Антипрививочники: «Если введут вакцинацию, то будет катастрофа, так как вирус мутирует»

Доклинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 11 мая, сейчас ее испытывают на животных, сообщили в российском научном центре «Вектор». Но пока весь мир спешит изобрести средство от опасной болезни, ряды так называемого антипрививочного движения даже перед лицом смертельной угрозы не редеют. Опрошенные «Реальным временем» антивакцинаторы не боятся коронавируса и готовы отказаться от прививки, когда вакцина будет создана. Пандемия, охватившая мир, не страшнее гриппа, считают они.

«Не вижу в этом необходимости»

В одной из групп антипрививочников «Правда о прививках» первая закрепленная запись говорит сама за себя: «Коронавирус — обман всемирного масштаба». Это интервью председателя Московского городского научного общества терапевтов, академика РАМН Павла Воробьева, который уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».

Поэтому неудивительно, что опрошенные «Реальным временем» родители, выступающие за отказ от всех вакцинаций, не собираются прививаться и от коронавируса, если бы было изобретено средство и от этой напасти нашего времени.

Павел Воробьев уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». Фото armmuseum.ru

«Смысл задавать такой вопрос людям, придерживающимся взглядов «антипри», — несколько агрессивно отнеслась к нашему опросу свадебный стилист из Казани Аниса.

У Юлии Семянович из Менделеевска двое детей — 20 и 8 лет, сама она активист межрегионального общественного движения «Народный контроль». На своей странице в соцсети активно постит материалы об эпидемии, ежедневно уносящей жизни сотни людей на планете. Но прививку от коронавируса, будь такая, делать все равно бы отказалась.

— В данный момент коронавирус не так страшен, как это пытаются представить миру. А вот если введут вакцинацию, то будет катастрофа, так как вирус мутирует, адаптируется и вылечить его будет крайне сложно. Выступать против прививок я стала после того, как столкнулись с последствиями поствакцинальных осложнений со старшим ребенком. Начала изучать эту тему. У младшего нет ни одной, и он практически не болеет, даже простудой, — говорит Семянович.

Сторонники антипрививочного движения, опрошенные «Реальным временем», не боятся коронавируса и отказались бы от прививки, если бы вакцина была создана. Фото: vocmp.oblzdrav.ru

Отказалась бы от прививки и Альбина Гибадуллина из Нижнекамска.

— Я не верю в пользу вакцинации, тем более это будет новая вакцина, и какие побочные реакции могут быть от нее — это большой вопрос. К тому же коронавирус не страшнее гриппа.

Ее мнение разделяют Инна Олина и Регина Абдуллина-Сорвина из Казани:

— Пока я не вижу в этом необходимости. Почему? Это мое решение. Если же говорить не о прививках детям, то, вообще, мы же не от всех инфекций прививаемся в своей жизни. Да и, насколько я знаю, пока прививки от коронавируса нет, — заявила корреспонденту «Реального времени» Абдуллина-Сорвина.

А чем прививаться будем?

Вакцину от коронавируса COVID-19 начали изобретать практически сразу после начала вспышки заболевания в Ухане. Первыми взялись за дело китайцы, а сейчас ее разработку ведут по всему миру, и уже прозвучали заявления о том, что первые образцы проходят испытания.

В России вакцину против COVID-19 разрабатывают в Санкт-Петербурге (НИИ вакцин и сывороток) и в Казани (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ). Шесть прототипов вакцин разработали в научном центре «Вектор»: здесь уже провели исследования на мышах, хорьках и кроликах, а также иммунизацию прошли приматы двумя прототипами вакцины, заявил директор центра Ринат Максютов. По его словам, 11 мая планируется начать доклинические испытания.

В России вакцину против COVID-19 разрабатывают в Санкт-Петербурге (НИИ вакцин и сывороток) и в Казани (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ). Фото Максима Платонова

1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента России сообщила, что первые клинические испытания вакцины от коронавируса на 60 добровольцах стартуют 29 июня.

В Гонконге сообщили о завершении разработки вакцины на основе антигриппозной еще в конце января 2020 года, но объявили, что тестирование на животных продлится несколько месяцев, а клинические испытания на людях — не менее года.

В Китае аналогичные заявления были сделаны через месяц — в последних числах февраля.

В США в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Research Institute (Сиэтл) объявили, что начали тестировать вакцину mRNA-1273 на 45 добровольцах.

Разработка вакцины от коронавируса также ведется в Израиле, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Канаде и Австралии.

По прогнозам ученых — в этом сходятся и зарубежные, и отечественные специалисты — на рынке медицинских препаратов вакцина против COVID-19 появится не ранее 2021 года.

Элеонора Рылова, Инна Серова