Александра Баязитова: «ЦБ не хочет, чтобы экономика развивалась — на кладбище же всегда спокойно»

Создатель проекта «Адские бабки» о том, почему ЦБ сегодня очень не захочет снижать ключевую ставку и почему регулятор — не за развитие российской экономики

Сегодня Центробанк проведет очередное заседание совета директоров — по прогнозам аналитиков, на нем будет принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. При этом в схожих условиях в 2014 году — падение цен на нефть и курса рубля, но без коронавируса — ЦБ наоборот резко взвинтил ставку. Автор проекта «Адские бабки», экс-редактор экономических разделов «Коммерсанта» и «Известий» Александра Баязитова в колонке для «Реального времени» объясняет, почему ставку, вероятно, все же снизят и почему в ЦБ очень не захотят это сделать, а также почему ЦБ борется не за развитие российской экономки.

Логика для любого ЦБ, кроме нашего

Сейчас мы находимся в условиях, когда нужно, наоборот, выдавать дешевые кредиты, чтобы стимулировать экономику. Это логика для человека, который думает, что сущность ЦБ — это развивать экономику страны. Это тезис правильный для Европы, для США. Да, там, вы знаете, очень низкие ставки центральных банков. В европейских ЦБ когда-то были вообще минусовые ставки. Они таким образом мотивировали свои компании расти, чтобы компании брали за очень дешево кредиты, выдавали дешевые кредиты как населению, так и производителям, чтобы росло производство. Соответственно, выдаются кредиты производителям, они за дешево покупают оборудование, начинают производство. Банк выдает дешевые кредиты населению, население имеет возможность за дешево покупать квартиры и увеличивать потребление. Это мотивирующий фактор.



Но у нашего ЦБ очень странная позиция. Набиуллина всегда говорила, что ее цель не та, что записана в Конституции — поддержка курса рубля и все остальное. В Америке, кстати, в обязанности ФРС официально входит также и увеличение рабочих мест, кроме того, что он там Центробанк и выполняет действия по надзору за банками и тому подобное. То есть в конечном итоге это какая-та поддержка экономики. У нашего ЦБ в функциях тоже много что записано, но ЦБ в какой-то момент взял и решил, что его функция — это инфляция. И он ее благополучно удерживает.

Фото: pravdaurfo.ru

У нашего ЦБ в функциях тоже много что записано, но ЦБ в какой-то момент взял и решил, что его функция — это инфляция

А как он ее удерживает? Дело в том, что инфляция зависит от двух факторов, как все знают из школьного курса. Во-первых, от количества денег в экономике — печатают деньги или не печатают деньги, во-вторых, от скорости оборота этих денег в экономике. Если мотивировать экономику, то скорость оборота в экономике увеличится, предприятия будут что-то покупать, продавать, выплачивать зарплату, то есть деньги будут оборачиваться в экономике. А если морозить экономику, то, даже когда ЦБ печатает деньги, инфляция не возникает.

То есть те деньги, которые ЦБ напечатал, так или иначе расходятся по банкам, но в конечном итоге эти деньги у кого-то в карманах оседают. Скажем, у населения. И население кладет эти деньги в банк на депозит. И, соответственно, скорость обращения денег не увеличивается, даже с напечатанными деньгами инфляция не возникает.

В принципе, такая же ситуация в Америке. Там ФРС печатает деньги тоннами, но ввиду того, что все деньги выводят за пределы Америки, так как доллар — это мировая валюта, то внутри Америки скорость оборота денег не увеличивается, соответственно, большие инфляции у них не возникают. Хотя денег они печатают гораздо больше, чем наши. Соответственно, здесь ЦБ держать такую высокую ключевую ставку нелогично при такой официально низкой инфляции. До сих пор говорят, что наша инфляция около 3%, несмотря на кризис и все остальное.

Фото: kremlin.ru

Набиуллина считает, что это не ее дело и что ее дело — это инфляция. Она как-то сказала, что в Конституции записано, что курс рубля они должны поддерживать, а как его поддерживать, если он скачет, как хочет, на 10% в день?

Как ЦБ балансирует между инфляцией и ростом российской экономики

При этом ключевая ставка 6%, то есть вдвое выше, чем сама инфляция, это просто пипец! Если ключевая ставка выше инфляции вдвое, то банки приведут под эту ключевую ставку все кредиты, заложат туда еще свою маржу где-то в 10%, и в итоге предприятие, чтобы иметь возможность развиваться, должно давать рентабельность какую-то сумасшедшую — 25—30%, чтобы отбивать собственно кредит и чтобы потом еще что-то вкладывать в развитие.

Нынешняя ключевая ставка — это тормоз для развития российской экономики. Если будут лишние деньги (это я сейчас как ЦБ рассуждаю), возможно, действительно будет поддержка экономики, увеличится скорость обращения денег и ЦБ не получит таргетную инфляцию, увеличится инфляция. Но, с другой стороны, не факт, что банки, взяв кредит у ЦБ, вложат деньги в предприятия. С большой долей вероятности они пойдут на биржу и будут играть против ЦБ, на деньги ЦБ, против рубля. И ЦБ стоит у такого выбора — что ему делать.

С одной стороны — ему совершенно не хочется поддерживать экономику, потому что Набиуллина считает, что это не ее дело и что ее дело — это инфляция. Она как-то сказала, что в Конституции записано, что курс рубля они должны поддерживать, а как его поддерживать, если он скачет, как хочет, на 10% в день? Она говорит, мы его поддерживаем через инфляцию. В ЦБ сидят 50 тысяч человек и удерживают инфляцию. И соответственно, с одной стороны, у ЦБ нет никаких причин мотивировать российскую экономику расти, более того, это для них антипричина. Российская экономика начнет расти, с долей вероятности пойдет инфляция вверх, и ЦБ самому же станет плохо — даже этот единственный таргет он не выдержал.

Фото Олега Тихонова

При ключевой ставке 6% ипотека под 6,5% невозможна без дотаций. ЦБ будет исходить из этих двух моментов сегодня

С другой стороны, Путин сказал, что надо ипотеку сделать под 6,5%. При ключевой ставке 6% ипотека под 6,5% невозможна без дотаций. ЦБ будет исходить из этих двух моментов сегодня. Сильно ли увеличится инфляция, если уменьшить ставку на полпроцента, на четверть процента или оставить как есть?

Вообще, когда рубль гулял на уровне по 80 рублей за доллар, я ждала, что ЦБ ставку повысит. Это было точно так же, как в 2014 году. Тогда ходили слухи, что ЦБ поможет рублями «Роснефти», все ждали, что «Роснефть» станет покупать доллары, и все играли против курса рубля. И тогда рубль улетел до 75, евро до 100. Тогда банки стали играть против ЦБ на деньги ЦБ, Эльвира Сахипзадовна испугалась, и они повысили ставку до 17%. Тут мы видим, что ставку не повысили, когда было тяжело и непонятно. Сейчас прогнозы есть, уже что-то понятно. Дали пару дней спекулянтам разойтись, а потом пришли и понизили доллар.

В целом же я думаю, что ЦБ ставку все-таки понизит, потому что неприлично высокая сейчас ключевая ставка. На четверть, может, полпроцента. Дерипаска правильно сказал, что ЦБ не хочет, чтобы экономика развивалась. На кладбище же всегда спокойно, и никаких тебе кризисов.

Подготовил Александр Артемьев