Видео недели: как не сойти с ума на самоизоляции

Лучшие ролики о досуге на карантине по версии «Реального времени»

Советы астронавта

Американский астронавт Крис Хэдфилд дал несколько советов по самоизоляции, поскольку сталкивался с ней, находясь в космосе. Согласно его рекомендациям, сегодня все мы должны осознать реальный уровень угрозы. Далее необходимо подобрать для себя цели на время изоляции, а также убедиться, какими ресурсами мы обладаем. После того как определились с этими тремя пунктами, приходит время для четвертого: действия.

Хэдфилд также посоветовал заниматься чем-то новым — начать учить иностранный язык, попытаться освоить игру на музыкальном инструменте или еще что-то из той же серии.

Терминатор на байке

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер тоже призывает к самоизоляции. Но считает, что покидать свой дом можно. Экс-культурист советует подписчикам выходить на улицу ради пробежки или катания на велосипеде. При этом Железный Арни подчеркивает: приближаться к другим людям — опасно.

Песни

Находясь на самоизоляции, можно заняться творчеством. Например, сочинять песни или пародии на чужие песни. Некий Максим Кузнецов на своем канале с парой десятков подписчиков опубликовал пародию на песню группы «Сектор Газа». Ролик собрал уже почти 12 тысяч просмотров.

Невысокая поэзия

Кроме песен, можно обратиться и к поэзии. Даже если у вас нет опыта, его можно приобрести за время карантина. Например, Юрий Ботоев выложил стихотворение о самоизоляции.

«Очень скучно одному»

И еще один способ интересного времяпрепровождения — создание клипов. Семья видеооператоров из Калуги Тимофей и Татьяна Пудан создали веселый ролик, снятый под песню трио «Мультики».

Театр от Минниханова

В пятницу, 27 марта, отмечался День театра. Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал ролик театра имени Галиасгара Камала, рекламирующий онлайн-спектакли. Глава республики пообещал, что и на карантине жители Татарстана не соскучатся, добавив хештег #Айдадомой.

Уход за собой

Телеведущая и директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сняла ролик для журнала Vogue. Она рассказала, как во время самоизоляции ухаживать за собой. В комментариях, правда, пользователи припомнили журналистке, что ее компания продавала медицинские маски по цене 1 тыс. рублей.

Тимати сражается с коронавирусом

Рэпер Тимати показал, как можно, не выходя из дома, сражаться с коронавирусом. Артист опубликовал видео, где он вместе со своим сыном крушит виртуальные молекулы COVID-2019.

Спортзал дома

Уроженка России, живущая на Аляске, рассказала, как оставаться в форме, несмотря на закрытие фитнес-клубов. В условиях самоизоляции она придумала, как обходиться без беговой дорожки — девушка... разлила масло на полу. Она показала, что это может частично имитировать ходьбу, и, конечно же, смешно упала в конце.

Туалетная бумага

В Сети распространился новый челлендж. В рамках #StayAtHomeChallenge простые любители и профессионалы демонстрируют футбольные трюки, используя вместо мяча туалетную бумагу.