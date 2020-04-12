Пахмутова вместо Элтона Джона, лучший друг Гвардиолы и американцы на Олимпиаде-80

40 лет бойкоту летних Игр в Москве

Именно сегодня, в День космонавтики, Олимпийский комитет США объявил о своем бойкоте московской Олимпиады. Произошло это ровно 40 лет назад. «Реальное время» открывает для своих читателей спортивные и политические тайны летних Игр 1980 года.

Простив нацистов после Второй мировой, мы получили ответ



Отказаться от Олимпиады противники Советского Союза задумывались загодя. Первым об этом высказался Рольф Паулс, представитель ФРГ в НАТО. И это, по сути, было следствием импотенции советской послевоенной политики. Мы не боролись за отстранение ФРГ от олимпийского движения, как это произошло с Германией по окончании Первой мировой войны. Тогда МОК отстранил ее на три Олимпиады (1920—1924 годов), а обломки Австро-Венгрии не пустил на Игры 1920 года.

Более того, команда ФРГ выступила на послевоенной Олимпиаде раньше, чем сборная СССР. Мы стартовали летом в Хельсинки-1952, для чего пришлось пойти на сговор с руководством МОК, выпустив на свободу видного нациста. Вместо того, чтобы попытаться наказать шантажистов, Сталин сдался. В итоге сборная ФРГ выступала уже зимой в Осло-1952, а состав ее олимпийской сборной был нашпигован бывшими эсэсовцами, членами НСДАП, фронтовиками, не понесшими никакого наказания. Кстати, Рольф Паулс сам воевал, потеряв руку на фронте, но никакого наказания не понес, хотя по итогам Нюрнберга должен был пройти через процесс денацификации. Более того, правительство ФРГ отправило обладателя Рыцарского креста Паулса на 3 года послом в… Израиль(!). И надо признать, что в своей последней битве с советским режимом бывший офицер вермахта победил.

Уже 20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпиады в Москве и призвал к этому другие страны. Поводом для бойкота послужил ввод советских войск в Афганистан, произошедший 25 декабря 1979 года.

Если не знать предысторию, то повод выглядит солидным. Только надо помнить, что это были времена, когда всего 5 лет назад завершилась 10-летняя война во Вьетнаме. То, что творили там американские солдаты, выбешивало даже часть граждан США, поскольку это была ярко выраженная агрессия, во время которой широко использовался напалм. Массовое истребление жителей деревни Сонгми 16 марта 1968 года, когда были убиты 504 местных жителя, включая 210 детей, вошло в историю военных преступлений. Тем не менее в период с 1965 по 1975 годы спорт был «вне политики». А тут вдруг стал ее составляющей частью.

12 апреля 1980 года Олимпийский комитет США прислушался к призыву президента страны и объявил о неучастии американских атлетов в Олимпиаде. Вскоре к бойкотирующим присоединились ФРГ и Норвегия в Европе, Южная Корея и Япония в Азии, Аргентина и Канада в Америке.

Фото lkprf.ru

«А Баба-Яга против»

А вот с Канадой было обидно, поскольку страна с 1969 по 1976 годы оказалась в самоизоляции, когда руководство ее хоккейной федерации вступило в конфликт с Международной федерацией хоккея и устранилось от участия в международных соревнованиях. И именно СССР тогда протянул руку взаимопомощи своими суперсериями с командами НХЛ и ВХА. Премьер-министр Пьер Эллиот Трюдо прекрасно понимал, что сотрудничество в «системообразующем» хоккее помогало ему дважды переизбираться и занимать свой пост 12 лет подряд.

Кстати, обычно топорная советская пропаганда на то время сработала просто, но эффективно. На «Союзмультфильме» еще в 1979 году были сняты три серии, в которых три богатыря советской мультипликации (отец «Ну, погоди!» Курляндский, папа «Чебурашки» Успенский и создатель «Вредных советов» Остер) с непередаваемым сарказмом гнобили сказочную нечисть: Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и Бабу-Ягу, чинивших козни олимпийскому Мишке. По сути, наши мультипликаторы сработали на опережение, и когда иностранные политиканы начали отказываться от поездки в Москву, мы уже могли их визуализировать и даже слышать рефрен: «А Баба-Яга против…».

