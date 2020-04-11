Фотомарафон «100-летие ТАССР»: буфет в кинотеатре Альметьевска, 1970-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 237-я

Альметьевск — столица татарских нефтяников — один из когорты молодых городов республики, которые выросли и развились во второй половине XX века.

С XVIII века в этих местах было известно село Альметьево. Оно пережило царские времена, революцию, гражданскую войну и установление советской власти. Места здесь были тихие и абсолютно сельскохозяйственные. 10 августа 1930 года село стало райцентром, причем район был немаленьким: к 1932-му в него уже входили 54 колхоза.

Во время войны неподалеку нашли первую татарскую нефть, потом начали ее разрабатывать, а в это время Альметьевский район был сплошь сельскохозяйственным. Но когда нефтяники открыли Ромашкинское месторождение, земля вокруг старинного села Альметьево стала поистине золотой. Первая скважина этого месторождения забила на полях деревни Миннибаево в 1950 году — в нескольких километрах от Альметьева. Естественно, сюда немедленно были брошены все силы татарской нефтедобычи. В 1952 году село Альметьево стало рабочим поселком, а в конце 1952-го — городом Альметьевском.

Сейчас Альметьевск — нефтяная столица республики. Именно здесь располагается офис крупнейшей нефтедобывающей компании региона — «Татнефти». И именно «Татнефть» помогала обустраивать город и делать его одним из промышленных и социальных центров юго-востока республики.



Альметьевск, 1970-е годы

В 1950-х город строился. От древнего села в этот момент практически ничего не осталось: первые многоэтажки здесь построили уже в 1954 году. Росли они параллельно с нефтяными вышками. В 1954-м в городе начали выпускать собственную газету — «Знамя труда», построили клуб нефтяников. Поскольку население росло с огромной скоростью (на нефтепромысел свозили людей со всего союза), то в строящемся городе сразу нужна была социальная инфраструктура.



В 1954-м начали работать две школы, детский сад, две поликлиники. В 1955-м открыли Дом пионеров. НПУ «Альметьевнефть» в 1955 году открыла медсанчасть (сейчас она выросла в одну из самых современных больниц республики), в 1957-м в городе появились роддом и детская больница.

В 1956 году открыли кинотеатр «Россия»: как бы ни уставали жители и строители молодого города, им нужно было как-то развлекаться. В 1960 году в городе построили знаменитый Дом техники.

Вид на Альметьевск, 1970-е

Параллельно развивалась добыча и промышленность: строились железнодорожные линии, вводились в эксплуатацию нефте- и трубопроводы. Но кадров отчаянно не хватало: нефтяных институтов в СССР были считанные единицы. Поэтому в Альметьевске, в сердце нефтяного региона, решили открыть вечерний факультет Московского института нефти и газа им. Губкина (с 1992 года это Альметьевский нефтяной институт).

В 1962-м в городе построили стадион «Нефтяник» (позже здесь будет базироваться местная футбольная команда «Алнас»).

Нефтяной столицей Татарстана Альметьевск стал в 1964 году — вновь образованная «Татнефть» переехала сюда со своей штаб-квартирой. Максимальная добыча нефти в НПУ «Альметьевнефть» была достигнута в 1968 году — 21,8 млн т в год.

В 1975 году был зарегистрирован 100-тысячный гражданин Альметьевска. Этот город рос не так стремительно, как Челны или Нижнекамск — нефтедобывающий узел был менее компактным, и здесь параллельно перестраивались сразу три крупных и практически новых населенных пункта — Альметьевск, Лениногорск и Бугульма. Но в 1975 году юный город Альметьевск получил переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.



Здание Горкома КПСС в Альметьевске, 1970-е

В 1976 году в городе пустили троллейбус, в 1978-м открыли целый Дворец бракосочетания — молодой город, конечно, прирастал семьями. К 1980-м Альметьевск уже был нефтяной столицей. Здесь была своя атмосфера, развивалось производство, и складывалась особая культура жизни.

Она и по сей день здесь не такая, как, скажем, в молодом автограде, древней и одновременно юной Казани или же старинном купеческом Чистополе. Здесь кипит жизнь и процветает нефтепромысел.

Людмила Губаева