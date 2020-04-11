Фотомарафон «100-летие ТАССР»: буфет в кинотеатре Альметьевска, 1970-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 237-я
Альметьевск — столица татарских нефтяников — один из когорты молодых городов республики, которые выросли и развились во второй половине XX века.
С XVIII века в этих местах было известно село Альметьево. Оно пережило царские времена, революцию, гражданскую войну и установление советской власти. Места здесь были тихие и абсолютно сельскохозяйственные. 10 августа 1930 года село стало райцентром, причем район был немаленьким: к 1932-му в него уже входили 54 колхоза.
Во время войны неподалеку нашли первую татарскую нефть, потом начали ее разрабатывать, а в это время Альметьевский район был сплошь сельскохозяйственным. Но когда нефтяники открыли Ромашкинское месторождение, земля вокруг старинного села Альметьево стала поистине золотой. Первая скважина этого месторождения забила на полях деревни Миннибаево в 1950 году — в нескольких километрах от Альметьева. Естественно, сюда немедленно были брошены все силы татарской нефтедобычи. В 1952 году село Альметьево стало рабочим поселком, а в конце 1952-го — городом Альметьевском.
Сейчас Альметьевск — нефтяная столица республики. Именно здесь располагается офис крупнейшей нефтедобывающей компании региона — «Татнефти». И именно «Татнефть» помогала обустраивать город и делать его одним из промышленных и социальных центров юго-востока республики.
В 1950-х город строился. От древнего села в этот момент практически ничего не осталось: первые многоэтажки здесь построили уже в 1954 году. Росли они параллельно с нефтяными вышками. В 1954-м в городе начали выпускать собственную газету — «Знамя труда», построили клуб нефтяников. Поскольку население росло с огромной скоростью (на нефтепромысел свозили людей со всего союза), то в строящемся городе сразу нужна была социальная инфраструктура.
В 1954-м начали работать две школы, детский сад, две поликлиники. В 1955-м открыли Дом пионеров. НПУ «Альметьевнефть» в 1955 году открыла медсанчасть (сейчас она выросла в одну из самых современных больниц республики), в 1957-м в городе появились роддом и детская больница.
В 1956 году открыли кинотеатр «Россия»: как бы ни уставали жители и строители молодого города, им нужно было как-то развлекаться. В 1960 году в городе построили знаменитый Дом техники.
Параллельно развивалась добыча и промышленность: строились железнодорожные линии, вводились в эксплуатацию нефте- и трубопроводы. Но кадров отчаянно не хватало: нефтяных институтов в СССР были считанные единицы. Поэтому в Альметьевске, в сердце нефтяного региона, решили открыть вечерний факультет Московского института нефти и газа им. Губкина (с 1992 года это Альметьевский нефтяной институт).
В 1962-м в городе построили стадион «Нефтяник» (позже здесь будет базироваться местная футбольная команда «Алнас»).
Нефтяной столицей Татарстана Альметьевск стал в 1964 году — вновь образованная «Татнефть» переехала сюда со своей штаб-квартирой. Максимальная добыча нефти в НПУ «Альметьевнефть» была достигнута в 1968 году — 21,8 млн т в год.
В 1975 году был зарегистрирован 100-тысячный гражданин Альметьевска. Этот город рос не так стремительно, как Челны или Нижнекамск — нефтедобывающий узел был менее компактным, и здесь параллельно перестраивались сразу три крупных и практически новых населенных пункта — Альметьевск, Лениногорск и Бугульма. Но в 1975 году юный город Альметьевск получил переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
В 1976 году в городе пустили троллейбус, в 1978-м открыли целый Дворец бракосочетания — молодой город, конечно, прирастал семьями. К 1980-м Альметьевск уже был нефтяной столицей. Здесь была своя атмосфера, развивалось производство, и складывалась особая культура жизни.
Она и по сей день здесь не такая, как, скажем, в молодом автограде, древней и одновременно юной Казани или же старинном купеческом Чистополе. Здесь кипит жизнь и процветает нефтепромысел.
Справка
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
Просматриваются великолепные, шикарные люстры, лестница с красивыми балясинами перил и т.д.
Впечатляют и рычажные весы с огромной стрелкой - вспомнил, как на таких весах мне мальчишкой взвешивали финики по 3 копейки за 100 грамм, привезённые из Алжира в огромных нефтяных танкерах (в них же везли и дешёвое алжирское вино).
Взвешивали и архангельскую кильку пряного посола - где-то тоже по такой же цене.
Упаковкой в обоих случаях служила грубая серая обёрточная бумага - в неё же заворачивали мне и новый школьный костюм к 1 сентября.
Эта бумага "растворялась" под осенним дождичком за неделю без остатка - если кто сорил.
Сорили в основном мужики, которые "троили" за деревянными магазинами после тяжёлой физической работы перед возвращением домой, где надо было принести воды за 200 метров, наколоть дров у сарая, проверить уроки у детей и отдать дань уважения любимой жене.
Трудная жизнь была у брутальных мужиков - поэтому не будем их строго судить за выброшенную серую бумажку из под кильки...
Да и сил им ходить в кино практически не оставалось - вход в кино для брутальных мужчин строителей и нефтяников всей семьёй был раз в 3 года.
Жена надевала лучшие наряды, дети тоже - мужики ругаясь снимали рабочие робы и надевали костюмы и галстуки.
Но это был действительно Праздник - к нему готовились.