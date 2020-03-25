Татарстанская ГИБДД объявила «темную» любителям тонировки

С начала 2020 года в республике за езду на тонированной машине поплатились более 11 тысяч человек

В преддверии лета — сезона «повышенного спроса» на тонировку машин — татарстанская ГИБДД разработала систему действенных мер против любителей темных автостекол, живущих под девизом: «Заплати 500 рублей — и езди спокойно». О том, как небольшой штраф движением руки автоинспектора превращается в длительный арест, почему не имеет смысла задаваться вопросом, правильно ли работает светоизмерительный прибор у инспектора ГИБДД и каков среднестатистический портрет татарстанского любителя затонировать автомобиль, — в материале «Реального времени».

Все по регламенту



С начала года автоинспекторы Татарстана «оформили» 11 318 водителей, которые нарушили требования техрегламента о безопасности колесных транспортных средств к тонировке стекол, сообщили «Реальному времени» в отделе пропаганды республиканского Управления ГИБДД. Учитывая, что год только начался, количество нарушителей впечатляет: выходит в день гаишники ловили на дорогах в среднем по 135 владельцев тонированных авто.

Согласно регламенту, светопропускание лобового стекла не должно быть ниже 75%, передних боковых — не ниже 70%. Штраф за нарушение этих требований, согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП: «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками)», составляет 500 рублей. Однако, как выяснило «Реальное время», отдельным водителям штрафа удалось вообще избежать, а некоторым, напротив, кроме денег, пришлось на некоторое время еще и расстаться со свободой.

Реакция в соцсетях на сообщения о наказании за тонировку иногда доходит до возмущения, граничащего с обличением: «У нас же люди довольны чиновниками и работой полиции, нужно показать нам (народу), что мы никто и прав у нас нет», «Опасный преступник пойман. Страна может спать спокойно», «О, какое большое преступление предотвратили!», «Лучше бы гонщиков, пьяных ловили, а тут — из-за пленки!» Однако встречаются и диаметрально противоположные мнения о любителях тонировки: «Понты дороже свободы. Орлы доморощенные. «Бригады» насмотрелись».

Для сравнения — почти за весь 2018 год (с января по ноябрь включительно) в республике наказали 24 тысячи любителей тонировки, за прошлый год данных пока нет.

Раньше гаишники нередко предоставляли водителю тонированного авто выбор — содрать пленку на месте или получить штраф. Сейчас закон такого выбора не оставляет. Фото ptzgovorit.ru

Штраф отдай и не греши

Раньше гаишники нередко предоставляли водителю тонированного авто выбор — содрать пленку на месте или получить штраф. Сейчас закон такого выбора не оставляет.

В отделе пропаганды ГИБДД МВД по РТ «Реальному времени» пояснили: если инспектор остановил автомобиль с тонировкой, он обязан произвести замеры светопропускания стекол и, если зафиксировано нарушение, оформить протокол. Штраф в таком случае неизбежен. Но иногда случается так, что водитель отлично понимает, почему ему подали сигнал остановиться, сразу выскакивает из машины и начинает снимать тонировку. Если темная пленка содрана, замерить светопропускание уже невозможно, соответственно, и протокола не будет.

Но так бывает в единичных случаях. Куда более часто, как выяснилось, смирившийся с потерей 500 рублей водитель решает, что он, так сказать, заплатил за право нарушать регламент и дальше. И вот тут-то он и имеет все шансы потерять не только куда более серьезную сумму, но и свободу — на срок до 15 суток.

— Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию транспортного средства с неисправностями, в том числе и с тонировкой, не соответствующей требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, — пояснил замначальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

— Водитель получает от инспектора не только постановление о штрафе, но и предписание снять тонировку. Он предупреждается, что эксплуатация автомобиля до снятия тонировки запрещена, за это предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 19.3 КоАП РФ, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции грозит административный штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.



До первого инспектора

По словам Разумнова, предписание сотрудника ГИБДД считается выполненным, если владелец машины прямо на месте «зачистит» стекла. А вот если он сядет за руль и поедет в автосервис и даже проедет хотя бы несколько метров, сработает статья КоАП о неповиновении — со всеми вытекающими. Водителя вновь остановят и оформят новый протокол.

Но сдирать пленку на месте — не лучший выход, в нервах можно стекла повредить. Да и видимость после такого «рукоприкладства» будет не очень хорошей — на стеклах останутся следы клея. На вопрос, как же нарушителю покинуть место остановки, чтобы цивилизованно избавиться от тонировки и при этом не стать «нарушителем в квадрате», Александр Разумнов посоветовал вызвать эвакуатор.

И добавил, что желающие на эвакуаторе сэкономить порой дожидаются, пока инспекторы уедут с места остановки первыми, а потом отгоняют автомобиль, а то и вовсе продолжают ездить с тонировкой, но делают они это зря. Протокол с номерами автомобиля попадает в общую базу ГИБДД, при повторной остановке выясняется, что предписание было вынесено, но не было выполнено, и ответственность за нарушения только усугубляется. Решение о мере наказания принимает суд.

