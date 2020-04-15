Вадим Евсеев: «Мы говорим о необходимости чаще играть — так почему не расширить РПЛ до 18 команд?»

Главный тренер «Уфы» — о самоизоляции, поправках в Конституцию, футболе и своем знаменитом «финте»

Самоизоляция в некотором смысле пошла на пользу главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву — он осваивает инстаграм с помощью супруги, читает футбольную литературу и даже засеивает огород. А еще — рассуждает о политике. В интервью «Чемпионат.com» специалист рассказал о переходе от игровой приставки к книгам, своем отношении к расширению РПЛ и Алексею Навальному, зарплатах футболистов и о том, почему нельзя сравнивать чемпионаты России и Голландии.

«Инстаграм» главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева — открытие эпохи карантина. Лирические посты, творческие фото, рассуждения о футболе и искусстве — одна из самых ярких личностей нашего спорта вновь нас удивляет.

Изоляция



— Моя супруга — дизайнер, разбирается во всех этих технологиях. Вот она и сказала: «Давай будем вести «Инстаграм», пока пауза с вирусом, — признается Евсеев. — Бывает такое, что еще спишь, а тебе говорят: «Вставай. Надо что-то выложить». И совместно пишем. Хотя у меня за городом есть еще чем заняться: велотренажер, бильярд, сауна. То же самое на улице: трава, огород. Приобрели черешню, вишню, сливу — ждем всхода. Но режим не самый привычный. Анализирую тренерскую работу, читаю те книги, которые лежали и ждали своего часа, — всего понемножку.

— В «Инстаграме» вы удивились, что «Собачье сердце» написал Булгаков.

— Вот Булгакова тоже сейчас читаю. Осталось еще четыре тома с его рассказами. А так — Фандорина почти всего осилил. Осталась последняя часть, связанная с нефтью. Все это на ура проходит. Странно, что вы сразу не спросили про приставку. Вот раньше в нее играл. А последние 5 лет джойстик в руках не держал. После 30 лет как раз больше книг стал читать. До этого меньше думал о них.

— Кино вы тоже уделяете внимание. Заявили вот, что «Джокер» — пустая трата времени.

— Ну, такая реклама была, что ожидал большего. Смысл-то был понятен. Человека не понимают люди, ему одиноко. Но я уснул в кино — это показатель. Никакого экшена не увидел.

— А какой фильм ваш любимый?

— Из последних — «Зеленая книга». «Терминатор» еще. А вообще — старые советские картины. Не скажу почему — просто все это нравится.

— Многие на карантине уходят в ЗОЖ. Слуцкий вот обещает сбросить 10 кило.

— А я сейчас пойду на чердак и сброшу шифер вниз.

— Вы против диет?

— Всю свою спортивную жизнь занимался диетами. А сегодня могу позволить себе все. Конечно, я понимаю, что надо держать себя в форме. Но пока дайте отдохнуть чуть-чуть.

— Тренеру в стрессе нужно себя радовать?

— Смотрите, когда меня назначили главным тренером в Перми, то до игры с «Зенитом» оставалось 4 дня. Я двое суток ничего не ел, похудел на 7 килограммов. Тогда была мысль играть в четыре защитника по схеме 4-3-3. Потом, чуть подостыв, начал мыслить трезво. Вышли в пять, я ничего не стал менять.

«Автобус»

— Вы ведь недавно написали в «Инстаграме», что «автобус» «Уфы» не хуже, чем у Симеоне в «Атлетико».

— Ну да. У команды будет новый автобус. Если зайдете на сайт «Уфы», то увидите, что каждый желающий может посоветовать расцветку для автобуса.

— Показалось, что вам не очень нравится сравнение «Уфы» с автобусом.

— Стоп. Спорт высоких достижений заключается в набранных очках и занятом месте. И мы можем набирать очки, если будем мало пропускать. «Уфа» же не может забивать по четыре и пять мячей. Это объективно. Поэтому мы делаем акцент на обороне, работаем над этим, чтобы не было простых ошибок. Мы же не выходим с первых минут обороняться. Наоборот, хотим атаковать и контратаковать. Просто выжимаем максимум из тех игроков, кто у нас есть.

— Но всегда есть пример голландского футбола, где в атаку играют даже аутсайдеры.

— А в чем заключается голландский футбол?

— Чтобы растить игроков и продавать их.

— Правильно. Вы ответили на свой вопрос. Но могу сказать, что если защитник ярко играет в обороне, не дает себя обыграть и проявляет лучшие качества, то он тоже уходит в другой клуб и зарабатывает другие деньги.

— То есть Голландия готовит игроков атакующих, а «Уфа» — защитников?

— Давайте еще раз. В чемпионате Голландии 18 команд. А сама страна чуть больше, чем наша Московская область. У них вылетает две команды, третья играет в стыках. В РПЛ играют 16 команд — две вылетают, две в стыки. И здесь надо выбирать. Да, если ты играешь в атаку, то можно подняться. Тот же «Ростов» — как пример. Но у них появились игроки, которые могут держать мяч, индивидуально решать. Вот они и перестроились. А год назад их команда тоже играла в пять защитников.

