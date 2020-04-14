Предприниматели Татарстана попросили открыть парикмахерские

Представители сферы услуг в Татарстане в ходе встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросили рассмотреть возможность открытия парикмахерских.

В ходе беседы предприниматели представили онлайн-систему, позволяющую следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при выполнении работ.

Президент Татарстана поручил первому вице-премьеру Рустаму Нигматуллину и руководителю Роспотребнадзора по РТ Марине Патяшиной изучить данный вопрос.

Рустам Минниханов отметил, что открытие парикмахерских — социальная необходимость, однако близкий контакт может угрожать здоровью и клиента, и парикмахера.

Ране сообщалось, что Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с предпринимателями республики. В ходе встречи представители бизнеса поинтересовались возможностью предоставить места для мобильной торговли.

