Рекорды НХЛ на карантине: погоня Овечкина, сотня Свечникова и прорыв Драйзайтля

Достижения, которые оборвутся, если сезон за океаном не будет доигран

Эпидемия коронавируса в США набрала ужасающие обороты и вывела страну на уверенное первое место по количеству заболевших и умерших людей. Американский президент Дональд Трамп на днях заявил, что устал пересматривать древние бейсбольные матчи и уже хочет увидеть настоящий спорт сегодняшних дней. Пока что прогнозы неутешительные, и все идет к тому, что хоккейный сезон за океаном вряд ли будет доигран. Однако в Национальной хоккейной лиге не унывают и приготовили сразу 20 возможных сценариев развития событий. Еще бы, ведь недоигранный сезон обещал кучу достижений, к которым шли десятки игроков, команд и тренеров. О самых любопытных рекордах НХЛ, поставленных в данный момент на паузу, в материале «Реального времени».

Овечкин не забьет очередные 50 голов и разделит «Морис Ришар Трофи» с Пастрняком

С талантливых хоккеистов в НХЛ максимально высокий спрос — так было всегда. Поэтому то, что в графе «заброшенные шайбы» у нападающего Александра Овечкина может оказаться меньше 50 баллов, покажется странным нашим потомкам годы спустя. Коронавирус, будем надеяться, их не коснется и забудется, а вот цифры останутся.

Ови за последние 7 сезонов лишь раз не добирался до отметки в 50 шайб за весь сезон (регулярка плюс плей-офф). Сезон 2019/2020 прервался в тот момент, когда россиянин забил 48 голов в 68 играх. Более того, аккурат перед паузой, в марте, он забросил пять шайб в пяти встречах — сделал дубли в ворота «Рейнджерс» и «Миннесоты», а также забил красивый гол в ворота «Баффало». Это позволило Александру догнать в списке снайперов сезона чеха Давида Пастрняка из «Бостона», у которого также 48 голов, но на два сыгранных матча больше.

Если доигровки регулярного чемпионата действительно не последует, а вручение индивидуальных наград по итогам сезона состоится, Овечкин в девятый раз станет обладателем «Морис Ришар Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата), но эту статуэтку ему предстоит разделить с коллегой из «Брюинз». А вот девятую в карьере цифру в 50 голов за сезон придется отложить на следующий год, да и разговоры про погоню за рекордом Уэйна Гретцки могут стать менее актуальными, поскольку, как и когда будет возобновлен сезон, пока никто не знает. Да и шансы Ови догнать Великого в случае отмены оставшихся игр чуток поубавятся, так как россиянину в сентябре исполнится уже 35 лет, и теперь каждая встреча на счету.

Напомним, что в этом сезоне Овечкин забил свой 700-й гол в НХЛ и вышел на восьмое место среди всех снайперов в истории лиги. В общей сложности форвард набрал 1270 (700+570) очков в 1 144 матчах. Гретцки является лучшим снайпером за всю историю лиги — 894 шайбы.

Если доигровки регулярного чемпионата действительно не последует, а вручение индивидуальных наград по итогам сезона состоится, Овечкин в девятый раз станет обладателем «Морис Ришар Трофи». Фото nhl.com

Сам Александр еще в марте возобновил тренировки:

— В первую неделю карантина я отдыхал, но потом стало скучно. Я работаю с тренером, который мне помогает индивидуальными тренировками перед плей-офф каждый год. Здорово, что он успел прилететь из России. Что касается моего рекорда, то, конечно, хочется забить эти 50 голов, но, честно признаюсь, сейчас больше думаю не об этом, а о безопасности и о том, когда же это все закончится. Я устал смотреть шоу Deal or no Deal («Сделка», — прим. ред.) и слушать старые альбомы Эминема. Верните хоккей, — заявил Овечкин во время видеоконференции с другими игроками НХЛ, отвечая на вопросы болельщиков.

Свечников не выбьет первую сотню очков в НХЛ

Многие сейчас называют 19-летнего нападающего «Каролины» Андрея Свечникова одним из преемников Овечкина в статусе главной русской звезды НХЛ. Воспитанник казанского «Ак Барса» уже успел сыграть 150 матчей в НХЛ.

Мастер эффектных голов в стиле «лакросс» пока остановился на 98 (44+54) очках за два года, и понятно, что недостающие до сотни два балла он бы в оставшихся 14 играх за «Каролину» набрал. В этой команде различные достижения принято праздновать по-особенному, да и сам Свечников наверняка устроил бы перформанс на уровне очередного лакросс-гола.

— Я все тот же русский обычный парень. Да, я уехал в 16 лет в Северную Америку. Мой брат уже был здесь, так что переезжать было легче. Женя жил в 25 минутах от меня. Мы виделись каждый день. Я не думаю, что я как-то изменился за эти четыре года. Остался русским на сто процентов.

