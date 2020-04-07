Команды снимаются, а легионерам путь пока закрыт: что будет с КХЛ

К следующему сезону лига может подойти неузнаваемой

Судя по всему, профессиональный спорт на наших глазах становится одним из тех балластов, которые отечественная экономика сбрасывает в первую очередь. Приморье первым из регионов решило перераспределить спортивный бюджет в пользу медицинского, и многое указывает на то, что этому примеру последуют и другие. «Реальное время» рассказывает, кто может стать следующим в списке отказников в КХЛ, в каком случае лига останется без легионеров и иностранных команд и почему многие хоккеисты могут остаться без работы, но уровень хоккея от этого только повысится.

«Адмирал» — первая ласточка большого «клубопада»?

По иронии судьбы, еще 3 года назад хоккейные клубы и регионы, которые они представляют, буквально дрожали из-за введения предыдущим президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко пресловутого рейтинга команд. Тогда «команда Чернышенко» даже подготовила целый список критериев, по которым выявляла некондиционные клубы и указывала им на дверь с надписью «ВХЛ». Покидать главную лигу в Евразии тогда никто не желал.

Сегодня же Континентальная хоккейная лига не знает, как удержать клубы, которые и сами отмирают ежегодно. Только с 2017 года (когда был представлен первый вариант рейтинга) по своей воле лигу покинули загребский «Медвешчак», братиславский «Слован» и вот теперь владивостокский «Адмирал». Лиге, по сути, и не было необходимости составлять список «плохишей» — команды и без того разбегаются. За все время существования рейтинга КХЛ выгоняла команды лишь дважды: в 2017 году — новокузнецкий «Металлург», годом позже — «Югру» и «Ладу». В остальные годы это просто не понадобилось.



Только с 2017 года по своей воле лигу покинули загребский «Медвешчак», братиславский «Слован» и вот теперь владивостокский «Адмирал». Фото hcadmiral.ru

Впрочем, судя по развитию событий, шок, испытанный после первоапрельского решения властей Приморского края о прекращении спонсирования профессионального спорта, может оказаться лишь началом «клубопада» в КХЛ.

Уже известно имя следующего возможного кандидата на выход — это хабаровский «Амур». Проблемы с финансированием у хабаровчан были еще в прошедшем сезоне — игроки не получали зарплату с осени, задолженность перед ними погасили лишь в феврале. Большой вопрос о дальнейшем существовании «Амура» в КХЛ встал и после того, как клуб не сумел попасть в плей-офф. Теперь же, когда в стране и мире бушует пандемия, шансов на сохранение команды в Континентальной лиге стало еще меньше.

О том, что ни один из действующих основных спонсоров клуба, включая правительство Хабаровского края, не готов вкладывать средства, необходимые для участия в турнире, сообщает портал Metaratings.



Пример дальневосточных соседей оказался заразителен. Да, во Владивостоке заявляют о том, что готовы вернуться в КХЛ через один сезон, когда все встанет на свои места. Но это довольно сомнительно — помимо «Лады», из региональных команд в главную лигу еще никто не возвращался. Во Владивостоке, где особого желания тянуть команду у властей и без того не было, этот сценарий выглядит тем менее вероятно.

— Конечно же, неучастие «Адмирала» в следующем сезоне — это большой удар по дальневосточному хоккею, и вообще неприятная ситуация в связи с тем, что много людей потеряет работу, — отмечает эксперт КХЛ-ТВ и экс-хоккеист Алексей Бадюков. — И прежде всего это удар по болельщикам, которые привыкли видеть у себя хоккей и команды-лидеры.

Другой вопрос, что сейчас идет борьба с эпидемией, и это только первый этап. Второй этап будет не самый легкий в плане экономики во всем мире. Поэтому здесь руководство лиги должно держать руку на пульсе, чтобы в дальнейшем те команды, которые до сих пор находятся на государственном бюджетировании, не оказались не у дел в своих регионах. Потому что сейчас, как известно, губернаторы стараются все силы бросить на борьбу с коронавирусом и обезопасить людей. Поэтому спорт уходит даже не на второй и не на третий план. Поэтому будем смотреть, что будет происходить, когда пройдет первый этап. Не хотелось бы, чтобы команды продолжали покидать лигу. Тем более это команды, которые находятся в регионах. Потому что это школы прежде всего. Это дети, родители, болельщики… Мы многое можем потерять.



