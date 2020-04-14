«Не трогайте мои деньги». Как Instagram в эпоху коронавируса открывает глаза на вчерашних кумиров

От Панарина до Фарфана. Спортсмены против понижения зарплат из-за пандемии и жалуются друг другу в прямых эфирах

Новая реальность, в которой оказался мировой спорт, не только поломала календарь событий, но и открыла болельщикам глаза на тех, кем прежде было принято восхищаться. Большие убытки в эпоху набирающего силу кризиса вынуждают боссов клубов сокращать зарплаты спортсменам, ссылаясь на пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Однако не все, как оказалось, готовы входить в положение, когда разговор заходит о деньгах. «Реальное время» рассказывает о самых заметных случаях, когда спортсмены идут на принцип, если им грозит выплата неполного оклада за ничегонеделанье.

«Не обижайте футболистов — они из бедных семей и у них расшатанная психика»

Спор об урезании зарплат профессиональным спортсменам в связи с пандемией был вполне ожидаем — не каждый захочет терять до половины своих доходов, и уж точно найдутся те, на кого мир посмотрит другими глазами. COVID-19 здорово разворошил гнездо российского спорта.

Сюрприз лишь в том, кто именно оказался «по ту сторону баррикад», выступив за неприкосновенность зарплат спортсменов. Как, например, казалось бы, человек советской закалки Юрий Семин.

— Они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать! — заявил главный тренер «Локомотива». — <…> Футболист приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать.

Эту позицию поддержал другой тренер клуба РПЛ, наставник «Уфы» Вадим Евсеев.

— Много будет и недовольных людей. Они считают, что футболист получает много, а на самом деле столько, сколько заслуживает. Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная. А так да, Семин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет. Согласен, не нужно искать несправедливость через футболистов, — заявил Евсеев «Чемпионату».

Что ж ты, Фарфан, сдал назад?

Как оказалось, именно под крылом Семина в составе московского «Локомотива» и объявились такие «бунтари», для которых и пандемия, и пункт о форс-мажорной ситуации, прописанный в контракте, — пустой звук. Перуанский полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, узнавший о коллективном сокращении зарплат футболистам на 40%, в выражениях не стеснялся. И, кажется, в нормальном чемпионате после таких высказываний у игрока просто не было бы будущего.

— Пускай они делают, что хотят, только не трогают мои деньги. Мне прислали клочок бумаги на русском языке, где я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели нагадить мне, — заявил Фарфан во время совместного прямого эфира в Instagram с бывшим партнером по сборной Перу Роберто Гизасолой.

Уже по одной этой фразе можно понять, как футболист относится и к клубу, и к стране, в которых он выступает, — как к месту выкачивания денег, не более.

Любопытно, что последний свой матч за «железнодорожников» Фарфан провел 4 мая прошлого года — тогда он получил травму в конце первого тайма в матче с «Арсеналом». Остаток сезона-2018/2019 он пропустил, за месяц восстановился и сыграл еще три матча на Кубке Америки.

После игры с Бразилией (он отыграл весь матч) пришла новость, что Фарфан повредил хрящ коленного сустава и вышел из строя до конца календарного года.

Новости о восстановлении перуанца и его возвращении на поле периодически мелькали, но, похоже, сам футболист давно занялся другими делами — снимал фильм о самом себе.

Теперь же, когда лига на законных основаниях сообщила о сокращении зарплат, по сути за ничегонеделанье, Фарфан вдруг взбрыкнул, да еще выставил своего работодателя в негативном свете (как вздумавшего ему «подгадить»).

Позже хавбек, правда, принес подчеркнуто корректные извинения (нет сомнений, что подробные инструкции он получил от юристов). Но всем очевидно, когда футболист говорил, что думает, а когда то, что нужно сказать.



«К сожалению, фраза, которую я произнес в эфире со своим другом Роберто Гизасолой, была неправильно истолкована.

Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу.

В трудные времена мы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», — написал в сторис своего Instagram-аккаунта Фарфан.