— У «Ростова» и зарплата трех футболистов равна зарплате всех игроков «Уфы»…

— С этим тоже связано. Поэтому я говорю, что нельзя сравнивать наш чемпионат с голландским, бельгийским. У них лиги построены на продажу, а у нас на то, чтобы одни попали в еврокубки, а другие не вылетели. Так что, может, я и хочу играть в четыре защитника, хочу играть в атаку, но как тренер понимаю, что мне не хватает ресурса и подходящих кадров. Может быть, я в чем-то не прав. Может быть, при другой игре был бы другой результат. Кто знает? Футбол тем хорош, что в нем нет однозначных критериев.

— Но у вас есть понимание, что когда-то «Уфа» станет как хоккейный «Салават Юлаев» в лучшие годы — одной из богатейших команд лиги и претендентом на высокие места?

— Я не витаю в облаках и живу сегодняшним днем. Рамки сейчас такие.

Фото fcufa.pro

— Но вы хотите, чтобы чемпионат остановили и расширили до 18 команд, чтобы клубы чувствовали себя свободнее?

— Мое мнение — чемпионат надо доигрывать, если будет возможность. Если нет, то у «Зенита» заслуженный, чемпионский отрыв, а в остальном, если мы говорим о необходимости чаще играть, то почему бы не расширить нашу лигу до 18 команд?

— Но из верхушки таблицы скажут, мол, зачем создавать болото, если у нас и так игры через две на третью.

— А у нас чемпионат для кого, для верхушек? Сделайте тогда лигу на 6—8 команд. Пускай они играют сами с собой. Зачем им остальные? Но вроде у нас лига не только для тех, кто с деньгами. Есть те, кто только зашел в РПЛ и хочет стать ее полноправным членом.

— А разве РПЛ не приоритет верхушек? Все решения — от перехода на «осень — весна» до…

— Стойте. Я во второй лиге работал с ивановским «Текстильщиком». Сначала мы тренировались 6 месяцев, чтобы играть полтора, а потом отдыхали еще месяц летом, чтобы поиграть три с половиной. Для второй лиги это тяжело. Для Премьер-лиги — нормально.

— Значит, футбол — для верхушек?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Но я вспоминаю время, проведенное во второй лиге, с теплотой. Тогда сам ушел из «Амкара», сам изъявил желание, потому что меня позвал заместитель губернатора Ивановской области Сергей Зобнин. Я принял команду не в очень хорошем состоянии, она была на восьмом месте, но финишировали мы третьими. Потом начали новый сезон. Из 19 игр мы 15 выиграли, только одну проиграли. И уже после этого меня позвали обратно в Пермь с перспективой, что в будущем я буду тренировать «Амкар». Но это будущее наступило не так скоро.

— Да и клуб ожидаемо развалился.

— Для меня — нет. Мне и новый контракт предложили после победы над «Тамбовом» по сумме двух матчей. Да и задолженность была всего на 3 месяца. Никто не думал, что клуб так быстро закроется. Это прерогатива Пермского края. У них что-то случилось.

— Но пример «Амкара» используют как доказательство, что клубам нужно уходить от бюджетного финансирования.

— Это не мой вопрос. Я не политик, не функционер, а тренер. Просто не хочу об этом думать.

— Но вот Юрий Семин — больше чем тренер. Недавно обсуждалось его письмо в защиту футболистов, которым снижают зарплаты.

— Многие люди считают, что футболисты очень много получают. Но они зарабатывают столько, сколько заслуживают. Не все знают, что игроки получают травмы, живут вдалеке от близких. У них психика разболтана. И если вы 90 минут побегаете по полю под напряжением, а потом еще в раздевалке посмотрите на ноги партнеров, их лица, то не будете задавать такие вопросы. А то, что Семин сказал, — да, правильно, обратите внимание других людей.

— Но шахтеры вкалывают круглые сутки за 20 тысяч.

— Да, я посмотрел фильм «Чернобыль». За счет тех же шахтеров мы и живем сегодня. Но футбол — другое дело. Вы же сами говорили, что в «Ростове» три игрока получают больше денег, чем вся команда в «Уфе». Урезай у одних и урезай у других — будет разная сумма. Хотя я на эту тему вообще не хочу разговаривать.

— Но футболисты правда зарабатывают много, в том числе бюджетных денег, но при этом не ведут социальный образ жизни, не так активно действуют во времена коронавируса.

— Добрые дела совершаются в тишине. Много примеров есть, которые делали. Вы же помните, что хоккеист Иван Ткаченко, погибший в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом», перед взлетом перевел большую сумму на благотворительность? Я знаю, что Артем Ребров помогает детям, но не афиширует. И многие так делают. Просто в каждой профессии есть хорошие и плохие люди.