В Нижнем Новгороде тоже задумались о «самоотводе» — и это можно понять

Впрочем, помимо проблемного Хабаровска, еще в целом ряде регионов их главы прохладно относятся к профессиональному спорту, воспринимая его скорее как серьезную и бесполезную нагрузку на бюджет, чем социальный проект. В новых условиях, когда населению далеко не до спортивных утех, такую логику понять можно.

Что говорить о командах, сидящих на областных бюджетах, если даже в руководстве стабильного и обеспеченного казанского «Ак Барса» признаются, что генеральный спонсор «Татнефть» в эти непростые дни «говорит, что пока хоккей немножко на втором плане».

В кулуарах же ходят разговоры, например, о нижегородском «Торпедо». Некоторые источники, близкие к генеральному директору клуба Александру Харламову, утверждают, что идея хоккейного «дефолта» появилась у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который по совместительству является главой правления ХК. Якобы его уже давно тяготят расходы на профессиональный спорт, а пример «Адмирала» развязывает всем руки. Стадион на 12 тысяч зрителей на «Стрелке» пока еще только строится, и, по идее, вернуться в КХЛ местной команде можно будет как раз к открытию нового ледового дворца.

— Я думаю, сейчас в КХЛ проблемы возникнут не только у «Адмирала», — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» постоянный эксперт издания, хоккейный комментатор Владимир Дехтярев. — Такие проблемы стоит ожидать во многих других клубах. Здесь и хабаровский «Амур», у которого и так было достаточно много проблем с финансированием, и еще несколько команд, которые ожидают такие же проблемы. Нижний Новгород здесь может подвиснуть.

Ситуация действительно очень сложная для команд, у которых с финансовой точки зрения и так было не слишком благополучно. Ну а сейчас в этой ситуации понятно, что регионам не хочется — точнее, у них даже нет возможности — тратиться на какие-то другие вещи, потому как надо заниматься более глобальными вещами. А глобальные вещи, к сожалению, это в первую очередь борьба с COVID-19. И, естественно, во главу угла ставится медицинское обеспечение. Так что, да, такие проблемы возникнут у нескольких команд. И думаю, это коснется не только хоккея, но и других видов спорта в разных регионах. К сожалению, такова реальность, — резюмирует Дехтярев.



Безработными могут остаться сотни хоккеистов. Зато повысится общий уровень игроков

КХЛ сегодня может пойти по одному из двух путей. Во-первых, если количество участников в лиге сократится, станет меньше и рабочих мест для хоккеистов. Соответственно, «на морозе» может оказаться довольно внушительная группа хоккеистов, а оставшиеся команды будут предлагать контракты только тем, кто уже зарекомендовал себя в своих предыдущих коллективах. «Ролевикам» же придется либо ехать искать счастья в Румынию и другие европейские лиги, либо «спускаться» в ВХЛ. А это непременно повысит общий уровень Континентальной лиги, поскольку в ней не останется игроков, взятых в команду из-за паспорта и для общей массы.

С другой стороны, в хоккейный кругах сегодня все чаще ходят разговоры, что сезон 2020/2021 в КХЛ может пройти без легионеров. Якобы границы Российской Федерации к лету так и не будут открыты из-за опасений второй волны пандемии, которая может возникнуть в начале осени. Официально, впрочем, это никак не подтверждено — версия базируется на предположении журналиста Алексея Шевченко, озвученном накануне во время прямого эфира на YouTube.

Однако ранее один из телеграм-каналов уже раскрывал «природу» этого слуха — якобы его распространяет агент Юрий Николаев, который лично звонил руководителям клубов и журналистам. Среди клиентов Николаева практически нет качественных иностранцев, и цена на его хоккеистов в этих обстоятельствах заметно вырастет.

Перспективы КХЛ сегодня крайне туманны, как и у всего российского профессионального спорта. Фото tvzvezda.ru

Однако если все же предположить такое развитие событий, то легионерские места нужно будет закрывать местными, что позволит многим «освобожденным» хоккеистам все-таки найти работу в оставшихся командах. Но что в таком случае делать с иностранными командами-участницами лиги? Если придется проводить турнир без них, лига может скукожиться до 15—17 участников.

Перспективы КХЛ сегодня крайне туманны, как и у всего российского профессионального спорта. Судя по всему, последний еще не скоро не вернется хотя бы на тот уровень, который был у него до нынешней весны.