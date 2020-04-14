Донорам Казани дали бесплатные поездки на такси на донацию крови

Фото: Минздрав РТ

Доноры Казани могут воспользоваться промокодом на бесплатную поездку на такси на донацию крови.

Акцию в помощь донорам крови поддержали DonorSearch, «Ситимобил», Центр крови и «Яндекс.Такси», помощь в организации также оказало казанское интернет-издание «Инде». Каждому донору выдается промокод на поездки на донацию в Центр крови на проспекте Победы, д. 85 и обратно.

Для получения промокода необходимо позвонить по номеру телефона 8 (843) 223-07-79. Сделать это необходимо накануне или в день запланированной сдачи крови и ее компонентов.

Записаться на донацию можно по будням с 7.30 до 15.00.



Ранее в Казани отметили нехватку донорской крови для детей из-за самоизоляции.

