Главная победа Кайзера Отто и Греции

Эллины стали чемпионами, потому что пожалели денег на компенсацию Рехагелю

Сборная Греции по футболу выиграла Евро в Португалии в 2004 году, одолев в финале команду хозяев. На сегодняшний день это самая громкая футбольная сенсация XXI века. Подробности — в последнем материале «Реального времени» из серии «Самые сенсационные чемпионы Европы».

Первый серьезный успех греческого футбола

Греческий футбол проявлял себя раз в десять лет. Первый случай, когда о Греции заговорили серьезно, пришелся на 1971 год. Чемпион страны «Панатинаикос» тогда вышел в финал Кубка европейских чемпионов. Необходимо отметить, что к звездам греки шли через тернии: обыграли чехословацкий «Слован», двумя годами ранее выигравший Кубок кубков, и за счет гостевого гола прошли английский «Эвертон» и югославскую «Црвену Звезду». Югославы предсказуемо разгромили «Панатинаикос» дома — 4:1, а затем греки отплатили той же монетой — 3:0. Все три результата выглядели сенсационными для 70-х годов, поскольку единственной звездой «Пао» в том году был тренер Ференц Пушкаш. В финале звездный на то время «Аякс» ожидаемо обыграл греков с трудными как для произношения, так и для запоминания фамилиями — 2:0. Одним из немногих, кто располагал легкой и запоминающейся фамилией, был Антимос Капсис.

Он же входил в сборную Греции, которая сотворила сенсацию 80-х. Отборочный раунд чемпионата Европы 1980 года греки начинали в качестве аутсайдеров. Сборная Венгрии только что сыграла на ЧМ-1978, в ее составе были призеры ЧЕ-1972, как и в составе сборной СССР, еще одного конкурента в борьбе за выход. Греки начали отбор разгромным поражением от Финляндии — 0:3, причем два гола в их ворота забил татарин, возможно крымский, Атик Исмаил. Во втором туре греки проиграли сборной СССР — 0:2. После этого они преобразились, разгромив Венгрию (4:1) и Финляндию (8:1). В последнем туре отбора обыграли нашу команду и заняли первое место в отборе, которое дало им единственную путевку на Евро-80.

В финальной части ЧЕ в те годы выступало всего восемь команд, то есть это был уровень четвертьфинала, а потому сам выход был для греков сверхуспехом. Правда, их с полным на то основанием можно было называть «древними греками», поскольку, помимо Капсиса, в составе было еще пять футболистов старше 30 лет во главе с 35-летним аксакалом Христосом Терзанидисом. Победного европейского опыта при этом не было ни у кого, поскольку еще один игрок ПАО-1971 Мимис Домазос остался за бортом состава. Зато в нем запомнился 21-летний Никос Анастопулос, который стал первым греком-легионером в серьезном чемпионате — в конце карьеры он выступал за итальянский «Авеллино».

Правда, в то время выступали еще греки-футболисты, которых, увы, никак нельзя было пригласить в сборную. В узбекском «Пахтакоре» блистал Василис Хадзипанагис, а в алма-атинском «Кайрате» забивал Евстафий Пехлеваниди. Евстафий переехал в страну предков после развала Союза, а Хадзипанагис сделал это еще в середине 70-х, став лидером «Ираклиса», и был признан лучшим игроком Греции XX века. Но играть за сборную этой страны ему помешал единственный матч в составе олимпийской сборной СССР. Правила УЕФА в те годы были очень строгими, один человек не имел права выступать за сборные двух стран.

В финальной части ЧЕ в те годы выступало всего восемь команд, то есть это был уровень четвертьфинала, а потому сам выход был для греков сверхуспехом. Сборная Греции по футболу (1980). Фото megabook.ru.

Первые международные успехи молодежки

Но Хадзипанагису можно было порадоваться за то, что он покинул тот «Пахтакор». В 1979 году команда разбилась по дороге в Минск. В том самолете летел, кстати, кореец по национальности Михаил Ан, который пятью годами ранее нанес страшную травму Араику Маргаряну. Последний в итоге бросил футбол, ушел из состава ереванского «Арарата», начав заниматься хоккеем на траве, и сейчас тренирует «Динамо-Казань».

В 80-е годы в Греции происходили тектонические изменения. Начался подъем в спортивных играх. Волейбольная сборная стала призером чемпионата Европы 1987 года, а баскетбольная и вовсе выиграла в том году чемпионат Старого Света. Делалось это на первых порах с помощью новых греков, приехавших из других стран — США, затем экс-Югославии, СССР. В футболе первым греком извне стал Элиас (Майк) Галекос, начинавший играть в ФРГ.

