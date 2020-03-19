«Всевышний дал нам аманат: мы должны о своем здоровье заботиться»: ДУМ борется с коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

На пятничные молитвы не собираться

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана разработало рекомендации для мечетей: как они должны работать теперь, когда над миром нависла угроза коронавируса. Эти рекомендации затрагивают не только пятничные молитвы, но и проведение никахов, имянаречений и других обрядов, где традиционно собирается множество гостей.

Так, намазы рекомендуется совершать с участием только сотрудников мечети. Для прихожан в мечетях и молельных комнатах должна быть организована возможность совершения пятикратных молитв в индивидуальном порядке. Традицию совершения пятничной молитвы рекомендуется сократить до выполнения обязательных действий: прочтения обязательной пятничной проповеди и совершения намаза.

Но тем мусульманам, кто всерьез опасается за свое здоровье или входит в группу риска, вообще не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия, включая пятничную молитву.

Также ДУМ Татарстана приостанавливает проведение очных образовательных и воспитательных мероприятий в подведомственных религиозных учреждениях. А еще прихожанам рекомендуется воздержаться от традиционного религиозного приветствия через рукопожатие и объятие.

Новые правила будут действовать «до 15 апреля 2020 года или до принятия других решений».

«Ислам предписывает коллективную молитву, но только если есть такая возможность»

Ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин пояснил «Реальному времени», что в своих рекомендациях ДУМ РТ следует практике, уже принятой в других мусульманских странах. Ощутимые ограничения коснутся только коллективных молитв:

— Вопрос больше касается только пятничных молитв, где мусульманам предписано коллективно читать намаз. Для никаха и других молитв нужно просто собирать меньше людей. Во многих мусульманских странах (в Саудовской Аравии, Турции) приняли решение о закрытии мечетей для коллективных молитв. Это же не означает, что мечети будут в принципе закрыты. В мечетях разрешается в единичной форме читать намаз, имам там все время будет, по всем вопросам можно обращаться. Речь только об ограничении проведения коллективных молитв. Ислам предписывает коллективную молитву, но только если есть такая возможность. В данном случае здоровье мусульман превыше всего. Большого греха в этом не будет.

Ответственный секретарь Совета улемов ДУМ РТ (именно на этом совете принимались рекомендации по коронавирусу) Рустам хазрат Нургалиев успокаивает желающих пожениться по исламскому обряду — для никаха фактических ограничений нет:

— С религиозной точки зрения обряд бракосочетания считается выполненным как при большом скоплении людей, так и при малом. И для этого нет никаких преград. Есть минимальные религиозные требования для выполнения этого обряда: имам, родители невесты, два свидетеля — и все, можно считать бракосочетание действительным. Мы как раз не рекомендовали большое скопление. Никах, бракосочетания — пусть они совершаются. А вот торжественность и массовость пусть лучше отложат на спокойное время.

Он разъяснил и ситуацию с коллективными молитвами:

— Мусульманам рекомендуется совершать коллективные молитвы. Что это значит? Человек должен находить максимальные возможности для коллективных молитв. Но с учетом сегодняшних событий сейчас максимальные возможности для этого ограничены. И тогда мусульманин ни в коем случае не приносит вреда своей религии, воздержавшись от коллективного совершения молитвы. При этом у него остается право в одиночном порядке посетить мечеть и сделать это.

В мечетях запасаются антисептиками и тепловизорами

Имам мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдин рассказал «Реальному времени», что сейчас каждый посетитель на входе в мечеть дезинфицирует руки антисептиком, а служители надевают маски. Кроме того, мечеть намерена приобрести тепловизоры, чтобы замерять температуру у прихожан.

— Всевышний дал нам аманат: мы должны о своем здоровье заботиться. Есть такое высказывание Пророка, где говорится, что вы должны следить за своим здоровьем, и всегда необходимо избегать тех мест, где есть заразная болезнь. А если вы уже находитесь там — то не выходите из этих мест, не распространяйте заболевание. Даже сейчас в Кувейте и в Саудовской Аравии муэдзин призывает: молитесь в своих домах. И это не грех. Когда есть какая-то болезнь — холера, чума, коронавирус — лучше вы читайте у себя дома! Никахи, имянаречение — такие события проводиться будут. Но традиционный аш будет лучше перенести или же провести его дома, с небольшим количеством людей.

Александр Артемьев