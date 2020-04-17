Тендеры Башкирии: найти медные руды, отрекламировать конный спорт и купить ягод для «Башспирта»

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Станислав Шахов / bashinform.ru

1. Поликлиника в Бирске за 400 миллионов

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Башкортостана» планирует потратить 393,3 млн рублей на строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену и взрослой поликлиники на 400 посещений в смену в городе Бирске. Такую информацию ведомство обнародовало на портале госзакупок 10 апреля, заявки принимаются до 22-го числа, тогда же состоится и аукцион.

Из документации следует, что в поликлинике будет 5 этажей. Общая площадь здания составит около 7,7 тысячи кв. м. Площадь озеленения будет равна примерно 3,7 тысячи кв. м. Поликлиника для взрослых будет размерами 37 на 29 метров, для детей — 32 на 18 метров. Финансирование строительства обеспечат за счет бюджета Башкортостана.



2. Поиск медных руд в Башкирии

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу заплатит сумму в 281,7 млн рублей за поисковые работы на медноколчеданные руды в пределах Мамбетовско-Карагайской площади в Башкортостане. Судя по всему, речь идет об участке в Хайбуллинском районе на юго-востоке региона. Объявили об этом 13 апреля, заявки принимаются в течение месяца, рассматривать их будут до 26 мая.

Целями работ называются локализация и оценка прогнозных ресурсов меди и цинка в медно-цинковых колчеданных рудах, экономически целесообразных для отработки. Общая площадь, на которой развернется деятельность, составит 18,5 кв. м. Работы будут выполняться в три этапа — со II квартала 2020 по IV квартал 2022 года.



Подрядчик должен будет заняться не только вертикальной планировкой, озеленением, малыми архитектурными формами, но и объектами энергетического хозяйства. Фото vk.com/sibaypark

3. Ремонт парка Гафури в Сибае

Администрация города Сибай выделит 58,5 млн рублей на формирование современной городской среды в парке культуры и отдыха имени Гафури. Информация о соответствующем тендере появилась 9 апреля, заявки принимаются до 17 апреля, а аукцион состоится 21-го числа.

Работы должны быть выполнены до 30 октября 2020 года. Подрядчик должен будет заняться не только вертикальной планировкой, озеленением, малыми архитектурными формами, но и объектами энергетического хозяйства — например, слаботочными системами и электроснабжением.



4. Ремонт дворов в Кировском районе

А вот Администрация Уфы потратит почти такую же сумму — 54,9 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий в Кировском районе. Тендер объявили 15 апреля, заявки принимаются до 24-го числа, а аукцион состоится 28 апреля.

Всего в списке обновляемых — пять дворов. Два из них — на Зайнуллы Расулева, 6/Заки Валиди, 62/3 и на Коммунистической, 71 — должны быть готовы до 1 августа 2020 года. Еще три — На Батырской, 4 и 10, а также Авроры, 5 — со 2 августа по 1 октября 2020 года. Во дворах поменяют бордюры, расширят проезды, устроят детские и спортивные площадки.



Автомобили будут доставлены в Белорецкую ЦРКБ, городскую больницу Кумертау и Месягутовскую центральную районную больницу. Фото Максима Платонова

5. Автомобили скорой помощи на 20 миллионов

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения» выделит около 20 млн рублей на автомобили скорой медицинской помощи класса «C». Объявили об этом 9 апреля, заявки будут принимать до 20-го числа, а аукцион проведут 22 апреля.

Всего будут куплены три автомобиля. Они будут доставлены в Белорецкую ЦРКБ, городскую больницу Кумертау и Месягутовскую центральную районную больницу. У машин должны быть дизельные двигатели мощностью не меньше 125 л. с., автономные отопители и кондиционеры медицинского салона, системы снабжения газами для функционирования наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинские неонатальные мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, пульсоксиметры, кислородные редукторы-ингаляторы, электроотсасыватели с бактерильными фильтрами, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови, а также реанимационные наборы.



