«Место Хабиба — в родовом селе». Олег Кашин высмеял чемпиона UFC Нурмагомедова

Журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» высмеял чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и заявил, что он не должен представлять Россию на международных соревнованиях.

«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов. Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.

Слово «Хабиб» не страшное. Слово «Хабиб» смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками», — считает Кашин.

При этом журналист потребовал запретить проведения боев ММА на территории России.

«Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто.

Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!» — цитирует Кашина Sport24.