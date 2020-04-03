Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в походе на берегу Камы, середина 1970-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 229-я

Фото: из личного архива автора

С 1960-х по 1980-е годы в Татарии очень активно развивался самодеятельный туризм. Благо в республике для этого были (и остаются) замечательные природные условия и живописные виды.

В Казани действовал городской турклуб, в районах, городах и весях республики работали кружки и секции. Самодеятельный туризм популяризировался, проводились многочисленные мероприятия, но и молодежь, и старшее поколение и без этого увлекались вылазками на природу: уходили в окрестные леса с палатками на все выходные, по весне ездили на сплав в марийскую тайгу, а молодежь из сел, стоявших на Каме и Волге, проводила на природе очень много времени. Организация и становление туристических клубов и секций пришлись на 1960-е, а в 1970-е случился их расцвет. Походы стали одним из самых любимых видов отдыха жителей республики.

В походе на Каме: у котелка

Туризму уделялось большое внимание со стороны руководящих органов. Массовым туризмом в СССР руководило специальное ведомство: Центральный совет по туризму и экскурсиям. В него, как матрешки, входили такие же советы республиканские (краевые, областные) и городские аналогичные советы. Они разрабатывали маршруты туристических троп и организованных экскурсий, даже продавали путевки. Бюро путешествий и экскурсий организовывало поездки туристов по СССР.

Но самый большой размах приобрел туризм самостоятельный. Первые турклубы были организованы в Казани еще в 1950-х, первым в Татарии стал турклуб КАИ, студенты которого ездили не только по Татарии, но и по марийской тайге, и на Урал, и в Крым, и в Кировскую область. К полувековому юбилею революции, в 1967 году, областной Совет по туризму и экскурсиям отчитался о том, что партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и физкультурные организации охватили различными формами туризма 700 тысяч человек, в том числе 350 тысяч — в походах выходного дня.

К началу 1970-х многие в республике уже занимались спортивным ориентированием. Систематически занималось в турсекциях 68 тысяч человек. К началу 1970 широкое развитие получило в республике ориентирование на местности.



Пропаганда самодеятельного туризма отражалась в средствах местной массовой информации, газетах «Комсомолец Татарии», «Татарстан Яшьляре», на радио, телевидении. Эта пропаганда и агитация самодеятельного туризма дала определенные результаты.

К концу 1970-х — началу 1980-х в республике были заметно развиты различные виды самодеятельного туризма. Команды из Татарии в 1979 году участвовали во Всесоюзном соревновании на лучшее турпутешествие (было и такое!), в первенстве ТАССР по технике лыжного туризма, по технике горного туризма, водного туризма, велосипедного туризма, спелеотуризма. Но большая часть туристов республики все равно занималась старым добрым «матрасничанием» — в летнее время проводили выходные дни в палатках, на берегах рек, с друзьями и однокашниками. И это были одни из лучших воспоминаний их молодости.

В походе на Каме, 1974 год

Людмила Губаева