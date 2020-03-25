«Папа, ты должен сыграть», — попросила умирающая дочь. И папа забил решающий гол

Как датчане выиграли самый скандальный чемпионат Европы

Сборная Дании выиграла чемпионат Европы, в финальном турнире которого даже не должна была участвовать. Футболисты собирались на отдых, тренер готовился ремонтировать кухню, федерация футбола Дании хотела подыскать для национальной сборной нового наставника. В итоге получилось, что в честь события, произошедшего строго вопреки всему, сняли один из пронзительных кинофильмов в истории спорта — «Андердог». Ниже — подробности второго чемпионства из «трилогии» «Реального времени».

Самый странный чемпионат Европы



В восьмидесятые годы в датском футболе наконец-то появилось то, чего ранее не было: суперклуб. Команда «Брондбю» за семь лет выиграла пять чемпионатов и трижды была вице-чемпионом. Дошла до полуфинала Кубка УЕФА. Шесть футболистов команды затем оказались в составе чемпиона Европы. На который они не должны были попасть…

Отбор на ЧЕ начался с громкой сенсации, когда только что созданная сборная Фарерских островов обыграла крепкую команду Австрии — 1:0. Фареры и приковали все внимание международной футбольной общественности к событиям в своей группе. А победила там команда Югославии, опередившая Данию, Северную Ирландию, Австрию, которой аукнулось поражение от Фарер, логично ставших последними.

Сборную Дании после ухода Зеппа Пионтека возглавил скромный тренер Рихард Меллер-Нильсен. Ранее он тренировал довольно успешную молодежную сборную страны, в которой выступали Петер Шмейхель, Мортен Бруун, Йон Факсе Йенсен, Ларс Ольсен, Флеминг Поульсен. Не было только их ровесника — восходящей звезды Хенрика Андерсена из «Андерлехта». Но и его присутствие в сборной не помогло опередить в групповом отборе югославов. После чего датчане, как мы уже писали, строили разные каникулярные планы на лето 1992 года.

Только что созданная сборная Фарерских островов обыграла крепкую команду Австрии — 1:0. Фото sports.ru

Третий в очереди. После бабушки

Российская киноиндустрия в последнее время подсела на спортивную тему. Правда, в этих фильмах больше пафоса, чем реальных фактов, которые подчас просто «насилуют» в угоду некомпетентным сценаристам и режиссерам. Но, оказывается, можно снять блестящую картину, если изучить всю историю вдоль и поперек, найдя в ней моменты, ради которых фильм с удовольствием могут посмотреть и домохозяйки, и футбольные фанаты. Сделать смесь драмы с комедией, каковой и является реальная жизнь.

«Андердог» начинается с подготовки Меллера-Нильсена к выступлению перед руководителями датской федерации футбола, поскольку именно его рекомендовал своим работодателям Пионтек перед своим уходом. «В реальном мире, где дважды два четыре, Дания никогда не станет чемпионом Европы по футболу», — размышляет Рихард, репетируя свою речь, и ошибается. Футбольные функционеры приглашают его не на собеседование, а на завтрак, где перед тренером стоит чашечка кофе, а перед ними стол, яств полон. Слушать тренерскую философию за таким столом неудобно, тем более что чиновники уже приняли решение пригласить в сборную немца Хорста Волерса. Меллер-Нильсен возвращается домой и приступает к ремонту кухни, которая станет одним из второстепенных «героев» и в этом фильме, и в реальной истории датского футбольного триумфа.

На недоумение журналистов руководитель датской федерации футбола отвечает, что датская молодежка (Шмейхель, Поульсен и Ко), с которой успешно работал Рихард, была настолько талантлива, что с ней справилась бы и его бабушка. Поэтому, когда Волерс отказывается возглавить сборную Дании, Рихарда начинает отговаривать его супруга: «Ты откажешься. Ты у них третий в очереди, после бабушки». Жена ошибается — оказывается, датский футбольный союз рассматривал еще семерых, помимо Рихарда.

Гол Фарер в ворота сборной Австрии в фильме также присутствует. Любители футбола могут быть удовлетворены, с фактологией в художественном фильме все в порядке. Как и с главным конфликтом в том составе сборной Дании. Меллера-Нильсена совсем не воспринимают братья Лаудрупы, «эти чертовы холеные Лаудрупы», как отзывается о них Рихард. Во всяком случае, такие слова звучат в фильме.

