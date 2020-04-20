«Случилось чудо, и доноры идут»: казанцы откликнулись на призыв центров крови

Фото: Татьяна Леухина

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Сейчас этот праздник призван напомнить, что ажиотаж по поводу коронавируса не отменяет других болезней, порой куда более опасных, чем COVID-19, и для их лечения нужна донорская кровь. Кроме того, в связи с режимом самоизоляции донорские центры по всей России столкнулись с нехваткой крови — потенциальные доноры побаиваются покидать свои дома. Схожая ситуация затронула и станции крови в Татарстане, но, как убедился корреспондент «Реального времени», многие жители республики откликнулись на призыв сдавать кровь.

«Случилось чудо, и доноры идут»

Студентка Мария пришла сдавать кровь в Республиканский центр крови в первый раз. Боязни нет, есть только желание помочь, рассказала она. Недавно центры крови Татарстана сообщили о нехватке доноров. Люди услышали призыв, и с раннего утра в РЦК собралась очередь из желающих помочь.

В холле, где вошедшие надевают бахилы, стоит туба с антисептиком — перед тем как зайти и пройти дальше, нужно продезинфицировать руки. Как и везде сейчас, на входе сидит медработник, которая проверяет у каждого прибывшего температуру и выдает маску. Но в этом нет острой необходимости: все приходят сюда уже в ней.

В очереди люди стараются соблюдать дистанцию, даже когда администратор отпускает одного донора, другой стоит и ждет, когда она попросит подойти.

«Кровью обеспечиваем в полном объеме, случилось чудо, и доноры идут», — рассказала врач организационно-методического отдела РЦК Елена Тухватуллина, добавив, что сейчас помощь оказывается со всех сторон, в том числе и журналистами.

В очереди люди стараются соблюдать дистанцию

На втором этаже, в отделении, где сдают цельную кровь, практически все кушетки заняты, между ними ходят медработники, которые следят, чтобы весь процесс шел нормально. «Я сдаю кровь в 25-й раз, в целом не больно, только когда втыкают иглу», — рассказал один из доноров.

Еще один доброволец, Рустам, сдает кровь с 2017 года. Перед самой процедурой он пьет чай, а за день этого обильно ест, в соответствии со всеми рекомендациями. К сдающим кровь есть требования по питанию — накануне нельзя употреблять жирную, жареную, острую, соленую пищу, молочные продукты, яйца, бананы, финики и спиртные напитки, а также курить за два часа до процедуры.

Во втором отделении — плазмы и тромбоцитов — людей меньше. Здесь сдают кровь кадровые доноры, их принимают по записи, пояснил заместитель главного врача по организационно-методической работе Айрат Талипов.

Тромбоциты нужны только по потребностям, пациентам, которым это резко стало необходимо. Таких доноров приглашают в зависимости от нужной группы крови и резуса. Также у тромбоцитов очень короткий срок хранения — всего 5 дней.

«Мне осталось [сдать кровь] раз 10 до получения звания почетного донора», — поделилась Алена. Режим самоизоляции не мешает женщине помогать людям, нуждающимся в жизненно необходимом компоненте крови здесь и сейчас.

Всего за эти полмесяца сдать кровь в казанское медучреждение пришли чуть более 800 человек

День донора в «Инстаграме» и проект переливания плазмы больным COVID-19

День донора отмечается в России уже 175 лет. 20 апреля 1832 года в Петербурге акушер Андрей Вольф впервые успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь мужа и тем самым спас ее жизнь.

В этом году Республиканский центр крови отпразднует свой главный праздник в непривычном для себя режиме. Для доноров пройдет лишь розыгрыш в «Инстаграме». Провести выездные акции или пригласить к себе не получится из-за действующего в республике режима самоизоляции. Однако казанцев все равно ждут здесь в этот и в другие дни.

С 1 апреля РЦК принимал у себя менее 100 доноров в день. Всего за эти полмесяца сдать кровь в казанское медучреждение пришли чуть более 800 человек, уточнил данные главный врач РЦК Рамиль Тураев. Для сравнения: до самоизоляции центр посещали около 120 доноров в день.

Врачи описали портрет татарстанского донора. Чаще всего это мужчина в возрасте от 24 до 35 лет, работающий на предприятии или на заводе, для которого донорство — важнейшая часть жизни.

«3 января срочно идет запрос из учреждения здравоохранения: очень нужны тромбоциты. Мы звоним донору с необходимой группой и спрашиваем, может ли он прийти. 3 января, новогодние праздники, вдруг диету не соблюдал… А он говорит: «Нет, я всегда соблюдаю диету, знаю, что меня могут позвать в любой момент». И он пришел и сдал. Все было нормально», — рассказала врач РЦК Елена Тухватуллина.

Попасть в РЦК сейчас несложно. Достаточно оформить СМС-пропуск для выхода из дома, выбрав целью на выход третий пункт — посещение медицинской или ветеринарной организации

Также кровь может помочь и в борьбе с коронавирусом. 15 апреля министр здравоохранения РТ Марат Садыков объявил, что Татарстан начнет применять плазму пациентов, переболевших COVID-19. По его словам, центры крови уже со следующей недели начнут брать кровь выздоровевших и делать плазму для лечения COVID-19.

«Мы сейчас собираем потенциальных доноров, которые могут сдавать. Пока еще больных мало», — отметил заместитель главного врача по организационно-методической работе Айрат Талипов.

Врачи отметили, что проект использования плазмы при лечении есть, но еще дорабатывается. В целом центр во время режима самоизоляции мобилизовался.

«Несмотря на то, что всю жизнь люди работают над кровью — ученые, весь мир, на сегодняшний день замены ей не найдено, поэтому доноры всегда будут востребованы», — подчеркнул главврач Рамиль Тураев.

Попасть в РЦК сейчас несложно. Достаточно оформить СМС-пропуск для выхода из дома, выбрав целью на выход третий пункт — посещение медицинской или ветеринарной организации. Также на помощь центрам крови пришел и бизнес. В частности, доноры Казани могут воспользоваться промокодом на бесплатную поездку на такси в обе стороны на донацию крови.