Фотомарафон «100-летие ТАССР»: визит Алексея Косыгина на моторостроительный завод, 1971 год

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Фото: из фондов Музея истории АО КМПО

В 1971 году в ТАССР с визитом приехал всемогущий в то время Алексей Косыгин — член политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР, один из самых эффективных менеджеров СССР второй половины XX века. Он проехал по городам и весям республики, и в архивах большинства крупных предприятий, уже работавших в то время, есть исторические снимки этого визита. Конечно же, приезд Косыгина на КМПО не мог остаться за кадром.



Визит состоялся 26 декабря 1971 года. Главного министра страны сопровождали советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей Н. Кузнецов, министр авиационной промышленности страны П. Дементьев, министр химической промышленности СССР Л. Костандов, главный конструктор ОКБ А. Мухин, секретарь татарского обкома КПСС Ф. Табеев. Высокий гость интересовался трудовыми успехами и планами моторостроителей в девятой пятилетке, побывал в цехах завода.

С указкой — директор завода П. Витер. Далее: министр авиационной промышленности П. Дементьев, председатель Совета министров СССР А. Косыгин, советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей Н. Кузнецов

Директор Казанского моторостроительного объединения Петр Акимович Витер ознакомил главу советского правительства с достижениями моторостроителей. В то время основной их задачей было продолжать повышать ресурс и надежность двигателей НК-8-4. А еще на заводе полным ходом шло соцсоревнование между цехами и отдельными рабочими за то, чтобы досрочно выполнить все запланированное на девятую пятилетку.



Петр Акимович Витер был не только талантливый ученый и искусный инженер, но и мудрый организатор производства. Руководя одним из самых сложных производств в тогдашней ТАССР — моторостроительным заводом, он внедрил в цеха много нового оборудования, развивал производство новых двигателей. Многое делалось в те годы впервые не только в СССР, но и в мире!



План девятой пятилетки завод, как и ожидалось, выполнил досрочно. На протяжении 16 кварталов подряд моторостроители завоевывали призовые места во Всесоюзном социалистическом соревновании с вручением Красного знамени Министерства авиационной промышленности и ЦК Профсоюза.

Косыгин заводом остался доволен и в порыве благодушия навестил даже заводской музей. Здесь он оставил свой автограф

Эти годы войдут в историю завода (да и страны в целом) как «золотые пятилетки». На моторостроительном объем производства валовой продукции увеличен в 2 раза, выпуск основных изделий — в 3 раза, при этом 95 процентов прироста объема производства было обеспечено за счет повышения производительности труда, практически без увеличения производственных мощностей. В цехах поддерживают почин «Работать лучше, работать эффективнее, работать с максимальной отдачей». «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами» — это девиз трудового соперничества, в которое включились миллионы советских людей.

Рабочий на КМПО, 1970-е

В рамках расширения выпуска товаров народного потребления, который увеличился в 4,2 раза, еще в восьмой пятилетке завод приступил к выпуску нового лодочного мотора «Привет», разработанного творческой группой инженеров.

Но главное достижение этих лет — увеличение ресурса двигателей НК-8-4 (использовавшихся на самолетах ИЛ-62), НК-8-2У (для самолетов У-154Б) и повышение их надежности. Переход к производству нового двухконтурного двухкаскадного двигателя с реверсом тяги для самолетов ИЛ-62 и Ту-154 конструкции Д. Кузнецова был для заводского коллектива новым шагом на пути технического прогресса. Завод осваивал не применявшиеся ранее прогрессивные техпроцессы: шлифовка и высокопроизводительное резание титана, штамповка лопаток с малыми припусками из жаропрочных сплавов, термообработка в вакууме, получение кольцевых заготовок из листа.

Завод стал пионером в изготовлении штампов методом эрозионной обработки, унифицированной переналаживаемой оснастки. Эти нововведения были выполнены не только на высоком техническом уровне, но и имели хорошую научную теоретическую базу. Ряд инженеров, участвовавших в этих работах, впоследствии защитили кандидатские диссертации.

На предприятии всегда существовала тесная взаимосвязь с учебными заведениями.

Декан моторостроительного факультета КАИ, профессор А. Талантов читает лекцию моторостроителям

Самые передовые достижения науки находили применение на производстве: лазер, глубокий вакуум, электронно-лучевая сварка, новейшие ЭВМ, обрабатывающие центры с ЧПУ.



Каждый год в 1970-е на заводе реконструировали 6 тысяч «квадратов» цехов, с рациональной планировкой и попытками соответствовать требованиям технической эстетики.



Людмила Губаева