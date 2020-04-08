«Такая дерзость настроила против табора все ОПГ города»: почему цыгане не прижились в Казани

Из Отар табор выжили группировщики, из Айши — исполком

Сегодня отмечается Международный день цыган. В отличие от соседних регионов, земля Татарстана к этому древнему народу неласкова. В 90-е годы в их домах в поселке Отары устроили погром казанские группировщики, в 2017-м их жилье (самовольные постройки) сравняли с землей зеленодольские власти. Впрочем, и сами цыгане давали не много поводов себя любить: в 80-х насиловали, убивали, фарцевали, а в нулевых — как рассказывали жители Айши, превратили некогда живописный уголок в помойку, а улицу поселка — в полукриминальное гетто.

Скупка золота и торговля импортом

Заместитель председателя Верховного суда РТ и автор серии книг о криминальных ОПГ Татарстана Максим Беляев рассказал корреспонденту «Реального времени», что цыгане массово поселились в Казани в 70-х годах прошлого века. Они осели в поселке Отары, местечке под названием Валы, скупив и отстроив там более десятка домов. Жили рома на широкую ногу — в добротных кирпичных двухэтажных коттеджах, в каждой семье были редкие по тем временам новенькие «жигули» шестой модели.

Приезжие собирали бездомных на железнодорожном вокзале, селили их в сараях и заставляли работать за еду. Сами же трудиться не желали и категорически отказывались идти в советскую армию, причем на вполне законных основаниях: половозрелые родственники регистрировали на юношей своих малолетних детей, а призвать на срочную службу многодетного отца уже не позволял закон.

«Наиболее авторитетные в таборе, такие как цыганский барон Кертулай, его приближенные Котя, Андрей и Червони носили кожаные плащи, сверкали золотыми перстнями и такими же зубами, иногда инкрустированными небольшим бриллиантом. Имевшие холодное и огнестрельное оружие, они передвигались на сияющей новизной ГАЗ-21 с пробегом всего в две тысячи километров. Неспокойные гости слободы раздражали ее хозяев бесконечными мошенничествами и высокомерием», — так описывает в своей книге «Бандитский Татарстан-2» осевших в Казани ромалэ Беляев.

В 80-е годы цыгане уже так освоились в Казани, что начали промышлять золотом, составляя конкуренцию ОПГ «Новотатарские». Они скупали драгметалл у ювелирного магазина «Яхонт» на «Кольце», их дети, которым разрешалось учиться в школе лишь до четвертого класса, попрошайничали. У женщин был свой бизнес: помимо гадания, они торговали на улице Баумана дефицитными тогда импортными помадами, жвачками и разноцветными мохеровыми шарфами. Нередко эти модные, но не всегда фирменные колючие шарфы облезали после первой же стирки, а в народе родилась шутка: «Мох отпал, а хер остался!».

Цыгане из Отар. Казань. 1988 год. Фото vk.com/kazan_opg

Несмотря на то, что Казань в то время уже была поделена на сферы влияния между ОПГ, пришельцы не признавали никого, считая себя отдельной от всех «цыганской группировкой». Вели себя они дерзко: как-то барон Кертулай бросился с ножом на милиционера, после чего долго скрывался в Одессе, его сын Юрий изнасиловал местную девушку, а во время помолвки одного из цыган была устроена резня с перестрелкой, во время которой один человек был убит наповал из нагана, а второй ранен. Свадьба сорвалась, а 22-летнего застреленного похоронили на Ново-Татарском кладбище.

«На его могиле установили роскошный памятник из цветного металла в полный рост, известный в народе как «Стоящий цыган». На пышных похоронах скорбящие соплеменники демонстративно кидали в свежую могилу крупные денежные купюры, золото и даже спиртное. В ту же ночь «новотатарские» разрыли богатое захоронение, забрав из земли все ценное и такое ненужное в загробной жизни. Остальным соплеменникам покойного оставалось жить в Казани считаные дни», — описывает это в своей книге Беляев.

«Забить кудрявых чертей до крови»

Последней каплей, переполнившей чашу терпения местного криминалитета, стала продажа цыганками двух женских сапог на одну ногу родственнице одного из членов казанской ОПГ «Первомайские». Девушку довели до слез, пообещав к тому же наслать на нее порчу и сглаз. Урегулировать вопрос миром цыгане отказались.

