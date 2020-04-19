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«Единичный случай»: 50 лет советскому автомобилю века

07:00, 19.04.2020 1

Тест для любителей автостарины

«Единичный случай»: 50 лет советскому автомобилю века
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

50 лет назад, 19 апреля 1970 года, начиналась автолегенда — с конвейера тольяттинского автозавода сошла первая, как тогда говорили, «единичка» («копейкой» машину стали называть гораздо позже, когда она утратила былую престижность). В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам опроса журнала «За рулем». А в 1970-е и безо всяких опросов было понятно, что авто это в России (как и в остальных республиках СССР) — больше, чем авто. Тест «Реального времени» поможет вам вспомнить известные и узнать малоизвестные факты из биографии знакового автомобиля.

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Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:10
    Вопрос под номером 3 не корректный - у классического семейства не было прозвище не только «маргарин», но и «зубило», оно уже относилось к переднеприводному «восьмёрочному»
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