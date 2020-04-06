ESL One Los Angeles: NAVI стартует уверенно, Virtus.pro нестабилен, а Gambit провалился с аутсайдером

СНГ-команды начали главный турнир весны в Dota2

Онлайн-лига ESL One Los Angeles 2020, заменившая в условиях пандемии «живой» третий мейджор сезона, стартовала еще 28 марта. Однако только на прошедших выходных очередь наконец-то дошла до дивизиона Европа-СНГ, где в статусе «темных лошадок» выступают наши команды Virtus.pro и NAVI — они точечно подкорректировали составы, поэтому мало кто понимал, чего от них ждать. «Реальное время» рассказывает, почему Virtus.pro кикнула Кумана накануне турнира, как «медведи» напугали своих поклонников, но вовремя исправились, а также о долгой раскачке NAVI и о том, как Gambit был разобран европейским аутсайдером.

Cooman был кикнут не накануне ESL One Los Angeles — это плановая тактическая перестановка

В последний день перед стартовым матчем VP на турнире, словно намеренно выдержав эффектную паузу, «медведи» объявили о шоковой для многих поклонников команды перестановке в стартовом составе — в запас был переведен керри команды Заур Cooman Шахмурзаев, а его место в основе занял Игорь iLTW Филатов.

А ведь еще и двух месяцев не прошло, как из команды был изгнан предыдущий керри Егор epileptick1d Григоренко, а на его место поставили Шахмурзаева. Складывается ощущение, что после прошлогоднего провала на The International и тотальной перетряски состава в VP нет четкой стратегии развития — менеджеры команды просто берут всех подряд в расчете, что игрок выстрелит.

— Мы не удовлетворены общими результатами команды на недавних турнирах и пробуем разные варианты состава. Игорь с самого начала был в шорт-листе игроков, которых мы рассматривали после Лейпцига, и в последние несколько дней команда успела сыграть с ним несколько тестовых матчей, — сказал генеральный менеджер организации Сергей Гламазда.

Впрочем, о том, что Куман, скорее всего, не сыграет «на Лос-Анджелесе», многие догадывались еще за неделю до первой игры. Поклонники киберспортсмена давно заметили, что Заур ежедневно стримит в прямом эфире по 8—10 часов, и это, очевидно, вместо тренировок с командой. Судя по всему, керри VP был переведен в «молодежный» состав еще задолго до турнира, а iLTW наигрывался намеренно с расчетом на сюрприз для соперника на ESL Los-Angeles.



— Заур Cooman Шахмурзаев на время турнира остается в наших рядах в роли запасного. Окончательное решение по составу мы планируем принять в течение апреля, — продолжает Гламазда. Но что-то нам подсказывает, что Кумана в составе «медведей» мы больше не увидим.

Насколько такая перестановка в составе эффективна, покажет время. Однако нельзя не признать, что Куман — далеко не самый топовый игрок на свой позиции, и уж точно не без уязвимых мест. Он слабо играл именно с сильными соперниками, и поддержки от него было мало, да и нестандартных билдов или гениального чтения игры он не показывал.

Только как бы не получилось, что это замена шила на мыло.

Virtus Pro стартовали максимально странно: вчистую провалили первую карту, но исправились

Свою первую игру на мейджоре Virtus.pro провел 4 апреля против другой СНГ-команды HellRaisers.

И то, что происходило с VP на первой карте матча, просто не поддается пересказу. Причем проблемы пришли комплексом. Очень сомнительный Бэтрайдер (герой с дальним типом атаки) в исполнении Резолюшна со статистикой 0-11, а также очень пассивный драфт и всего два убийства за игру. Так слабо VP набивала всего два раза за последние 5 лет.

Надо сказать, что дебют на турнире у iLTW вышел, мягко говоря, скомканным. На этом видео Игорь Филатов не тратит скелетов, хотя за время ганга они могли бы подфармить пару пачек.



После такой ужасной первой карты в камбэк и итоговую победу верили лишь самые отчаянные фанаты. Однако дальнейший ход матча стал полной противоположностью первой карты.

Снайпер от Владимира No[o]ne Миненко через некра задушил Death Prophet соперника на старте, в одиночку оформил убийство на ней и переластхитил. Нун получил удобный матчап, и его уже было просто не остановить.

Virtus.pro оперативно проработала своим проблемы с выходами, и тут настало время показать себя iLTW. Его Сларк (универсальный герой с ближним типом атаки) позволил Virtus.pro ломиться вперед и разваливать.

