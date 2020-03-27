ОАО «Сетевая компания» начала оцифровку электросетевой инфраструктуры Татарстана

Фото: пресс-служба ОАО «Сетевая компания»

В республике успешно апробирован пилотный проект по цифровизации электросетей, который позволит повысить качество энергоснабжения потребителей в республике.

Цифровизация электроэнергетики

ОАО «Сетевая компания» стало первой в России компанией, которая разработала проект в энергетической отрасли, собравший в единой цифровой модели электросетей все активы и классы напряжения, включая не только линии электропередач, но и диспетчерские схемы подстанций.

Внедряемая Единая автоматизированная система технологического управления (ЕАСТУ) призвана аккумулировать данные по топологии сложного технического комплекса сетевых активов на большой территории и эффективно управлять ими в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии МЭК-61698/61970.

Проект для перевода татарстанских сетей в «цифру» был запущен на пилотном участке сети с возможностью масштабного тиражирования прототипа системы. На базе общей информационной модели электрической сети он объединил геоинформационную систему (ГИС) учета сетевых ресурсов GE Smallworld Electric Office и систему оперативно-технологического управления электрической сетью СК-11.

Проект для перевода татарстанских сетей в «цифру» был запущен на пилотном участке сети с возможностью масштабного тиражирования прототипа системы

Масштабная интеграция

Внедрение пилота включало в себя несколько этапов. Была проведена масштабная работа по сбору данных из различных источников и создана модель электрической сети с соединениями всех проводников и оборудованием. Далее была выполнена загрузка через подсистему CIM-интеграции в диспетчерскую систему: подготовили диспетчерские схемы, связали с телеметрией и интегрировали с «умными» счетчиками.

Все это позволило обеспечить единую точку ввода данных и их высокое качество для оперативного управления, а через систему диспетчерского управления и системы интеллектуального учета повысить наблюдаемость пилотного участка. Результатом реализованных технических работ стало объединение в едином информационном поле диспетчеров ЦУС и филиалов ОАО «Сетевая компания».

Результатом реализованных технических работ стало объединение в едином информационном поле диспетчеров ЦУС и филиалов ОАО «Сетевая компания»

Эффективное управление

Заместитель генерального директора по информационным технологиям ОАО «Сетевая компания» Тимур Курбангалиев отмечает, что модель сети стала основой для дальнейшей цифровой трансформации компании.

— Необходимо выполнить принципы однократного ввода и дальнейшего экспорта данных — это позволит обеспечить переход от автоматизации по направлениям к сквозной автоматизации процессов компании. Именно это и отличает цифровую трансформацию от классической автоматизации, — говорит Курбангалиев.

В планах компании продолжить развитие проекта.

— Следующие наши шаги — это экспортирование модели сети во все системы компании, такие как: EAM, EBS, АИИСУЭ, CRM, ERP и остальные системы. Выполнение всех шагов позволит исключить дублирование вводимой информации в нескольких программных продуктах, повысит оперативность обновления единой модели сети во всех информационных системах. Данные подходы в автоматизации позволят вести новую аналитику по качеству и эффективности оказания услуг по передаче, что повысит оперативность принимаемых решений при управлении электросетевым комплексом Республики Татарстан, — отмечает Тимур Курбангалиев.