О последствиях Беляев рассказывает так: «Через день неподалеку от ЦУМа собрались представители «новотатарских», «кировских» (ныне «цумовских»), «перваков», «тукаевских», «борисковских». Первую скрипку играли пылающие огнем гнева «первомайские», среди которых особенно активны были три Сергея: Вишнев (Фантом), Бобрышев (Лелик) и Капралов (Капрал). Разложив на капоте карту города, доморощенные «полководцы» нарисовали на ней мишени по местам «работы» и жительства табора. Общим решением многочисленных союзников было «забить кудрявых чертей до крови, но не до смерти». Автомобили казанских группировщиков промчались по намеченным объектам, избивая неприятелей, стреляя поверх их голов и шикарных особняков с целью устрашения.

В ответ вооруженные наганами и ружьями цыгане рванули к СТО «Берлин», где намеренно шмальнули в казанцев уже на поражение. Такая дерзость и первые раненые настроили против табора все ОПГ города. Заранее предупредив коренных жителей Отар, чтобы те не высовывались из домов, группировщики прошлись «огнем и мечом» по цыганской части поселка. В результате боевых действий травмы получили обе стороны. Например, один из лидеров участвующей в этой локальной войне казанской группировки «Аделька» Эльвар Мингалиев «поймал» порцию охотничьей дроби в спину, двух других потерпевших увезли в ближайшую больницу. Но численное преимущество все же было на стороне союза казанских ОПГ».

По тревоге был поднят казанский гарнизон милиции, который проводил табор во главе с бароном Кертулаем за пределы города. Цыгане уже готовы были пойти на любые переговоры и уступки, но никто не мог гарантировать им безопасность. По некоторым сведениям, позже часть из них тайно приезжала в Казань, чтобы продать оставшееся имущество.

Памятники цыган из рода Оглы на Ново-Татарском кладбище Казани. Фото М.И. Мингалеева, 2019 г., из книги «Бандитский Татарстан-2», предоставлено Максимом Беляевым

Выселили из Айши через суд



Еще один конфликт с цыганами, после которого они вынуждены были окончательно покинуть Татарстан, закончился всего три года назад. Рома осели в поселке Айша, что в Зеленодольском районе, в 2006 году. Отстроили там вплотную друг к другу 20 домов, в которых проживало порядка 200 человек. Из них лишь три строения и земля были оформлены в собственность владельцев как положено.

Табор обвиняли в том, что за 15 лет некогда живописные места превратились в настоящую помойку — цыгане, по словам айшинцев, сбрасывали в овраг весь свой мусор. За коммунальные услуги большинство семей не платило принципиально: свои счета оплачивал только барон, а дома, незаконно построенные на его участке, просто подсоединяли к его электроузлу незаконной разводкой.

Айшинцы жаловались, что цыганские дети постоянно докучали жителям поселка, прося то деньги, то конфеты и насылая проклятия на тех, кто им в этом отказывал, а то и бросая им в спины камни.

Местные тоже в долгу не остались: требовали по несколько раз в год обследовать цыган на наркотики и различные заболевания, перестали обслуживать их в парикмахерских и общепите Зеленодольска, ссылаясь на то, что они якобы болеют туберкулезом. Цыгане обижались на то, что в местной школе их детям выделили отдельный 1-й «Ц» класс, а на Новый год им устраивали «автономную» елку.

В 2017-м айшинские власти подали иск в суд с требованием снести дома цыган как самовольные строения. Суд принял сторону исполкома, и большую часть «гетто» сравняли с землей ковшом бульдозера. За эту услугу цыган еще и заплатить обязали: по 337 тыс. рублей с носа. Опустела некогда шумная улица Школьная. Так табор покинул еще одно насиженное место.

Большую часть «гетто» сравняли с землей ковшом бульдозера. Фото sntat.ru

36 членов общины обратились в ЕСПЧ с жалобой на то, что их выгнали из поселка в результате дискриминации. Айшинские власти подчеркивали тогда, что никто никого не выгонял — речь шла всего лишь о сносе незаконно возведенных построек. Решение по этому вопросу в Страсбурге еще не вынесено.

Сейчас несколько семей цыган компактно проживают в поселках Васильево, где получили земельные участки как многодетные, и Нижние Вязовые. И везде они конфликтуют с местными жителями. В Нижних Вязовых у них даже сгорело 11 домов.