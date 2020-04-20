«Пожалуйста, оставайтесь дома»: казанская компания просит жителей через свои домофоны беречь себя и близких

ГК «МЕТАКОМ» за свой счет запустила социальный проект по оповещению казанцев в условиях пандемии

Фото: Максим Платонов

Для борьбы с COVID-19 группа компаний «МЕТАКОМ» запустила в своих «умных» домофонах — аппаратно-программном комплексе нового поколения Sigmart — новую опцию: теперь при выходе из дома женский голос заботливо просит жителей соблюдать самоизоляцию, а по возвращении — рассказывает о базовых мерах предосторожности, которые позволяют не заболеть новой коронавирусной инфекцией самому и не заразить своих близких.

Берегите себя и окружающих

Практически сразу после введения режима самоизоляции группа компаний «МЕТАКОМ» запустила нововведение. Теперь жителей домов, в которых установлены «умные» домофоны Sigmart, при открытии и закрытии подъездной двери сопровождает голос из динамиков. При выходе из дома звучит сообщение: «Пожалуйста, оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих».

В свою очередь, по возвращении в квартиру тот же голос рассказывает о мерах, которые помогут обезопасить себя и близких после возможного контакта с зараженным новым коронавирусом. Речь идет о том, что нужно продезинфицировать руки, другие открытые участки кожи, уделить особое внимание лицу.

Таким образом казанская компания сделала свой вклад в борьбу с COVID-19. По словам заместителя директора по техническим вопросам ГК «МЕТАКОМ» Дмитрия Пенкина, решение организовать меры против распространения вируса было принято еще в конце марта, после чего они обратились в казанскую студию и за свой счет записали обращение. Загрузить его в систему не составило труда, поскольку домофоны Sigmart имеют техническую возможность оперативного информирования жителей о чрезвычайных ситуациях, совершении определенных необходимых действий.

— Мы все здесь живем. У нас у всех есть друзья, родственники, знакомые. Мы все заинтересованы в том, чтобы остановить пандемию. И как граждане, и как бизнес, потому что текущая ситуация опасна не только для здоровья, но и для экономики. Люди остаются без работы, без денег. Наша задача — всеми возможными силами справиться с вирусом, — комментирует Дмитрий Пенкин.

В МЧС по РТ инициативу компании восприняли позитивно.

— Безусловно, мы положительно оцениваем все, что может помочь в предупреждении распространения COVID-19, — отметил пресс-секретарь ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

По его словам, ведомство работает по направлению развития системы оповещения населения через домофоны еще с 2013 года. «Результаты неплохие. Дело нужное», — говорит собеседник издания.

По-настоящему умный домофон

Решение, позволяющее оперативно уведомлять жителей через домофон при возникновении чрезвычайной ситуации, было разработано компанией «МЕТАКОМ» совместно с сотрудниками ЦУКС ГУ МЧС РТ. Так, например, система оповещает людей через домофонные трубки при пожаре, что позволяет снизить риски появления человеческих жертв и обеспечить пожарным машинам беспрепятственный проезд, поскольку не секрет, что доступ спецтехники во дворы домов зачастую ограничен личным автотранспортом.

Систему Sigmart устанавливают бесплатно по согласованию с жильцами. Плату берут непосредственно за ее обслуживание, при этом использование аппаратно-программного комплекса не несет повышения стоимости услуг — жители платят столько же, сколько за обычную пропускную систему.

Дмитрий Пенкин отмечает, что разработанная в Казани система не имеет аналогов в России. Помимо распространения оперативных оповещений от МЧС, она позволяет открывать подъездную дверь с телефона и принимать на мобильный видеозвонки, чтобы посмотреть, кто заходит в дом, сохранять фото посетителей и просматривать в архивах кадры с камер видеонаблюдения, а также вызывать экстренные службы.