Тренеры

— Мы начали говорить о Семине, и вспомнилось, что большинства побед наши клубы добивались с российским тренерами. Вас не смущает мода на иностранцев?

— Думаю, это началось из-за хороших результатов Хиддинка. Ну сейчас у нас зарубежных специалистов немного, так что не вижу закономерности.

— Но вы же наверняка сталкивались с критикой, что русские тренеры — колхозники: не умеют говорить, неправильно одеваются, грубят судьям, не жмут руки иностранцам…

— Впервые слышу. Есть другая проблема. Скорее, российским тренерам не хватает общения друг с другом. Мы закрыты, не так хорошо обмениваемся идеями. Хотя когда я учился на категорию «А», то ездил в «Уфу» к Виктору Гончаренко. Это было очень полезно. Видел недельный цикл и что-то взял оттуда для себя. Но из-за разницы в возрасте и подходах нас сложно собрать вместе. Да и многим лучше съездить на стажировку в другие страны.

— А куда бы вы, кстати, хотели?

— В Италию. В этой же стране славятся своими действиями в обороне. Хотелось бы посмотреть на «Аталанту» Гасперини, а также изучить подход ко всему: к школе, к молодежной команде, к главной.

— А если выбирать конкретного тренера — к кому бы поехали?

— К Гвардиоле времен «Баварии». Немцы до него играли в другой футбол, а он построил некий образец «Барселоны». Это показатель.

— А если выбирать трех лучших футболистов мира?

— Месси, Роналдо и Де Брейне. Топ-уровень.

— В самом популярном футбольном паблике именно ваша обработка мяча пятой точкой собрала больше всего просмотров.

— Да, я слышал. «4-3-3» или как-то так.

— Вы как-то тренировали это?

— Нет. Все спонтанно произошло. Да и что в этом сложного? Просто расчет. Видимо, ничем не можем лучше быть, чем европейцы, чем вот такими вещами.

— У нашего футбола есть шанс прибавить?

— Это глобальный вопрос. Смотрите, раньше в РПЛ покупали Халка, Витселя — это был другой уровень. Сейчас таких меньше. Впрочем, приехал Малком, и он не уступает тем звездам. Очень техничный игрок с хорошей левой ногой, обыгрывает один в один, видит поле — все у него есть. Рядом с такими исполнителями и наши ребята прибавят в мастерстве.

Путин

— Сейчас нам остается только смотреть чемпионат Беларуси. Удивились, что Лукашенко не ввел карантин?

— Там же хорошие молочные продукты. Видимо, и алкогольная продукция тоже неплохая. Наверное, убивает коронавирус.

— Тоже считаете, что водка, перец и сало — хорошие попутчики в жизни?

— Водка — не мой напиток. До 30 лет ее точно не пил. Просто не любил, видимо, организм не воспринимал. Потом уже, когда был в основной команде, мог выпить пиво после игр. И все. Сейчас могу позволить себе все, что угодно. Но и время, и настроение должны совпасть.

— Но мы не о водке даже. Поддерживаете те ограничения, которые ввели в России?

— Да. У нас же как, привыкли рассчитывать на авось — выходят, гуляют. Этого делать нельзя. Я Путину доверяю, слушаю его высказывания в прямом эфире. Это главный человек в стране. Как можно не верить президенту?

— То есть, если бы голосование за поправки в Конституцию состоялись, вы бы хотели, чтоб Путин продолжал быть президентом и после 2024 года?

— Другого варианта у нас нет, так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу?

— Ну, в Навальном кто-то видит.

— Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак (смеется). Устраиваете тут «Смехопанораму».

— А чем Навальный плох?

— А чем хорош?

— Расследования делает.

— Пусть в Кирове делает расследования. Я был в Кирове, видел все.

— Как сказал Роман Широков: «Навальный в Кирове так поуправлял, что его друг Белых сидит».

— Молодец Рома, хорошо сказал (смеется)!

— Вы считаете, что Путин для России сделал очень много.

— Безусловно.

— Назовите три вещи, за которые мы можем быть ему благодарны.

— Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Ему надо сказать за это спасибо. Второе — Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках и в съемных квартирах, а сейчас в своем жилье. Вооружение все на высшем уровне. Разве нет?

— Мы можем только по официальной информации судить. Но расходы на оборону больше, чем на медицину в десятки раз.

— Ну правильно. За счет чего еще оборона должна подниматься? Но мы тут о футболе вроде говорили, а не о политике.

— Футбола сейчас нет, но мы читаем комментарии, где очень много людей пишут: «Вадим, ждем вас в «Локо». Приятно?

— Через три тура после возобновления дождутся, будем играть в гостях с «Локомотивом»… Если серьезно, это приятно. Нормальные вещи. Но знаете, я должен работой доказать, что достоин там оказаться. Кого попало в такие клубы не берут. Но буду стараться. А там уж посмотрим.

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