Но главным для греческого футбола стало внимание к развитию его молодежной «отрасли». В еврокубках клубы не могли отличиться, в турнирах национальных сборных тоже не получалось, но юниорско-молодежный футбол давал дополнительные шансы. Да и развитие футбола в этом направлении могло принести дивиденды в виде качественных футболистов для национальной сборной. Уже в 1988 году подобная работа дала результат, когда молодежная сборная страны стала второй на чемпионате Европы. Греки уступили в финале сборной Франции, но на тот момент они еще не овладели умением обустраивать институт сборных, когда футболист, прогрессируя, переходит из состава молодежки в национальную команду. У греков из финалистов молодежки только Никос Ниоплиас сыграл затем на ЧМ-1994, а у чемпионов-французов в сборную перешли пятеро, включая Эрика Кантона и Лорана Блана.

В девяностые годы греки снова напомнили о себе. Сборную возглавил легендарный Алкетас Панагулиас, один из творцов успеха ЧЕ-80. Под его руководством она вышла с первого места в финальную часть чемпионата мира 1994 года. Опять обойдя нашу сборную, на этот раз команду России, обыграв ее в последнем матче. Для Панагулиаса это становилось элементом фирменного почерка. Наши в этот раз также вышли на ЧМ, поскольку там было 32 участника, но перед этим растеряли половину состава, поскольку футболистов увлек эпистолярный жанр, и они общими усилиями состряпали печально знаменитое «Письмо 14-ти».

В девяностые годы сборную возглавил легендарный Алкетас Панагулиас, один из творцов успеха ЧЕ-80. Фото uefa.com

Грекам было не до наших проблем, на ЧМ они столкнулись со своими, проиграв в группе все три матча с общим счетом — 0:10. В их составе сыграл Савва Кофидис, грек, родившийся в советском Казахстане. Кофидис стал вторым уроженцем СССР, сыгравшим на ЧМ в составе иностранной сборной. Первым был чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Пьетро Верховод, сын украинского военнопленного Ивана Верховода.

Блеснув по разу в начале каждого десятилетия, греки затем исчезали из поля зрения. Пока не пригласили в сборную немца Отто Рехагеля.

Стартовый провал Рехагеля

Знаменитый немецкий наставник к тому времени работал только с клубными командами Германии. Но работа в сборной — это немного другое дело, и поначалу оно у Кайзера Отто не задалось. Отборочный этап ЧМ 2002 года был провален с треском: Греция заняла четвертое место в группе из пяти команд.

Греки одержали две победы, над Албанией и Финляндией, от которой отстали в итоге на пять очков, будучи разгромлены ею 1:5. Это был дебютный матч Рехагеля во главе сборной. Закончился год домашним поражением от Кипра — 1:2. Не начало, а ужас какой-то. При этом Рехагель обновлял состав прямо по ходу отборочного цикла, распрощавшись среди прочих с Андро Кюрджиевым, уроженцем Тбилиси, дебютировавшим в профессиональном футболе за батумское «Динамо». Игрока под этим именем вряд ли кто знает, поскольку в Греции он запомнился как Андреас Ниниадис.

Гордиться грекам было практически нечем, кроме ничьей в гостевом матче со сборной Англии, в котором Дэвид Бекхэм сравнял счет на последней минуте. Англия опередила Германию, вместе с которой сыграла на ЧМ. У немцев был один из самых слабых составов за всю историю, который тем не менее дошел до финала чемпионата мира, где проиграл Бразилии. У Англии был один из сильнейших составов за всю историю, который проиграл в четвертьфинале той же Бразилии.

Знаменитый немецкий наставник к тому времени работал только с клубными командами Германии. Но работа в сборной — это немного другое дело, и поначалу оно у Кайзера Отто не задалось. Фото wikipedia.org

Первый греческий блин Рехагеля получился комом, и проблемы продолжились и в отборе на Евро-2004. Греки уступили дома Испании — 0:2, после чего проиграли Украине с таким же счетом. Наверняка президент федерации футбола Греции не раз обращался к Рехагелю со словами «А вы, оказывается, не волшебник», но уволить его мешали… леность и жадность, поскольку грекам пришлось бы в таком случае выплачивать компенсацию.