6. Обслуживание камер фиксации нарушений ПДД за 10 миллионов

Центр организации дорожного движения потратит сумму в 9,6 млн рублей на техобслуживание системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и распознавания изображений регистрационных знаков транспортных средств. Тендер был размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 15 апреля, заявки принимаются до 24 апреля, а аукцион состоится 28-го числа.

Работы должны выполняться в срок до 30 сентября 2020 года. Обслуживание коснется 73 измерительных комплексов «Скат-ПП» и 6 комплексов «Автоураган-ВСМ 2». Большинство из них установлено в Уфе, а также на трассах в Янаул, Белорецк, Иглино, Дюртюли и Нефтекамск, на подъезде к стоянке уфимского аэропорта.



Башкирский государственный медицинский университет выделит 8,5 млн рублей на текущий ремонт фасада учебного корпуса №1, расположенного на улице Ленина. Фото facebook.com/admission.bsmu

7. Отремонтировать фасад Медицинского университета

Тем временем Башкирский государственный медицинский университет выделит 8,5 млн рублей на текущий ремонт фасада учебного корпуса №1, расположенного на улице Ленина. Об этом объявили 13 апреля, заявки принимаются до 24 апреля, сам аукцион состоится 28-го числа.

От подрядчика потребуется в том числе сменить «обделки» из листовой стали, водосточные воронки и трубы, провести отделку фасадов, ремонт лепных поручней на балконах, окрасить двери, установить прожекторы и телевизионные камеры. Работы должны быть выполнены в течение 85 рабочих дней.



8. Реклама конноспортивного турнира за 6 миллионов

Центр компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат» планирует выделить 6,2 млн рублей на производство и размещение рекламы республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия» на радио. О запросе котировок объявили 9 апреля, заявки принимаются до 16-го числа, тогда же и подведут итоги.

В разъяснении к документации указано, что реклама должна осуществляться на любых российских общедоступных радиостанциях, которые вещают на территории Российской Федерации, и в частности, на территории Республики Башкортостан и города Уфы. Должны быть изготовлены аудиоролики, не менее четырех на каждый этап турнира, хронометражем не менее 30 секунд. Размещены они должны быть не менее чем на двух радиостанциях, общее количество выходов — не менее 130. Также нужно будет изготовить видеоролики для медиаэкранов и телетрансляций, длительностью не менее 25 секунд. Услуги потребуется оказать до 12 сентября 2020 года.



Крупный производитель алкоголя — «Башспирт» — закупит свежемороженных ягод на 4,9 млн рублей. Фото gorobzor.ru

9. Почти 25 тонн ягод для «Башспирта»

Крупный производитель алкоголя — «Башспирт» — закупит свежемороженных ягод на 4,9 млн рублей. О запросе предложений, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, стало известно 15 апреля. Подать заявки нужно до 23 апреля, рассматривать их будут 24 и 28 апреля.

Из документации известно, что понадобится 1,5 тонны малины, 10 тонн вишни, 6 тонн облепихи, тонна калины, по 3 тонны клюквы и брусники, всего — 24,5 тонны ягод. Поставка должна осуществляться с 14 мая до конца года, по заявкам заказчика, в течение 10 календарных дней.



10. Очки и оправы для «Башфармации»

«Башфармация» собирается закупить оправы и солнцезащитные очки на 4,3 млн рублей. Объявили об этом 15 апреля, заявки принимают до 21-го числа, а итоги будут подведены 22-го. Как и в случае с предыдущим тендером, участвовать в закупке могут только субъекты малого и среднего бизнеса.

Всего в списке — 120 видов очков и оправ производства Италии, Японии и Китая. Дороже всего — 12 060 рублей за пару — будут стоить солнцезащитные очки Chloe Marchon Eyewear и оправы Chramant. Поставку должны осуществить по 22 адресам магазинов и отделов оптики в Уфе, Октябрьском, Белорецке, Мелеузе, Стерлитамаке, Туймазах, Дюртюлях, Месягутово, Нефтекамске, Салавате, Белебее, а также в уфимский офис.

