Александр Кожевников: «Я до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ»

Олимпийский чемпион об ожиданиях от предстоящего совета директоров лиги

Континентальная лига столкнулась с серьезными проблемами, но пока никак на них не отреагировала. О том, почему КХЛ пора принимать срочные меры, а не заниматься малозначащими вопросами — в интервью известного в прошлом игрока, ныне хоккейного эксперта Александра Кожевникова.

Когда победим коронавирус, Владивосток поймет, что погорячился



— Какие решения ждете от предстоящего совета директоров КХЛ?

— Те вопросы, который в последние недели обсуждаются, меня мало волнуют, сейчас они не являются ключевыми. Имею в виду и потолок зарплат, и то, кто будет признан чемпионом России. По большому счету, в нынешней ситуации все это — формальности.

— Что же, на ваш взгляд, главное?

— Честно скажу, до сих пор в шоке от одностороннего решения «Адмирала» выйти из КХЛ. За последние годы центральные и местные власти сделали все возможное, чтобы запустить хоккей во Владивостоке, государством было потрачено много ресурсов. И вот одним росчерком пера стратегия России, разработанная президентом страны, если не разрушена, то как минимум поставлена на паузу.

Это удар не только по КХЛ, но и по стратегии страны, ее президента. Поразительное решение!

— Как можете его объяснить?

— Нервы у всех напряжены, на дворе эпидемия, губернаторы под особым давлением...

Уверен, что когда коронавирус будет побежден, региональные власти поймут, что погорячились. Понятно, что в экономике нас ждут непростые времена, но это не повод жертвовать хоккеем, тем более в таком стратегическом регионе, как Дальний Восток, где «шайба» — вид спорта номер один.

Фото hcadmiral.ru

Уверен, что когда коронавирус будет побежден, региональные власти поймут, что погорячились. Понятно, что в экономике нас ждут непростые времена, но это не повод жертвовать хоккеем

«Адмиралу» нужен свой Могильный

— То есть «Адмирал» еще может пересмотреть свое решение?

— Надеюсь, да. На мой взгляд, самая большая проблема Владивостока — хоккейное управление. Грубо говоря, люди в менеджменте «Адмирала» в очередной раз наломали дров, пошли сомнительные перестановки — и власть на фоне эпидемии психанула, от клуба, по сути, отказалась.

Сейчас, когда основатель «Адмирала» Вячеслав Фетисов загружен государственной работой в Москве, Владивостоку нужно срочно искать сильных хоккейных людей. Беда города в том, что фигуры, сравнимой по авторитету с Александром Могильным, вокруг которого создана вся хоккейная вертикаль в его родном Хабаровске, пока нет. Найти для «Адмирала» своего Могильного — вот главная задача!

КХЛ надо брать ситуацию на Дальнем Востоке под контроль. С помощью ФХР

— КХЛ здесь может помочь?

— Обязательно. Считаю, что в новых экономических условиях нужно пересматривать свои планы, уменьшать пол зарплат — для тех клубов, у которых в переходный период возникнут проблемы. Надо обсуждать идею Фетисова, который не первый год предлагает, чтобы крупные государственные компании так или иначе помогали всем клубам КХЛ — может быть, через финансирование лиги в целом.

Фото Дмитрия Резнова

Надо обсуждать идею Фетисова, который не первый год предлагает, чтобы крупные государственные компании так или иначе помогали всем клубам КХЛ — может быть, через финансирование лиги в целом

— Что в этом плане ждете от совета директоров?

— После шокирующих заявлений из Владивостока прошла уже неделя, а четкой, где-то даже жесткой реакции со стороны КХЛ до сих пор нет.

Между тем у КХЛ есть возможности, чтобы быть с губернаторами регионов на постоянной связи, влиять на их решения, где-то им помогать. Также нужно задействовать ресурсы ФХР, которая активно работает на Дальнем Востоке и запускает там свои программы. В конце концов хоккей на Дальнем Востоке — государственное дело еще и потому, что именно там, в Хабаровске, были воспитаны кадры для сборной, действующие олимпийские чемпионы — Плотников, Григоренко, Зуб.

Я считаю, КХЛ не надо молчать и спокойно ждать того момента, когда короновирус уйдет и региональные власти получат по шапке. Если не хотим потерять лигу, нужно уже сейчас принимать антикризисные решения.

Russia-Hockey.ru