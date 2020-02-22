В Автограде девушка получила арест на пять суток за тонировку

В Набережных Челнах девушка-водитель получила административный арест на пять суток за тонировку на автомобиле. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Челнов.

Сообщается, что девушка ранее уже получила штрафы за тонировку, однако не устранила нарушения. Светопропускаемость передних стекол ее автомобиля составила 22%. Полицейские доставили девушку в суд, где ей назначили наказание в виде ареста.

Ранее мировой суд Приволжского района Казани арестовал на трое суток водителя, который отказался снимать тонировку с автомобиля Kia Sorento.