Панарин после сокращения зарплаты шутит о пропуске следующего сезона

Впрочем, и своих «рвачей» у нас хватает. Самый высокооплачиваемый российский хоккеист в НХЛ Артемий Панарин тоже отметился прямым эфиром, где в свойственной ему не очень серьезной манере сообщил, что если его зарплату урежут на 40—60 процентов, то он готов устроить индивидуальный локаут на следующий сезон. Беседуя с Александром Кержаковым, форвард «Рейнджерс» также пожаловался на высокие налоги.

— У вас идут на урезание зарплат?

— 100%, думают, с игроками обсуждают условия, с лигой.

— Немного НХЛ отстает от РПЛ. У нас — от 40 до 60%.

— Ааа. Думаю, у нас поменьше будет. Если от 40% до 60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Тогда я, пожалуй, пропущу следующий год.

— Ты можешь туда-сюда метнуться. В «Спартаке» тебя ждут, думаю.

— Ха-ха. Да, точно. У нас пока непонятно. Говорят, в районе 20—30%.

— Ты дышать можешь спокойно.

— Да я дышать в любом случае могу, не жалуюсь. Но у нас же еще налог — я где-то 45—50% плачу до 20% этих, а 20—30% — это еще сверху, — поведал Панарин бывшему нападающему сборной России.

А через день журналист «Нью-Йорк Пост» Ларри Брукс поделился инсайдом: хоккеист объяснился с руководством «Нью-Йорк Рейнджерс», назвав свои слова шуткой.

Удивительно, не правда ли, как много шуток мы вдруг услышали от спортсменов, когда речь зашла об их зарплатах?



Никита Задоров все еще на стадии отрицания

Выказал свое неудовольствие сократившимися доходами и другой российский хоккеист с активной гражданской позицией — защитник «Колорадо» Никита Задоров. Хоккеист даже расписал схему, как хоккеистам не потерять в доходах. Самое интересное, что для этого он предлагает болельщикам и телевизионщикам раскошелиться больше обычного.

— Худший вариант — сезон полностью отменят, и не будет прибыли за последние игры. Лига потеряет 1,3 миллиарда долларов, а каждый владелец — примерно по 50 миллионов.

Мы подписали соглашение, ничего не сможем сделать, и в следующем сезоне 75% зарплаты может улететь. Здесь есть система, проходят постоянные митинги и разговоры, есть слухи, что взрослые игроки откажутся играть. Может, меркантильно, но играть за 25% — ненормально.

Выход: найти что-то среднее, не просто взять и забрать все деньги. Надеюсь, сезон не закончился, доиграем плей-офф.

Когда эпидемия пойдет на спад, люди соскучатся по хоккею, могут вырасти цены на билеты. Плюс Олимпиаду отменили, NBC может заплатить больше денег за трансляции, — сказал Задоров в прямом эфире в своем Instagram.

Похоже, Никита все еще находится в стадии отрицания и никак не может принять тот факт, что, с учетом растущего «эскроу» (процент, который НХЛ удерживает с зарплат игроков в течение сезона, чтобы соблюсти равновесие доходов), «как раньше» уже точно не будет. По крайней мере в ближайший год.

Фото instagram.com/zadorov_16

В Англии продолжают делить деньги недоигранного сезона

Между тем в Англии, где сезон, как и в НХЛ, рассчитывают все-таки доиграть, против понижения зарплат выступают целые команды.

Как сообщает британское издание The Mirror, руководство лондонского «Арсенала» предложило игрокам отказаться от 12,5% годовой зарплаты, если команда по итогам сезона не попадет в еврокубки. Если она пробьется в Лигу Европы, сокращение составит 7,5%, а в случае попадания в Лигу чемпионов игроки, по идее, должны получить полный оклад.

Последние, однако, решили не идти на уступки работодателю. Футболисты аргументировали свой отказ тем, что в случае непопадания в еврокубки они и без сокращения зарплат потеряют большие суммы, которые зависят от бонусных выплат, оговоренных в их контрактах.