Фото yadoma.tv

Бойкоты — это так по-англосаксонски

Само понятие бойкота родом из английского языка — это фамилия некоего Чарльза Бойкотта, которого стали игнорировать соседи. Британцы же стали первыми, кто применил бойкот в спорте. С началом Первой мировой войны Англия, Уэльс и Шотландия потребовали исключить футбольные структуры Германии и Австро-Венгрии из состава ФИФА. Когда нейтральные ассоциации отказались удовлетворить эти требования, британские футбольные ассоциации в 1920 году вышли из ФИФА. Впрочем, принципиальность британцев вскоре растаяла — в 1929 году англичане сыграли товарищеский матч с Германией в Берлине. Как и принципиальность американских сателлитов. Ни ФРГ с Норвегией, ни Япония с Канадой почему-то не бойкотировали Олимпиаду-1968 в Мехико в знак протеста против участия в ней представителей страны-агрессора. Не было ни одного бойкота спортивных соревнований с участием спортсменов США с начала вьетнамской войны до ее окончания.

Впрочем, по факту, из серьезных стран в Москву не приехали только США, ФРГ и Япония, которые заняли места с третьего по пятое в общекомандном зачете предыдущей Олимпиады в Монреале. Что касается остальных бойкотирующих, то их спортивные достижения в те годы можно классифицировать термином «из жизни насекомых».

По цифрам бойкот Олимпиады в Москве выглядит грандиозным, поскольку присылать в столицу СССР своих спортсменов отказались 65 стран. Но там значатся и Испания с Италией, которые привезли в СССР пять и четыре команды по игровым видам спорта, и Австралия с Голландией, откуда были две и одна команды, и это помимо большого числа спортсменов в личных видах спорта. У бойкотировавшей Италии олимпийское «золото» завоевал дзюдоист Эцио Гамба, который в «десятые» перешел в тренерский штаб сборной России, став гражданином нашей страны и инициировав наши успехи на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Среди бойкотировавших значится Великобритания, хотя еще одним триумфатором Олимпиады стал англичанин Себастьян Коу, нынче активно третирующий Россию на посту президента IAAF. Жаль, что не сохранились его допинг-пробы, и мы не можем их пересмотреть с учетом нынешних требований WADA.

Кстати, участвовали в Олимпиаде и американцы. Уже в то время началась глобализация, поэтому за баскетбольную Италию выступал экс-янки Мик Сильвестр, за Испанию играл его бывший соотечественник Уэйн Брабендер и за нее же плавал Дэвид Лопес Зуберо, родившийся и живший в США. Само собой, в Играх участвовали и судьи США и других бойкотировавших стран, поскольку они на Олимпиаде представляют не свои государства, а «семью МОК».

Фото lkprf.ru

Вместо бойкотировавших Москву-80 американцев и их сателлитов к нам приехали 24 африканских государства, бойкотировавших Монреаль-76. Среди них была новая страна Зимбабве, где победило революционное правительство Роберта Мугабе. Ранее страна называлась Родезией, и за идеалы капиталистического государства в ней воевал, в частности, будущий знаменитый футбольный вратарь Брюс Гроббелар, сбежавший с родины, как только в ней случилась революция.

В итоге некоторые участники гражданской войны оказались в выигрыше: сборная Зимбабве дебютировала в Москве, где ее женская сборная по хоккею на траве выиграла первый «дамский» старт в олимпийской истории, а бывший наемник Гроббелар со временем стал легендой «Ливерпуля». Каждому свое.

Ники Лауда и Мон Шери

Но были и те, кому не повезло. Представитель ФИСУ из Франции вспоминал, что он мог бы участвовать в Олимпиаде, если бы нашлись средства для перевозки лодок, поскольку это была академическая гребля, стартовавшая в «Крылатском». В видах спорта с инвентарем — все виды гребли, парусный и конный спорт — были проблемы. Одну из них помог решить австрийский автогонщик Ники Лауда. Его соотечественнице Элизабет Тойрер надо было транспортировать в «Битцу» лошадь по кличке Мон Шери (мой дорогой в переводе с французского). У Лауды была небольшая авиакомпания, в которую знаменитый пилот «Формулы 1» вложил средства, и на его самолете вся эта троица прилетела в Москву.

