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Предприниматели Татарстана попросили открыть парикмахерские

11:54, 14.04.2020 1
Предприниматели Татарстана попросили открыть парикмахерские
Фото: realnoevremya.ru

Представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских.

В ходе беседы предприниматели представили онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ.

Президент Татарстана поручил первому вице-премьеру Рустаму Нигматуллину и руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной изучить данный вопрос.

Рустам Минниханов отметил, что открытие парикмахерских — социальная необходимость, однако близкий контакт может угрожать здоровью и клиента, и парикмахера.

Ране сообщалось, что Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с предпринимателями республики. В ходе встречи представители бизнеса поинтересовались возможностью предоставить места для мобильной торговли.

ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:25
    социальная необходимость? серьезно? прям никак месяц без стрижки просидеть нельзя,да? женщинам можно пока отрастить волосы, а для мужчин есть машинки для стрижки, если что... да и покрасить волосы дома не проблема, если руки из правильного места растут
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