Шнуров против обнищания, Андрейченко молится о здоровье, а Салават мастерит скворечники

Мировые и отечественные деятели культуры и поп-идолы рассказывают в своих соцсетях о буднях на карантине

Всеобщая самоизоляция поменяла жизнь каждого человека, в том числе и публичного. Если одни артисты наслаждаются исключительно общением с семьей, чего им так не хватает в плотном гастрольном графике, то другие предпочитают продолжать заниматься творчеством или активной общественной деятельностью. Чем заняты звезды на карантине и как поддерживают подписчиков — в обзоре «Реального времени».

«Россия, я тебя люблю!»

Певец Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци) поблагодарил россиян за помощь, оказанную Италии. После того как российские медики появились в Бергамо, звезда 80-х записал у себя дома видеообращение и разместил его на своей страничке в «Фейсбуке». Он сказал: «Я был уверен, что российские братья не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя».

Сев за домашнее фортепиано, певец исполнил символичную и любимую многими песню Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева из фильма «Земля Санникова»: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь…»

Предупреждение о «коллективном обнищании»



Известный хулиган и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров предпочитает вести во время карантина активную общественную жизнь. Так, 2 апреля, на онлайн-пресс-конференции «Партии Роста», членом которой он является, Шнуров потребовал у властей финансово поддержать население страны. На своей страничке в «Инстаграм» он написал, что жителям России грозит «коллективное обнищание». Также привел в пример суммы, которыми правительства других стран помогают своим гражданам. «Если не раздать людям деньги, чтобы поддержать спрос, мы окажемся в полной з…» — не скупясь на выражения заметил певец.

Песня о всемирном карантине



Лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко тоже не сидит сложа руки в домашней изоляции. То же делают и другие участники группы. Музыканты собираются в интернете, каждый из своей домашней студии. Пользуясь видео-конференц-связью, они исполняют свои лучшие хиты прошлых лет, такие как, например, «Карнавала.нет». Лагутенко демонстрирует блокнот, в который он записывал новые песни, находясь в туре 1998 года. «Карнавала не будет, все утонет в слезах», — поет музыкант, добавляя в конце: «Всемирный карантин…»

Лазарев дарит онлайн-концерт

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев принимал 1 апреля поздравления по случаю дня рождения в этом году большей частью онлайн. В «Инстаграм» к нему обратились многие поклонники с пожеланиями успехов и долгих лет. В ответ Лазарев пообещал им, в подарок эксклюзивный онлайн-концерт, который состоится в прямом эфире 4 апреля, уже в субботу. Певец пообещал исполнить свои лучшие песни, а также композиции из альбома «Я не боюсь». Кроме того, находясь в самоизоляции, поп-звезда неустанно призывает своих почитателей оставаться дома. Он пишет, что лучше это время посвятить семье, и оставляет видео своих маленьких детей.

Автограф на медицинской маске



Вячеслав Бутусов, лидер группы «Ю-питер», попрощался с утренними пробежками в Александровском парке в Пушкино. Он разместил в своем «Инстаграме» фото одной из своих последних прогулок. Также певец не преминул напомнить о последнем веянии современных реалий. Теперь автографы он оставляет поклонникам только на медицинских масках, это было сделано накануне жесткой изоляции в поезде Воронеж — Санкт-Петербург: «Эмилии на добрую память!».

Флешмоб имени Бузовой



Ольга Бузова не могла пропустить такое важное событие, как карантин. Она оперативно записала и выпустила новый трек «Давай останемся дома». Обращаясь к подписчикам в «Инстаграме», она призвала устроить флешмоб. Каждый записывает видео с рассказом, что он делает в самоизоляции, и размещает его в своих соцсетях с единым хештегом. При этом упоминание имени поп-дивы обязательно, как и нового трека певицы, который должен звучать на заднем плане. Самых активных и оригинальных участников акции Бузова обещает включать в свои сторис.

Сода — она и в Мексике сода



Наталья Андрейченко около 10 лет живет в Мексике, где открыла свой духовный центр. Начиная с шести утра и несколько раз в день она выходит в прямой эфир «Инстаграма» с пятиминутной молитвой о здоровье всего мира, к чему призывает и своих подписчиков. В самом начале изоляции она писала, что считает пандемию надуманной акцией, призванной посеять панику, опираясь на мнение уважаемого ею, всемирно известного доктора Рошаля. Однако буквально на днях актриса запаслась… содой в огромных количествах, уверяя, что это самое чудодейственное лекарство от нового вируса, после чего часть подписчиков решила отписаться от актрисы.

Между уголком творчества и эко-маркетом



Элвин Грей на карантине предпочитает заниматься творчеством. Сразу несколько фото своего творческого уголка он разместил в интернете на радость поклонникам. Татарстанский певец пишет, как хорошо дома, что лучше оставаться в изоляции. Если же он и выходит из квартиры, то только за продуктами в ближайший экомаркет, где не устает удивляться: «Где все?» При этом поп-звезда не забывает о мерах безопасности — маска при нем.

Каждой птичке — по индивидуальному укрытию!



Татарстанский певец Салават развернул на своем приусадебном участке целое производство. На карантине он занимается изготовлением… скворечников! Индивидуальные дома для каждой птички он потом развешивает на близлежащих улицах своего поселка.

Кроме того, большое внимание Салават уделяет общению со Всевышним. Поскольку ходить в мечеть теперь не рекомендовано, своя молельная комната есть в его коттедже. Салават провел мини-экскурсию по домашней мечети для своих подписчиков в «Инстаграм».

Карантин ввел моду на челленджи



Раз нельзя общаться лично, передавать что-то из рук в руки можно и виртуальном пространстве. Так, в России запустились ряд челленджей, в которых активное участие принимают и знаменитости разных уровней. Так, Алла Довлатова запустила челлендж, в котором актер, режиссер, писатель, поэт выкладывает свое прочтение из дома любимого произведения в рамках выбранной им темы в социальных сетях. Эстафету она передала в том числе Стасу Садальскому. Актер, который находится на пенсии, ее принял, стихи прочел, но своим видом вызвал больше недоумение и жалость — он был сильно нетрезв.

А вот другой челлендж, который устроили успешные женщины, обрел в Татарстане немалую популярность. Эстафета красоты и силы, которую запустила бизнес-леди Лилия Григорьева, называется «Топ 25 красивых женщин», призвана разнообразить новостные ленты красивыми и оптимистичными фотографиями. Так, в соцсетях появились телеведущая Мария Веденеева и многие деловые и светские дамы Казани.

