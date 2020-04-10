Олег Морозов: «Решение отдать некоторые полномочия регионам — проверка на федерализм»

Сенатор от Татарстана убежден — страна выйдет из пандемии с новым опытом самостоятельности регионов, что повлечет изменения в законодательстве

Фото: Максим Платонов

В большинстве регионов России сохраняется режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Почему президент Владимир Путин позволил регионам самим принимать решения — какие ограничения вводить, и можно ли усматривать в этом стремление руководства страны к настоящему федерализму, в интервью «Реальному времени» рассуждает член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Татарстана Олег Морозов.

«Все губернаторы понимают задачи, которые стоят перед ними»

— Олег Викторович, казалось бы, во время ЧС из-за пандемии коронавируса в государстве должна усиливаться централизация, как это произошло в Китае. Мы же видим, что в России федеральный центр расширяет полномочия регионов. Почему так происходит? Логика Москвы здесь железная?

— Логика безоговорочная, потому что 85 регионов России настолько разные, что Китай, при всем его климатическом и прочем разнообразии, несопоставим с Россией, где одно дело — это Сочи и совсем другое — Якутия с Оймяконом, самой холодной точкой мира. И совершенно понятно, что и пандемия в разных регионах развивается по-разному — есть регионы с высокой плотностью населения, как Москва, и есть та же Якутия, есть Бурятия, есть Алтайский край, где скученность и перемещаемость людей невелика, и вы представьте себе, если одинаково безоговорочные меры введут в Алтайском крае (где кстати не было до недавнего времени ни одного зараженного коронавирусом) и в Москве — будет ли это правильно с точки зрения здравого смысла и с точки зрения государственного устройства? Нет.



На том же Алтае все перемещения людей и организация средств защиты вряд ли будут сопоставимы с картиной в Москве: мы видим, что в Москве к зараженным коронавирусом прибавилось еще 857 человек, а всего в столице 6 698 заболевших (по данным на 9 апреля, — прим. ред.), и если вся эта картина с увеличением числа больных сохранится и в ближайшие дни, то нужно будет разворачивать новые мощности, поставлять новые комплекты аппаратов искусственной вентиляции легких, готовить защитные костюмы, увеличивать персонал врачей.



Но разве есть нужда принимать такие же меры в Казани, где вирус завозной, больных принимают поштучно и есть понимание, сколько мощностей нужно для того, чтобы справиться с проблемой? Федеральный центр поступил тут совершенно резонно, отдав долю ответственности за принимаемые решения на места, где на порядок все виднее и где все гораздо понятнее в вопросе борьбы с эпидемией — логика здесь железная, и в перспективе такая логика способна дать результат, потому что все губернаторы понимают задачи, которые стоят перед ними и какие из них вторичны.

Фото Максима Платонова

Федеральный центр поступил тут совершенно резонно, отдав долю ответственности за принимаемые решения на места, где на порядок все виднее и где все гораздо понятнее в вопросе борьбы с эпидемией — логика здесь железная, и в перспективе такая логика способна дать результат

— Возможно, это просто проверка на способности властей регионов работать в непростых условиях, а не федерализм? Ведь губернаторы прежде не проходили такую практику — работу при пандемии.

— Федерализм, как мы знаем предполагает конституционное и законодательное разграничение полномочий, но, помимо этого, предполагает еще и ответственность на местах! Если мы представим, что все решения у нас принимаются федеральным центром, то какой же это федерализм? Такого федерализма не бывает. Не надо забывать, что, к примеру, деньги на строительство тех же ФАПов — это как федеральные, но и в значительной степени и региональные средства. Поэтому регионам необходимо показать не только свою заинтересованность в их наличии, но и свою финансовую ответственность в этом вопросе.



Кроме того, давайте с вами поймем и такую вещь — есть регионы, где изначально в силу объективных причин уровень медицины, уровень подготовки медицинских кадров, уровень подготовки объектов здравоохранения был изначально крайне высок. Тот же Татарстан — регион с высококвалифицированным медицинским персоналом (в республике есть высокотехнологичные медцентры и вузы, где готовят кадры). И таким образом, республика имеет возможности реагировать на нынешние вызовы, может самостоятельно справляться с этими проблемами или справляться с минимальной поддержкой федерального центра.