А затем выяснилось, что увольнять не стоило. Шесть побед подряд, причем одна из них в гостевом матче с Испанией. Правда, греки мало забивали, всего 8 голов в 6 матчах, но зато не пропускали. Совсем. Горе-специалисты, пытаясь объяснить сенсационное чемпионство Греции на Евро, будут отмечать прекрасную физическую подготовку. Но это работает, когда у тебя есть достаточное время на подготовку, а ведь команде Рехагеля не давали много времени в период отбора, но он как-то справлялся. А Греция может служить еще одним примером, когда отменная физическая подготовка ничего не значит без сильных футболистов и толкового тренера. В 2004 году Греция проводила летнюю Олимпиаду, на которую ее футболисты отобрались без квалификации и имели несколько лет для целенаправленной подготовки. В итоге заняли последнее место в группе с командами Мали, Кореи и Мексики.



Поначалу на сборную ходило всего по 15 тысяч болельщиков

Рехагель продолжил работу в сборной, преодолевая неверие в его команду. 15 тысяч болельщиков на старте отбора с Испанией, 15 с половиной тысяч в решающем матче с Северной Ирландией. Болельщик пойдет на сборную сразу после победы на Евро, и весь следующий отбор на трибунах будет порядка 32 тысяч. Как говорится, в Греции все есть, даже глорихантеры.

В составе сборной был Михалис Капсис, сын Антимоса Капсиса, «наследник по прямой» легендарных для Греции времен выхода в финал Кубка европейских чемпионов и финальной части чемпионата Европы. Среди будущих чемпионов был и Юркас Сейтаридис, который вскоре приехал в чемпионат России, но ничем не запомнился в составе московского «Динамо». Но главное, что в той сборной был костяк, сложившийся еще в наиболее успешных молодежках. В 1994 году Греция вышла в четвертьфинал молодежного Евро, проиграв там Испании. В составе греков было 14 (!) футболистов, затем выигравших чемпионство в Португалии, включая Янниса Гумаса, Траяноса Делласа плюс капитана той молодежки Янниса Карагуниса. В 1998 году Греция проиграла в финале молодежного ЧЕ опять же сборной Испании. Гумас, Деллас, Карагунис, а также Ангелос Басинас и Василиос Лакис были в числе тех, кто завоевал серебро. В общей сложности из 23 чемпионов Европы 16 играли в составах наиболее успешных лет в истории греческого молодежного футбола. Кстати, за Грецию тогда болели и в Средней Азии, поскольку в составе чемпионов играл Димитриос Попадопулос, уроженец узбекского города Гагарин. 16 выходцев из молодежки плюс более молодые Константинос Кацуранис, Попадопулос, Сейтаридис и Харистеас — получается 20. 20 греческих спартанцев, которые во главе с Кайзером Отто вписали свое имя в историю национального и европейского футбола.

Сборная Греции — 2004. Фото eurosport.ru

Свою поступь на чемпионате Европы Греция начала с сенсационной победы над Португалией — 2:1. У хозяев поля единственный гол тогда забил на 93-й минуте 19-летний Криштиану Роналду, пока еще восходящая звезда. Это был его первый мяч за сборную. В следующем матче греки играли с Испанией, которая ранее дважды преграждала путь их молодежке к чемпионству. Испания на старте Евро обыграла Россию за счет гола Валерона. В игре с Грецией счет открыл Гаиска Мендьета. Оба они выступали за молодежку Испании 1994 и 1998 годов, оба испытывали вкус победы над Грецией и стремились к повторению пройденного. Но тут отличился Ангелос Харистеас, один из немногих, кто не был в тех молодежках. Впоследствии он станет героем нации, забивая в четвертьфинале и финале, но пока его гол гарантировал Греции выход в четвертьфинал. В последнем матче группового этапа греки проиграли сборной России. У россиян забили два Дмитрия — Кириченко и Булыкин, по поводу последнего летом 2019-го был поднят необъяснимый хайп, мол, он решил баллотироваться в Мосгордуму. В пику этому отметим, что из того состава греков уже в 2014 году депутатом Европарламента стал Теодорас Загоракис, а его коллегой по партии «Новая демократия» является Панайотис Фиссас.

Опять же, эксперты с приставкой «горе» любят объяснять удачи-неудачи спортсменов психологическим состоянием. К четвертьфиналу Франция пребывала в прекрасном физическом и психологическом состоянии. Французы выиграли свою группу, обыграли Англию в суперматче, забив два гола в добавленное время, отыгрались в матче с хорватами, дожали Швейцарию. А Греция вышла на поле, как на заклание, да еще и после проигрыша сборной России. Французы, действующие чемпионы Европы, в четвертьфинале давили весь матч, но пропустили решающий гол от Харистеаса. Это была третья сенсация от греков, но в полуфинале они сотворили четвертую.

