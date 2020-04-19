Фотомарафон «100-летие ТАССР»: казанский ЦУМ, 1978 год

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Фото: из архива Дмитрия Калинина

Казанский универмаг создали в 1940 году по приказу Наркомторга СССР. Его открыли 11 ноября 1940-го. Первый универмаг Казани разместился на Баумана, 13 в двухэтажном здании. С тех пор этот магазин никогда не закрывался — разве только переезжал несколько раз.

В 1963 году универмаг переехал в свежепостроенное здание на Куйбышева, 2 (сегодня Пушкина, 2) — в здание, которое многие из нас помнят как «Детский мир». Первые три этажа занимали торговые ряды, верхние два — склады и административные помещения. Площадь торговых залов составляла больше 3 тысяч квадратных метров, и это был универмаг вполне столичного уровня. Но и там ему стало тесно.

Новое здание для ЦУМа начали строить еще в 1972 году на участке между Кремлем и подъездными путями железнодорожного вокзала.

Казань с высоты птичьего полета, 1972 год. В центре кадра — стройплощадка ЦУМа. Фото Юрия Абрамочкина

Новый ЦУМ открылся 19 декабря 1977 года на улице Кирова, 2 (сейчас это улица Московская, 2). Это здание знакомо нам и сейчас. В то время это было роскошное строение. В состав торгового комплекса вошли универмаг и универсам площадью более 10 тысяч «квадратов», ресторан и столовая на 230 мест, площадь складов была гигантской — 13 000 квадратных метров.

Казанцы, которые приехали на торжественное открытие ЦУМа, с удовольствием бродили по этажам и рассматривали не только товары, но и диковинки дизайна. Здесь были и прежние секции (сувенирная, парфюмерно-косметическая, платяная, чулочно-носочная, кожгалантерейная, обувная), и новые отделы — музыкальных инструментов и грампластинок.



Продавщицы секции сувениров. 1980 г.

Была в ЦУМе и секция «Телевизоры и радиолы». Черно-белый «Рекорд» стоил 250 рублей. Были и цветные телевизоры — «Спектры», собиравшиеся в Пензе. Но они стоили заоблачных денег — 700 рублей. Катушечный магнитофон «Эльфа» стоил 225 рублей.

На первом этаже был и продуктовый отдел — правда, как вспоминает краевед Алексей Клочков в одной из своих книг, громкое название «ЦУМ» не спасало его от однообразности ассортимента. На второй этаж (где продавалась одежда и ткани) вели не только обычные лестницы, но и два эскалатора — первые в Казани. Они очень привлекали окрестную детвору, которая приходила в ЦУМ специально покататься. Правда, эскалаторы остановили уже к лету, да так и не запускали до следующего века.



Фонтаны у ЦУМа. 1985 г.

Перед ЦУМом установили фонтаны, а рядом с ним организовали автобусную остановку, откуда отправлялись пять маршрутов. Старожилы вспоминают, что это была единственная в городе остановка, где посадка в автобус проходила в порядке живой очереди, соответственно порядковому номеру.



Людмила Губаева