Многие сейчас называют 19-летнего нападающего «Каролины» Андрея Свечникова одним из преемников Овечкина в статусе главной русской звезды НХЛ. Фото nhl.com

Сейчас очень неприятно видеть такое развитие событий с пандемией. Хотелось бы, конечно, чтобы мы и дальше играли в хоккей и на трибуны приходил бы народ. Но не все зависит от нас. Очень жаль. Хочется играть, а сейчас появился коронавирус. Что здесь поделать? Нужно это пережить, — сказал Свечников в эфире «Матч ТВ».

Панарин не догонит Ягра

У Артемия Панарина был шанс обновить клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс», который принадлежит великолепному Яромиру Ягру — 54 шайбы и 123 очка в регулярном чемпионате. На данный момент у «Хлебушка» 95 результативных баллов, и за 13 оставшихся матчей ему требовалось набрать 28 очков, чтобы стать самым результативным «рейнджером» в истории. Задача крайне трудная, но выполнимая.

Панарин первым из россиян преодолел отметку в 90 очков, вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ, и, как считают многие североамериканские обозреватели, имеет все шансы на получение «Харт Трофи» — приза MVP сезона. Правда, для этого нью-йоркцам требовалось попасть в плей-офф, который теперь может состояться в другом формате. Как в этой ситуации оценивать предыдущие подвиги хоккеистов, совсем не ясно.

Не достигнет Артемий и отметки в 400 матчей за карьеру — сейчас у него на 9 игр меньше. Возможно, это не имеет особого значения, но за преодоление этой планки профсоюз хоккеистов значительно повышает будущую пенсию после окончания активных выступлений. Не такой уж бесполезный бонус по нынешним временам.

Панарин первым из россиян преодолел отметку в 90 очков, вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ, и, как считают многие североамериканские обозреватели, имеет все шансы на получение «Харт Трофи» — приза MVP сезона. Фото nhl.com

— Я не полетел в Россию, потому что была неопределенность. Если так будет продолжаться, думаю, прилечу в Питер. Там есть караоке какое-нибудь открытое в Питере?

Но если и отменят сезон, то я вернусь в Россию и буду в квартире сидеть на карантине, все же закрыто. В квартире, наверное, посложнее, чем в доме, — заявил на днях Панарин в онлайн-трансляции в «Инстаграме» Александра Кержакова.

Там же он сказал о том, что вернется на родину, если «Рейнджерс» срежет более 40% зарплаты. Но позже «включил заднюю», сообщив руководству клуба, что это была шутка.



Немец Драйзайтль не войдет в историю

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль может стать первым в истории хоккеистом из Германии, ставшим обладателем приза самому результативному игроку сезона. На момент остановки чемпионата у Драйзайтля 110 очков — на 13 больше, чем у его одноклубника Коннора Макдэвида, который остается его ближайшим преследователем по всему сезону. Вопрос в том, будут ли вручаться призы по итогам недоигранного сезона и какой статус они будут иметь.

В любом случае успех Драйзайтля стоит отметить, поскольку за последние 9 сезонов «Арт Росса» (приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ) брали только канадцы, россияне и американец Патрик Кейн из «Чикаго».

На момент остановки чемпионата у Драйзайтля 110 очков. Фото nhl.com

На прошлой неделе авторитетный в Северной Америке интернет-портал The Athletic устроил голосование среди североамериканских журналистов, которые определили лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ. Около 40% респондентов в номинации «лучшему игроку» проголосовали за Драйзатля, 32% — за Маккиннона, 17% — за Панарина.

Так что же будет с сезоном НХЛ?

Комиссионер лиги Гэри Бэттмен на днях рассказал, когда может возобновиться хоккейный сезон за океаном. Напомним, что регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта на неопределенный срок.

— На данный момент мне кажется, что мы будем играть летом, на что мы определенно способны. Что бы мы ни сделали, чтобы возобновить сезон, будь то полноценный чемпионат или расширенный плей-офф, нам нужно принять справедливое и честное решение. Мы рассматриваем все альтернативы, ничто не будет исключено. Поверьте, мы ежедневно держим руку на пульсе.

Возобновление сезона будет крайне важным для бизнеса, но ключевое — это медицинский фактор. Нам нужно будет максимально проверить всех игроков, ведь они вернутся в Северную Америку со всего света. Безопасность будет максимальной, — приводит слова Бэттмена Fox Business Network.

Отметим, что из основных вариантов развития событий наиболее обсуждаемые следующие три: доигровка летом в обычном режиме, доигровка летом без зрителей в одном из североамериканских штатов, куда свезут 18 или 24 участников регулярного чемпионата, а также полная отмена сезона.