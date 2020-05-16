Фотомарафон «100-летие ТАССР»: 150 000-й КАМАЗ, 1980 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 272-я

Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

Главный сборочный конвейер КАМАЗа отдал стране 150-тысячный грузовик 8 апреля 1980 года. Героем этого дня стал водитель-испытатель Лев Кузнецов, который вывел гигантскую махину с конвейера.

На следующий день, 9 апреля, газета «Советская Татария» сообщила об этом в привычном бравурном ключе, который, впрочем, в этом случае был вполне оправданным. Вот отрывок из этой заметки.

«Вчера с главного конвейера КАМАЗа сошел 150-тысячный большегрузный автомобиль. Новая славная страница вписана в трудовую летопись объединения, коллектив которого активно готовится к празднованию 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина.

В этот день на автосборочный завод пришли сотни передовиков производства из всех подразделений КАМАЗа. Они завоевали почетное право участвовать в торжестве как победители ударной ленинской вахты.

Такие большие события — всегда праздник, знаменующий новый этап в совсем еще короткой истории коллектива. Праздник, радостный вдвойне, потому что у всех на памяти недавнее вручение автозаводцам переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПЦ и ЦК ВЛКСМ за победу по Всесоюзном социалистическом соревновании. Высшая оценка труда камазовцев третий год подряд — этим они гордятся. Собранные на челнинской земле машины, оснащенные прицепной техникой, уже взяли на свои плечи вес, равный половине суммарной грузоподъемности всех автомобилей, произведенных в СССР за 1975 год. На долю КАМАЗа приходится в основном прирост автопарка, предусмотренный на десятую пятилетку решениями XXVсъезда КПСС».

Комсомольцы КАМАЗа

Далее в статье следовала речь заместителя секретаря парткома КАМАЗа Олега Белоненко. Он опять намекнул на то, что ленинские заветы успешно претворяются в жизнь. Рассказал, что сверх заданий пятилетки выпустили уже на 9,6 машины больше. Ускоренными темпами вводились в работу на КАМАЗе технические автоматизированные линии. Ускорение и соревнование вообще были девизами и главными принципами завода.

Так, по итогам соцсоревнования за 1979 год 70 рабочих, 12 бригад, шесть участков были признаны лучшими в отрасли.

Но праздники праздниками, а куда же делся тот самый 150-тысячный КАМАЗ? Сейчас трудно в это поверить, но сходившие с завода грузовики в то время были своеобразными призами на конкурсе молодых водителей Советского Союза, который открылся 12 апреля 1980 года. Так вот, право работать на 150-тысячном автомобиле КАМАЗ на этом конкурсе выиграл водитель автобазы №6 города Абакана Анатолий Деревцов (он работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС).

Вручение символического ключа от юбилейного КАМАЗа Анатолию Деревцову

«Большой приз КАМАЗа» был всесоюзным соревнованием на право обладания юбилейными автомобилями КАМАЗ. Его поддерживал ЦК ВЛКСМ, и проводился этот конкурс в Челнах с 1980 по 1988 годы. За это время юбилейные КАМАЗы разъехались по всей стране от Абакана до Харькова, от Ивантеевки до Барнаула. Конкурсанты приезжали со всей страны. И это действительно был большой праздник профессионального мастерства.

В программе соревнований были три стадии. Сначала проверяли теоретические знания, потом тестировали, как водитель умеет справляться с неисправностями, а потом было главное зрелище конкурса — фигурное вождение.

Соревнования по фигурному вождению грузовиков на КАМАЗе

Людмила Губаева