Сыновья Финна Лаудрупа, который ушел из сборной в 1979 году после матча со сборной СССР, выросли до уровня звезд мирового футбола. Михаэль в сборной уже шесть лет, за его плечами три крупных турнира. Бриан только что сыграл за олимпийскую сборную, перед ним большая клубная карьера, а в сборной их начинает строить какой-то «тренеришка».

Сборную Дании после ухода Зеппа Пионтека возглавил скромный тренер Рихард Меллер-Нильсен. Фото thesefootballtimes.co

Датский андердог

Микаэль Лаудруп идет на открытый конфликт, когда говорит, что уходит из сборной, поскольку не уважает этого тренера. Бриан cогласен со старшим братом. К этому времени датчане успевают проиграть дома Югославии — 0:2, после чего Лаудрупы в сборную не приезжали. Остальные матчи турнира датчане проводят без них, умудрившись обыграть Югославию в гостях — 2:1. Но это не помогает им занять первое место. Последнюю игру отборочного турнира Дания играет дома с Северной Ирландией — 2:1. После финального свистка советского арбитра Алексея Спирина десять тысяч болельщиков скандируют «Пионтек! Пионтек!». Югославия отобралась на Евро, датчане разъехались отдыхать после клубного сезона, Меллер-Нильсен вернулся к кухне, но самое тяжелое положение было у форварда Кима Вильфорта. Смертельно заболела его маленькая дочь. И этот реальный факт привнесет в фильм трагические нотки.

Такие же трагические, как история с Югославией. Сборная уже была в Швеции, готовясь к чемпионату Европы, когда ее подкосило решение ООН о санкциях против страны, которые коснулись и спорта. Югославы покинули Швецию 4 июня, а сам чемпионат стартовал 10-го.

С четвертого июня Меллер-Нильсен начал обзванивать игроков — в эпоху, когда еще не было мобильных телефонов. Он умудрился собрать почти всех. Кроме Микаэля Лаудрупа, который остался тверд в своем решении не играть под руководством этого тренера. Помимо него, в сборной не было еще девятерых (!) футболистов из состава, который играл в отборе к Евро. Палки в колеса продолжали вставлять футбольные функционеры — бывший руководитель федерации футбола возглавил датскую Суперлигу и не отпустил игроков на сбор национальной команды. Идиоты в футбольном руководстве страны — это же так нам знакомо, не правда ли? В итоге в первый день сбора было только семь сборников, а восьмым в «квадрат» вышел сам Меллер-Нильсен.

Старт чемпионата получился неплохим, ничья с Англией. Но во второй встрече датчане уступили Швеции, хозяевам чемпионата, и оставили себе только теоретические шансы на выход в полуфинал. Для этого нужно было обыгрывать Францию и ждать ничьей в матче Швеции с Англией. А тут еще Вильфорту позвонили из дома, сообщив, что состояние его дочери ухудшилось. И он уехал в лечебницу.

Выходить в подавленном состоянии против Франции с Кантона, Папеном и основой из «Марселя», девять футболистов которого через год выиграют Лигу чемпионов? Надо было что-то придумывать, готовиться еще более тщательно, но Меллер-Нильсен устроил разгрузочный день. Во время которого датчане играли в мини-гольф. Там звучит еще одна реальная история из датского футбола. В 1960 году, во время полуфинала олимпийского турнира, Дания выигрывала у Венгрии, когда соперник получил право на пенальти. И тут голкипер Хенри Фром подошел к правой штанге, вынул жвачку изо рта и приклеил ее к штанге. Сбитый с толку венгр пробил пенальти так плохо, что Фром взял мяч намертво, выведя свою команду в финал. В сборной 1992 года Фром работает помощником Меллер-Нильсена в тренерском штабе.

Расслабленные после мини-гольфа датчане целый час успешно противостояли французам, выигрывая — 1:0 по ходу матча. Но на 61-й минуте Жан-Пьер Папен сравнял счет. Через шесть минут Меллер-Нильсен заменил уставшего Бриана Лаудрупа на Ларса Эльструпа. А еще через 11 минут Эльструп забил победный гол в матче, который вывел Данию в полуфинал.

