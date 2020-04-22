«Сетевая компания» обеспечила РКБ антисептиком

Энергетики за несколько дней собрали 5 млн рублей на нужды больницы

Фото: пресс-служба ОАО «Сетевая компания»

15 апреля главврач РКБ Рафаэль Шавалиев попросил гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева о помощи, и спустя несколько дней она была оказана — энергетики направили 5 млн рублей на покупку антисептика, который в текущих условиях заканчивается в три раза быстрее обычного. Как было принято это решение и почему в условиях пандемии больнице жизненно необходимы дезинфицирующие средства, а также о том, как коронавирус повлиял на работу самих энергетиков, — в материале «Реального времени» по итогам пресс-конференции в режиме онлайн.

5 млн рублей на антисептики

ОАО «Сетевая компания» проспонсировало покупку антисептика для РКБ на 5 млн рублей. Средства всего за несколько дней собрали сотрудники предприятия, пояснил на онлайн-пресс-конференции Рафаэль Шавалиев, главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», такая острая необходимость в антисептике обусловлена его повышенным расходом в связи с пандемией.

— Если бы они не расходовались, мы бы не могли обеспечить бактериологическую безопасность, — прокомментировал Шавалиев.

По его словам, в связи с текущей ситуацией расходы на дезинфицирующие и антисептические средства увеличились в три раза.

Сейчас в РКБ продолжают оказывать медицинскую помощь не только пациентам с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, но и неотложную экстренную помощь. Как пояснил Шавалиев в ответ на вопрос «Реального времени», для обеспечения этой работы в больнице есть все необходимые средства защиты для врачей.

Ветеранам помогут продуктовыми корзинами

Помимо помощи медучреждениям, ОАО «Сетевая компания» продолжает поддерживать ветеранов-энергетиков: на учете предприятия более 3 100 человек. Согласно данным постоянного мониторинга, 255 из них относятся к категории маломобильных граждан и 15 человек одиноки. С ними работают специалисты соцразвития, председатели ЦПО Управления и филиалов ОАО «Сетевая компания» и активисты ветеранских организаций. Сейчас же также принято решение дополнительно поддержать ветеранов продуктовыми наборами.

— Совместно с республиканским комитетом Всероссийского Электропрофсоюза и благотворительным фондом «Надежда и опора» (со стороны ОАО «Сетевая компания») принято решение об оказании ветеранам помощи в виде продуктовых наборов, — рассказал заместитель гендиректора «Сетевой компании».

— Ветеранам нужна забота каждый день. Кроме того, мы понимаем, что сейчас люди возраста 65+ действительно подвержены риску. Им сложнее выйти в магазин, в аптеку, потому что есть опасность заражения вирусом. Поэтому совместно с республиканским комитетом Всероссийского Электропрофсоюза и благотворительным фондом «Надежда и опора» (со стороны ОАО «Сетевая компания») принято решение об оказании ветеранам помощи в виде продуктовых наборов, — рассказал заместитель гендиректора компании Вадим Лукин.

На данный момент в районах при филиалах «Сетевой компании» начинается формирование этих наборов, которые разнесут по домам пенсионеров волонтеры и представители молодежных организаций.

Без ущерба для производства и с дополнительными мерами

Пандемия сказалась и на работе самой «Сетевой компании». Офисных сотрудников, не задействованных в производственных процессах, отправили на удаленную работу из дома. Для тех, чье присутствие имеет принципиальное значение, организовали дополнительные меры защиты от коронавируса — это снабжение масками и антисептиком, регулярная дезинфекция рабочих мест и транспорта.

Расход электроэнергии в жилых домах в связи с самоизоляцией вырос примерно на 4%.Чтобы не было перебоев с поставкой энергии, во всех филиалах компании продолжается круглосуточная вахта оперативного персонала, усилен контроль за работой оборудования, а график плановых ремонтных работ на электроустановках скорректирован в пользу мероприятий, направленных в первую очередь на устранение дефектов и повреждений, которые могут повлечь аварийное отключение.

Для удобства пользователей услуг «Сетевой компании» организован дистанционный прием заявок и обращений. Так, потребители могут оставить заявку на сайте www.gridcom-rt.ru через «Личный кабинет» и интернет-приемную, а проконсультироваться и получить информацию — по единому номеру 8-800-2000-878 (звонок бесплатный).

Вадим Лукин отмечает, что работа на предприятии выстроена таким образом, что ущерба для производственной деятельности в связи с пандемией нет.