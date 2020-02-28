В Татарстане еще один водитель получил арест за отказ снять тонировку

В Нижнекамске водитель автомобиля BMW X5 получил арест за отказ снять тонировку. Об этом сообщает отдел пропаганда ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку и решили проверить светопропускаемость боковых стекол. Она оставляла всего 4,9%. На водителя составили протокол и потребовали снять тонировку.

Водитель продолжил движение, поехав с опущенными стеклами. Через некоторое время его снова остановили сотрудники ГИБДД и потребовали поднять окна. Водитель пытался оправдаться, что стеклоподъемники неисправны. Тогда инспекторы провели светопропускаемость лобового стекла. Его светопропускаемость также не соответствовала нормам. Тогда инспекторы доставили его в суд, где его арестовали на сутки.

Ранее девушка-водитель получила административный арест на пять суток за тонировку на автомобиле.