В Москве же многие больницы в нынешней ситуации просто перепрофилируются под новые задачи и работают под эти новые задачи, но в то же время строятся и новые больницы — к примеру, под Москвой Минобороны строит ряд объектов, которые разворачивают под задачи борьбы с коронавирусом. Но в то же время в других регионах такие больницы не нужны.

«Невозможность переместиться из региона в регион — вести страну к экономическому коллапсу»

— Не перегибают ли палки губернаторы? Заявление премьера Мишустина не противоречит действиям региональных властей, которые решили закрыть границы, перекрыть их бетонными блоками (Чечня, Челябинская область)? В ряде субъектов обсуждают ограничения на продажу алкоголя.



— Думаю, заявление главы правительства — это корректировка и некий ответ на этот перебор в решениях региональных властей. Ну нельзя «останавливать» страну и регионы таким образом, чтобы из них невозможно было переместиться в соседние регионы! Тем более что сейчас страна идет по пути запуска предприятий — многие начали работать на этой неделе, пусть и в ограниченном режиме — это и КАМАЗ, и ВАЗ, и Ярославский завод лакокрасочных покрытий, который, к примеру, поставляет продукцию на КАМАЗ. Представить в таких условиях перекрытие региональных трасс, создавая невозможность переместиться из региона в регион, — это вести страну к ситуации экономического коллапса, а за это уже отвечает федеральный центр.



Да, перемещение граждан по городу находится в ведении муниципальных и региональных полномочий, но перемещение между территориями — это уже полномочия федерального центра, и если центр эти полномочия не контролирует, то многие системообразующие предприятия могут просто прекратить работать — многие же из них имеют контакты с поставщиками.

Да, перемещение граждан по городу находится в ведении муниципальных и региональных полномочий, но перемещение между территориями — это уже полномочия федерального центра, и если центр эти полномочия не контролирует, то многие системообразующие предприятия могут просто прекратить работать

— Некоторые говорят о жесткости и чрезмерности мер, предполагающих выход из дома только по SMS и справкам.



— Да, говорят о жестких мерах, но давайте подумаем — а может, у Татарстана есть для этого какая-то мотивация? Смотрите — коронавирус в Татарстане завозной, не татарстанский, и следовательно, проблема приезжающего в республику — это та проблема, которая создает опасность для остальных, и может, поэтому Татарстан принимает сии жесткие меры. Ну и не забывайте, что Татарстан отличается тем, что республика имеет прямые, в том числе авиационные связи с огромным количеством стран мира и, если есть прямые рейсы в Испанию, в Париж, в Анталью, понятно, что такие вещи тоже нельзя не учитывать — это опять же к тому, что 90 процентов вируса в республике имеет завозной характер.

— Уже только ленивый не говорит о том, что мир и Россия впадут в экономическую рецессию. Федерализм, то есть расширение полномочий и финансовая самостоятельность регионов, возможны в России в период кризиса, как необходимая и в какой-то мере спасительная мера?

— Из «коронавирусного» кризиса, я думаю, мы выйдем совершенно другими и в понимании экономических полномочий регионов мы наверняка получим какой-то опыт, который потребует соответствующих изменений, в том числе и в законодательстве. Понимаете, ранее та же идея софинансирования каких-то проектов, необходимых регионам, вызывала много вопросов, потому что от республик, областей, краев требовали такого уровня финансирования, что это останавливало те или иные нужные регионам проекты. Сейчас, в период кризиса, центру нужно смотреть — если регионам можно доверять, если они способны быть самостоятельными в нынешней ситуации, то, наверное, пора уже будет понимать, за какие вещи нужно точно платить из кошелька региона, а какие вещи оплачивать федеральному центру.



Еще меня всегда беспокоила бюджетная обеспеченность, то есть механический подсчет средств помощи региону в зависимости от того, какова его бюджетная обеспеченность. По этому принципу Москва, Татарстан, Самара всегда будут в хвосте, потому что у них высокая обеспеченность, и это означает, что чем больше ты работаешь, чем лучше ты наращиваешь свой собственный бюджет, тем меньше ты получаешь поддержку федерального центра. То есть чем больше ты работаешь — тем больше тебя наказывают, и это не совсем справедливо с точки зрения федеративных правил.