— Сейчас некоторые водители в соцсетях жалуются, что их «арестовали за тонировку», — напомнила корреспондент «Реального времени».

— Их арестовали не за тонировку, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции, — возразил Разумнов. — И таких немного, большинство водителей устраняют нарушение без возражений, некоторые даже признаются, что дали себе ранее слово — «езжу до первого инспектора, а потом привожу в соответствие». На сегодня мы с начала года имеем 43 факта невыполнения законного требования сотрудников ГИБДД, — сообщил Разумнов. — В 12 случаях судом были назначены аресты, обычно на срок от пяти до восьми суток. В 28 случаях суд назначил наказания в виде штрафа.

Чтобы покинуть место остановки и цивилизованно избавиться от тонировки, Александр Разумнов советует вызывать эвакуатор. Фото Ирины Плотниковой

Молодой, «сознательный»

Замруководителя республиканской госавтоинспекции подчеркнул, что борьба с тонировкой ведется не из прихоти, а в целях обеспечения безопасности:

— Тонировка негативно влияет на обзор, особенно в темное время суток. В зеркала не видно соседние автомобили, пешеходов плохо видно.

И еще, заметил он, это правонарушение — из числа таких, которые совершаются осознанно, а значит, «смягчающих» обстоятельств у нарушителей нет:

— Водитель же получал права, сдавал экзамены и не может не знать, что тонировка запрещена и опасна.

Александр Разумнов нарисовал «портрет» среднестатистического любителя тонировки:

— Это, как правило, молодые люди в возрасте до 25 лет — видимо, потом приходит понимание, что никакая это не «крутизна», а только лишнее неудобство. А вот модель и стоимость тонированного автомобиля могут быть разными: сегодня молодые люди и кредиты берут, и родители им помогают, поэтому такой закономерности, чтобы тонировали только старенькие отечественные машины или очень дорогие иномарки, не прослеживается.

К слову, в феврале антирекорд по части тяжести наказания в Татарстане за неповиновение предписанию снять тонировку поставил 22-летний водитель 12-й «Лады» из Набережных Челнов. По данным ГИБДД, в прошлом году мужчина также привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

За тонированными автомобилями гаишники специально не охотятся — их тормозят в числе прочих нарушителей во время операции «Тоннель». Фото metronews.ru

А ну их… в «Тоннель»!

Летом прошлого года наделал много шума законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР, которые на полном серьезе предложили отменить штрафы за тонировку в целях удобства водителей, экономии топлива в жаркую погоду (тонированная машина медленнее нагревается и кондиционер приходится включать реже) и пассивной безопасности (злоумышленники не видят, что находится в салоне стоящего автомобиля). Однако закон не был принят.

— Правильная это политика — наказывать за тонировку, — считает представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин. — Может, это и слишком жестко, когда выписывают штраф и машину уже сразу становится нельзя перегнать в автосервис для устранения нарушения… Но с другой стороны, инспекторы действуют по закону, выполняют свою работу — какие к ним претензии? Тем более что за тонированными автомобилями гаишники у нас давно уже специально не охотятся — их тормозят в числе прочих нарушителей во время операции «Тоннель».

По мнению Хайруллина, что бы ни говорилось о плюсах тонировки, требования безопасности перевешивают, и обижаться на воюющих с ней госавтоинспекторов бессмысленно:



— С учетом того, что у нас рано темнеет, что освещение на улицах такое, что пешехода даже вблизи не видно, тонировка реально опасна. Чтобы это понять, достаточно темным вечером глянуть через тонированное стекло в боковое зеркало! А на любимый довод сторонников тонировки — что без нее вор видит, что лежит в салоне и может вскрыть машину, есть простой ответ: не оставляйте ничего в салоне. Ну или закройте окна шторками на время, пока машина стоит. Единственное реальное неудобство от отсутствия тонировки — если много ездить, то летом под солнцем левая рука не просто водительский загар приобретает, а кожа на ней до волдырей сгорает. Но тут тоже, наверное, если подумать, выход можно найти.

А председатель территориального отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин убежден, что рассчитывать на понимание со стороны водителей-нарушителей ни инспекторам ГИБДД, ни другим участникам дорожного движения не приходится:

— Те, кого наказали за тонировку, разумеется, считают, что инспекторы «придираются», пытаются доказать, что действия сотрудников ГИБДД незаконны. А вы чего-то другого хотите от людей, которые сознательно нарушают закон, ПДД? Конечно, они никогда не признают свою неправоту. Но в интересах всех остальных — чтобы их отучили нарушать. Эти водители ни о ком, кроме себя, не думают — ни о пешеходах, которых они могут не увидеть, ни о тех, кто едет сбоку, и даже впереди. Конечно, тот, кто сзади, если не успел вовремя затормозить и «догнал» другую машину, априори виноват — не держал дистанцию. Но ведь он из-за тонировки может вовремя не увидеть загоревшиеся стоп-сигналы передней машины. А увидел бы — не было бы ДТП, не теряли бы люди время и нервы.