Эльструп забил победный гол в матче, который вывел Данию в полуфинал. Фото bombardir.ru

«Ты должен сыграть в следующем матче»

Вся Дания ликует, а лежащая на больничной койке дочь Кима Вильфорта говорит отцу: «Ты должен сыграть в следующем матче». И тот возвращается в сборную, которая перед полуфиналом идет… в закусочную. Там тренер делает объявление, что жены и подруги футболистов сборной приехали в Швецию. После победы над Голландией в полуфинале они могут перебраться в номера футболистов.

Датчане постоянно ведут в счете в полуфинале с голландцами, на тот момент действующими чемпионами Европы. При счете 2:1 они теряют лидера Лаудрупа, который получает повреждение, а затем и Хенрика Андерсена, получившего тяжелейшую травму. И на 86-й минуте Франк Райкард сравнивает счет — 2:2. Победитель определяется в серии пенальти. Голландцы хотят выйти в финал, а датчане хотят к женам и подругам. Вспомним слова Меллера-Нильсена, который говорил, что «в мире, где дважды два четыре, датчанам никогда не стать чемпионами Европы по футболу».

У голландцев 11-метровые били Рональд Куман, ван Бастен, Бергкамп, Райкард и Витшге. Перечислять пенальтистов датчан нет никакого смысла, они не были звездами ни до чемпионата, ни после него. Они просто забили все пять ударов, а Петер Шмейхель взял удар Марко ван Бастена.

Перед финалом голоса неверующих в сборную Дании зазвучали на родине еще громче. Да, Германия считалась фаворитом, поскольку немцы были действующими чемпионами мира. Да, у датчан были только Йон Сивебак, который пережил разочарование чемпионата Европы — 1984, плюс Кент Нильсен, участник ЧМ-1986, и Шмейхель, Вильфорт, Йенсен, Ольсен, сыгравшие на Евро-1988. Вообще, что это за состав для финалиста чемпионата Европы? По четыре игрока из «Брондбю» и «Люнгбю», по одному из «Б 1903», «Вейле», «Оденсе», «Орхуса», «Силькеборга». И всего семь легионеров. Это непривычная сборная Дании, что отметил и Меллер-Нильсен.

— Восьмидесятые закончились, остались в прошлом. Пребена Элькьяера тут нет. Франка Арнесена тоже нет. И Микаэля Лаудрупа тоже. А если бы и были, я усадил бы их на скамейку запасных. У меня такая команда, какую я хотел. Тут есть все, кто мне нужен. Если вы выиграете финал, станете золотой командой, — начал речь Меллер-Нильсен перед матчем. — Не слушайте журналистов. Есть собаки маленькие и большие. Маленькие все время лают, а большие всегда молчат. Вы — большие!

Дания была на голову сильнее соперника, выиграв золото без какого-либо мелодраматизма. Фото football-pitch.ru

Символично, что на одном спортивном сайте федерального масштаба самыми заплюсованными по итогам 2018 года материалами стали те, которые были посвящены предстоящему провалу сборной России на домашнем чемпионате мира и ожидаемому позору ее наставника Станислава Черчесова. Маленькие собаки продолжают лаять, и в массе их тявканье звучит громко, поскольку большие собаки всегда молчат.

Автор этого материала в 1992-м подрабатывал во время студенческих каникул. Ради финала Германия — Дания я сбежал с обеденного перерыва, чтобы смотреть матч в прямой трансляции, рискуя получить выговор или даже быть уволенным, поскольку со временным работником вряд ли стали бы церемониться. Но мне повезло. А Дании даже не везло — она была на голову сильнее соперника, выиграв золото без какого-либо мелодраматизма, как было в матче с Францией или полуфинале с Голландией. Разве что решающий гол забил Ким Вильфорт, порадовав свою умирающую дочь. Она скончается через полтора месяца после победного финала.

Фильм заканчивается реальными кадрами из раздевалки, а также с триумфальной встречи сборной Дании на родине. Это было реальное чудо, ставшее чудесной реальностью. Рихард Меллер-Нильсен не был назван лучшим тренером Дании 1992 года. Его признали лучшим тренером мира. И он закончил ремонт кухни.

Продолжайте верить в себя, даже когда в вас не верит никто и выражает свое неверие лаем, как это и принято у маленьких собак… И когда-нибудь вы поставите в центре своей кухни только что завоеванный трофей. Можете даже прилепить к нему свою жвачку…