Я уже не говорю о том, что сейчас мы принимаем решения о некоторых послаблениях в части обязательств граждан перед государством — кредитов и так далее, и тут тоже нужно посмотреть внимательно, а какие из этих полномочий могли бы быть федеральными, а какие региональными. Дело в том, что регионам многие вопросы виднее и именно им, регионам, понятно, как их решить, нежели центру. Целый ряд налоговых послаблений и льгот, которые касаются малого и среднего бизнеса, тоже вполне могут быть отданы на региональный уровень — совсем не обязательно, чтобы эти проблемы решались в Москве: зачастую проще эти проблемы решить на местах, нежели какой-то общей калькой накрывать всю страну.

Фото vestikamaza.ru

Молодец КАМАЗ, что на свой страх и риск стал изготовлять защитные костюмы, вписываясь в общую проблему. Хотя это не задача КАМАЗа, но он же взял на себя эту ответственность, и взял сам!

И как ни парадоксально это звучит, но наличие общей проблемы (ведь от коронавируса не убежишь ни на Дальнем Востоке, ни в Крыму) уже побуждает федеральный центр отдавать как можно больше полномочий регионам, потому что центр не в состоянии из одного города отрегулировать все вопросы, связанные с этой эпидемией, с этой бедой. Вот посмотрите на вопрос, связанный с производством медицинских масок, — попытка его централизовать привела к тому, что масок в стране не стало! В этом вопросе нужно было действовать всем, и молодец КАМАЗ, что на свой страх и риск стал изготовлять защитные костюмы, вписываясь в общую проблему. Хотя это не задача КАМАЗа, но он же взял на себя эту ответственность, и взял сам! Поэтому общая проблема должна побудить Москву лучше понимать возможности и права регионов решать большое количество различных задач.

И вы правы. Решение федеральной власти отдать некоторые полномочия регионам — некая проверка на федерализм, проверка эффективности региональной власти и ее возможностей брать на себя решение сложнейших задач.

«Неслучайно в новом проекте Конституции появилось намерение закрепить право граждан на социальные блага»

— Олег Викторович, а как вообще простым людям дать понять, что федерализм — это благо? Ведь сейчас многие из них равнодушны к такой форме госустройства — считают, что от нее выиграют только власть имущие. Что вы им ответите?

— Понятно, что Россия — это страна, где, конечно же, срочно нужно обеспечивать высокий уровень жизни — увы, мы долгие годы шли на жертвы и лишали достойного уровня жизни многих граждан, решая другие задачи, которые были для государства первичными — обороноспособность, возможность осваивать свои ресурсы, чтобы ими пользоваться и, конечно же, наши социальные задачи явно отстали от решения других задач. И неслучайно в новом проекте Конституции появилось намерение закрепить право граждан на те или иные социальные блага, на ту или иную социальную защиту, на то, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Казалось бы, МРОТ, который не должен быть ниже прожиточного минимума, — вещь такая простая, но мы долго не заявляли, что мы готовы идти таким путем — просто потому что экономически не могли решить эту задачу.

— Но разве данное положение решает кардинально проблему достойного уровня жизни?

— По умолчанию, мы, конечно, исходим с коллегами из требования высокого уровня жизни людей, но сам факт, что положение о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума говорит о том, что работодатель уже не имеет права платить меньше, а ведь это совсем недавно у многих работодателей было нормой!

— Но как федерализм решит проблему поднятия уровня жизни?

— Нормальный федерализм должен говорить о следующем — независимо от того, в каком субъекте и в какой географической точке живет человек, уровень его социальных гарантий, материального обеспечения и медпомощи не должен отличаться так разительно, как сегодня. Понятно, что уровень жизни немца из Баварии и немца из Восточной Германии разный, потому что Бавария — это экономически более развитая страны федеральная земля, но в целом их федеративное государство — это государство, в котором независимо от места проживания права гражданина государства защищены так же, как и в любом другом месте.