«Троянский» гол Трояноса Делласа

Перед игрой с Чехией на чемпионство Греции в Казани брали ставки 1 к 12. На Чехию — 1 к 4, настолько мощно выглядела на том ЧЕ эта команда. Но ей не повезло дважды. На 40 минуте полуфинала чехи потеряли своего лидера Павела Недведа, травмировавшегося до конца чемпионата. Зато остался в составе Ян Коллер.

Будущий форвард самарских «Крыльев Советов» забил в составе сборной рекордное количество голов. Он стал лучшим бомбардиром в истории Чехии, но это тот случай, когда статистика нагло врет. Среди 55 его голов нет ни одного, решившего исход важного матча. Зато есть стабильные промахи в важных матчах. На отборе к ЧМ-2002 он плюнул в футболиста сборной Бельгии и удалился в самом начале домашнего матча. Чехия в итоге проиграла, Бельгия вышла на чемпионат мира и обыграла там Россию в решающем матче в группе — 3:2. Просто сюжет из рассказа «И грянул гром» Рэя Брэдбери, где человек раздавил бабочку, тем самым перевернув будущее всей планеты.

Фото grekomania.ru

Во второй раз Коллер нагадил своей сборной уже в полуфинале Евро. Став главной надеждой сборной после потери Недведа, 202-сантиметровый нападающий оказался бесполезен из-за назойливой опеки греческого защитника Делласа, едва уступавшего ему в росте (197 см). Настала 105 минута матча, греки получили право на угловой, который замкнул все тот же Деллас. Коллер в это время стоял в центре вратарской, не найдя в себе силы закрыть греческого великана. Футбольная хроника запечатлела момент греческого ликования и Коллера, упершегося лысой головой в штангу своих ворот. Да что толку… Тремя годами ранее он так же страдал от своего плевка в составе сборной. Двумя годами ранее страдал после финала Кубка УЕФА, где его «Боруссия» из Дортмунда уступила голландскому «Фейенорду» — 2:3, будучи абсолютным фаворитом. Вот бывают такие люди: 17 лет профессиональной карьеры, 10 лет в сборной, куча голов и ноль побед. Одни страдания…

Зато во главе Греции стоял человек, который привык выигрывать. Тренер Рехагель пришел в Дортмунд и выиграл Кубок Германии, вытащил «Вердер» из второй лиги и сделал его чемпионом. Повторил этот опыт с «Кайзерслаутерном». Правда, у него тоже были неудачи — провальный сезон с «Баварией». Не исключено, что планида Рехагеля состоит в том, чтобы добиваться успехов только с середнячками и аутсайдерами, что, кстати, роднит его с Курбаном Бердыевым. Тренеры не для топ-клубов и ВИП-футболистов, а для тех, кто беспрекословно слушается и верит им до конца. Рехагель с Грецией добился того, что она перестала пропускать в отборе на Евро и в плей-офф ЧЕ-2004, а 24-летний Ангелос Харистеас забивал решающие голы примерно после часа игры. Испании на 66-й минуте, Франции на 65-й, а в финале, Португалии, на 57-й.

Во главе Греции стоял человек, который привык выигрывать. Фото grekomania.ru

Возвращение к статусу середнячков

Отбор на ЧМ-2006 греки начали с поражения от Албании, продолжили ничьей с Турцией, на которую пришло уже 32 тысячи человек, помнящих о триумфе трехмесячной давности. Эти цифры, отметим еще раз, были стабильны весь цикл, даже на матчах с Казахстаном и Албанией. Только в последней игре с Грузией собралось «всего» 28 тысяч. Но привычно неудачное выступление сборной в отборе стало очередным доказательством того, что Греция была и осталась командой средней руки. Выигрыш такой сборной объясняется умелым руководством, талантливым поколением, сплоченностью состава, правильно подобранной тактикой, к которой не успели приноровиться соперники, и фартом. Но такие победы редки, топ-конкуренты разгадывают секреты тактики, ранее приносившей победы, талантливое поколение стареет, в то время как в больших футбольных странах подготовка сильных игроков поставлена на поток.

Самым ярким выступлением сборной Греции в десятые годы можно считать чемпионат Европы-2012. На этом турнире греки уже традиционно обыграли нашу сборную, вышли в четвертьфинал, где навязали борьбу фавориту турнира — сборной Германии — 2:4. Но это уже была Греция, закончившая историю футбольных «золушек», раз в жизни взбиравшихся на европейский Олимп. Пока закончивших. Поскольку история подсказывает, что в 70-е годы, когда Греция добилась своих первых успехов в футболе, родилось поколение, принесшее стране самое сенсационное футбольное золото XXI века.