Ну а на третьей карте «медведи» окончательно обрели уверенность. Сначала No[o]ne на седьмом уровне устроил бенефис на миде, затем Соло показал, как он хорош на Оракле в клатчах, а Резоль неожиданным Press the Attack спас Нуну жизнь и по окончании ульты. За 20 минут Virtus.pro выиграла все три линии.

Только вот Заяц, перешедший полтора месяц назад из NAVI, в игре не впечатлил. Пока что надежды фанатов на сильную связку Резолюшна с Зайцем остаются неоправданными.

А что там у NAVI? Стартовали уверенно



Украино-российская команда за прошедший месяц умудрились серьезно напугать не только своих поклонников, но и все Dotа2-комьюнити, когда стало известно, что температурит практически весь ее состав. На сегодняшнем информационном фоне такая новость прозвучала устрашающе.

Перед игрой с Team Unique букмекеры давали на Natus Vincere 1,25 против 3,3 на Уникумов. Состав NAVI действительно в целом превосходит соперника по индивидуальному мастерству, но никто точно не знал, как играет команда без Зайца на больших турнирах.

И NAVI сыграли примерно по тому же сценарию, что и VP. Правда, первая карта не выглядела такой безнадежной. Команды устроили настоящие «качели» в долгой и упорной 50-минутной борьбе. Более того, Team Unique по драфту были даже поинтереснее.

30 минут карты кор-герои Unique были во всем сильнее героев «Рожденных побеждать» — три драки Natus Vincere провели, просто систематически погибая от Бристлбэка. Пока не нашли простой выход — игнорировать Бристлбэка.

К концу первой карты NAVI раскликались и стали показывать другие скорости в принятии решений, но этого не хватило.

Во второй карте NAVI уже за первые 16 минут, по сути, решили ее исход. Unique начали неудачно. «Рожденные побеждать» быстрее фармили, Марс был более мобильным, и потому выигрывали файты 4 на 4. План NAVI был лучше, а Unique перемудрили, выставив Фантомку под ульт Медузы со стороны NAVI.

Ну а третья карта и вовсе завершилась за 16 минут со счетом 21:1. Задумка с Медузой на миде сыграла блестяще. Однако стоит отметить и подмогу со стороны всей команды. NAVI очевидно наигрывала тактику с Медузой, где даже Crystallize на Эмбере стягивается на ганг в центр.

Пожалуй, «Рожденные побеждать» выглядят наиболее уверенно среди СНГ-команд, даже несмотря на проигранную первую карту. У NAVI чувствуется большой резерв, который команда может показать с соперниками посильнее.

Ну а 7 апреля NAVI сыграют с командой Chicken Fighters, которая кикнула прошлой осенью Акбара «Sonneiko» Бутаева ради обновления состава. Это будет принципиальное и очень интересное сражение.

У Gambit серьезные проблемы на старте турнира

Gambit свой первый матч лиги ESL проводила с потенциальными аутсайдерами, и казалось, что уж у гамбитов старт точно будет беспроблемным.

Но странности в их матче с румынской Vikin.gg. начались еще на драфте. Например, Данилу Gpk дали абсолютно нетипичных для него героев — он впервые сыграл за Бэтрайдера на просцене. А XSVampire привязали к линии. Викинги без труда закрывали все задумки капитана гамбитов ответным драфтом.

По итогу на первой карте у Gambit была полная нехватка урона, а Гпк ожидаемо вышел со слабым фармом. Драться против крипов Бистмастера и Антимага с сопротивлением к магии было нечем: Gambit нанесла всего 30 тысяч урона против 45 тысяч у викингов.

На второй карте стало окончательно ясно, что неудачный драфт стал той пулей, что гамбиты пустили себе в ногу. Мало того что Gpk сел на героя без большого опыта, так еще и ситуация на драфте была не в его пользу. Именно тайминговый Disruption у викингов выиграл вторую карту матча.

Более того, у «гамбитов» очевидно не хватает командного взаимопонимания. В один момент в исполнении Гпк случился неудачный ганг на топ, где Данил очевидно надеялся на оглушение от Дрима, но тот уже использовал его ранее. В результате два кора потратили 30 секунд впустую.

Как итог — поражение 0:2 от европейского андердога в очень слабом матче.

«Шок» — написал после матча капитан команды Fng, хотя всем понятно, что именно его действия на драфте привели к такому исходу.