То есть федерализм говорит о том, что я могу в любом месте получить высокооплачиваемую работу, нормальный доход и так далее! Одна из основных проблем нашего российского федерализма, на мой взгляд, в том, что слишком уж велики различия наших регионов — географические, экономические, исторические, и если Татарстан и Самарскую область мы смело можем сравнивать по многим показателям, то если мы слышим от мэра Москвы Собянина, что уровень зарплаты врача в Москве приближается к 100 тысячам рублей, для татарстанцев это звучит как песня. Я могу вспомнить, что когда я преподавал в Москве в МГУ на факультете философии, мне многие преподаватели говорили, что выпускники часто не могут устроиться в Москве в среднюю школу — слишком конкурентная среда была в Москве за место учителя, потому что его работа была престижной и хорошо оплачивалась. Я не знаю, сколько получает учитель в Азнакаево — получает явно, не как его коллега в Москве, и тут, думаю, разница исчисляется в разы.

Фото Олега Тихонова

Нормальный федерализм должен говорить о следующем — независимо от того, в каком субъекте и в какой географической точке живет человек, уровень его социальных гарантий, материального обеспечения и медпомощи не должен отличаться так разительно, как сегодня

Сейчас настало время обеспечивать равные социальные гарантии в независимости от того, на какой территории они проживают — зарплату, ту же медицинскую помощь. В плане медицины тут надо отдать должное Татарстану, что он спас сельскую медицину — когда по всей стране шла дурацкая оптимизация и люди лишались доступности медицины в своей местности, республика сохранила ФАПы и доступность медицины, и это типичный пример федерализма.

«Кризис нанесет удар по гражданам и по их материальному положению»

— Что нужно сделать, чтобы учитель зарабатывал в Азнакаево, скажем, 50 тысяч, благодаря именно федерализму?

— Как может решиться проблема? Как вариант — если мы увидим разумную налоговую политику для регионов с высокой бюджетной обеспеченностью, о чем я ранее говорил, то, возможно, именно эта мера и скажется на уровне зарплат татарстанских бюджетников, ведь появятся возможности дать им новый уровень этого достатка.

— Какие налоговые меры тут необходимы в первую очередь?

— Я не глубокий специалист в налоговой политике, но думаю, что в этом вопросе нужно четко смотреть на следующую вещь: есть те налоги, которые явно «приближены» к территории — тот же подоходный налог, налог на прибыль с малого и среднего бизнеса, и если они в республике или области собираются очень эффективно, они в регионе и должны использоваться! Но, конечно, нужно здесь умело решать и задачи федерального центра — если бы не было средств федерального бюджета, средств фонда национального благосостояния, мы бы не смогли решать те задачи, которые мы решаем в условиях эпидемии, поддерживая тех же граждан в вопросах ипотеки, поддерживая отрасли, предприятия.

— Последний вопрос вновь о простых гражданах — будут ли приняты какие-то меры для поддержки тех, кто останется без зарплаты из-за вынужденных «каникул»? Будут ли поддержаны другие сегменты малого бизнеса?

— Мне кажется, что серьезным вопросом, с которым столкнется вся страна, будет вопрос «Как выходить из этого кризиса?». Конечно, кризис нанесет удар по гражданам и по их материальному положению, остановится огромное количество малых предприятий, и необходима поддержка таких граждан и таких предприятий. Кроме того, не нужно забывать о самозанятых — таковыми являются сейчас миллионы. Когда случилась пандемия, эти люди лишились своего достатка, и в регионах встает колоссальная задача выявить этих людей, поскольку многие из них лишатся средств к существованию, а мы о них ничего не знаем, а ведь у них тоже есть семьи, есть дети. И очень важно, чтобы эти люди появились в экономическом поле.

Фото Олега Тихонова

Конечно, кризис нанесет удар по гражданам и по их материальному положению, остановится огромное количество малых предприятий, и необходима поддержка таких граждан и таких предприятий

В принципе, для каждого сегмента экономики уже есть какое-то решение властей страны — может быть, оно не до конца еще отработано, может, оно еще неэффективно — мы же только-только вошли в эту «воду», и многие проблемы решаются на марше. Я не исключаю, что еще многие решения будут корректироваться — если в течение недели мы выслушали уже два обращения президента, это показатель того, что власть каждодневно занимается этим вопросом.