вы должны получить разрешение от родителей или законных опекунов). И второе: ваш аккаунт не должен иметь ни одного бана в прошлом (хотя и здесь были исключения для двоих читеров).

Таким образом, например, 13-летний аргентинец Тьяго «k1ng» Лапп, занявший пятое место на турнире, увез домой $900 тыс. Видео, на котором он рыдает в объятиях отца после победы, уже обошло весь мир.

13-year old Argentinian phenom @k1nGOD, slayer of the gods, embraces his father after coming in 5th and winning $900,000 at the Fortnite World Cup



the father is telling king «todo tuyo» which means «all yours» pic.twitter.com/ptIHBQwIxD