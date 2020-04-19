«Единичный случай»: 50 лет советскому автомобилю века

50 лет назад, 19 апреля 1970 года, начиналась автолегенда — с конвейера тольяттинского автозавода сошла первая, как тогда говорили, «единичка» («копейкой» машину стали называть гораздо позже, когда она утратила былую престижность). В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам опроса журнала «За рулем». А в 1970-е и безо всяких опросов было понятно, что авто это в России (как и в остальных республиках СССР) — больше, чем авто. Тест «Реального времени» поможет вам вспомнить известные и узнать малоизвестные факты из биографии знакового автомобиля.