А вот со спортивным оружием не было никаких проблем, к примеру, Паскаль Тринке и сборная Франции выиграли «золото», несмотря на бойкот своей страны. Увы, лишив этого «золота» наших спортсменок, в составе которых была и казаночка Наиля Гилязова, занявшая второе место.

Еще одно «серебро» у казанской легкоатлетки Ольги Рукавишниковой. Она выступала в пятиборье и установила самый краткосрочный рекорд мира — 4 937 очков, который был побит уже через 0,4 секунды. Для справки: в пятиборье все переводится в очки: и секунды в беге, и метры-сантиметры в прыжках, метании и толкании. Последним видом программы пятиборья был бег на 800 метров. Вначале финишировала Ольга Курагина, и ее результат также позволил установить мировой рекорд — 4 875 очков. Через 1,2 секунды прибежала Рукавишникова, а еще через 0,4 секунды — Надежда Ткаченко, которая выиграла золотую медаль, и именно ее 5 083 очка стали рекордом мира на веки вечные, поскольку после Олимпиады в Москве пятиборье заменили на семиборье.

Фото championat.com

Заканчивая тему с Татарией, отметим, что воспитанница казанского волейбола Лидия Логинова стала чемпионкой, представляя «Уралочку» из Свердловска. Широко была представлена ТАССР в судейском корпусе: Насых Абдулхаков (хоккей на траве), Андрей Афанасьев (водное поло), Габдльнур Мухамедзянов (баскетбол).

Пахмутова вместо Элтона Джона

В футболе советские болельщики тех лет увидели суперзвезд в тренерских штабах сборной Испании (Хосе Сантамария), Кувейта (бразилец Карлос Альберто Паррейра) и Нигерии (бразилец Отто Глория — да, тот самый, кто привел Португалию к «бронзе» чемпионата мира 1966 года).

Наша сборная проиграла в полуфинале турнира сборной ГДР, но через год грузинские сборники Сулаквелидзе, Челебадзе и Чивадзе взяли локальный реванш у восточного немца Шнупхазе, когда тбилисское «Динамо» обыграло «Карл Цейсс» в финале Кубка кубков-1981.

Но самой главной звездой футбольного олимпийского турнира стал алжирец Рабах Маджер, выигравший в 1987 году Кубок европейских чемпионов в составе «Порту».

В гандболе «бронзу» завоевала немка Росвита Краузе, которая 12 годами ранее была призером уже упоминавшегося Мехико-1968, только выступая в плавании. Зато другой «водоплавающий» Мануэль Эстиарте вначале стал легендой в водном поло, стартовав на пяти Олимпиадах, затем вошел в тренерский штаб «Барселоны», а затем «Баварии», помогая своему другу Хосепу Гвардиоле. Но московский дебютант Эстиарте уступает в количестве олимпийских стартов бегунье Мерлин Отти (семь Олимпиад), которая еще в 2012 году защищала цвета сборной Словении на чемпионате Европы в возрасте 52 лет.

А еще одним участником московской Олимпиады мог стать Кеннет Дуайт, он же сэр Элтон Джон.

Фото dubikvit.livejournal.com

Еще в 1976 году он заявил о своей бисексуальности, а в мае 1979-го стал одним из первых западных рок-музыкантов, приезжавших на гастроли в СССР по приглашению Госконцерта, и дал четыре концерта в Москве и Ленинграде. После чего Элтон Джон по своей инициативе написал музыку для фанфар и гимна Олимпиады. Об этом упоминал в автобиографии Андрей Гаврилов, писавший:

«Он просил меня посодействовать продвижению своего материала. Нилыч (тогдашний министр культуры СССР Петр Демичев, — прим. ред.) принял меня без звонка. Какая честь!

— Кассеты у вас?

— Да, конечно, — сказал я и дал ему две большие кассеты.

— Доложу на самый верх, — пообещал Нилыч и положил кассеты в стол. Больше ни я, ни Элтон кассет не видели. «Верх» вообще никак себя не проявил. В это время уже вовсю оркестровали Пахмутову, что-то про Мишу. Типичная советская сопливая размазня».

«Советской сопливой размазней» диссидент Гаврилов, сбежавший из СССР в 1985-м, назвал, понятно, всенародно любимую песню «До свидания, наш ласковый Миша!», присоединившись, по-своему, к бойкоту Москвы-80.

