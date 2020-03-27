Глава обувного союза: «На цену обуви обязательная маркировка не повлияет»

Наталья Демидова — о контрафакте, мифах про баснословные затраты и нечестной конкуренции

Перенос сроков маркировки обуви на 1 июля разочаровал часть представителей обувной промышленности, успевших подготовиться к работе по программе. Передышке не рады в Национальном обувном союзе, чей генеральный директор Наталья Демидова в интервью «Реальному времени» заявила о готовности почти всех крупных и средних компаний маркировать товары, добавив, что в этом списке есть и ИП. По ее словам, достаточно было отложить введение ответственности за отсутствие электронных кодов. Поэтому в дальнейшем союз уже не допустит очередного переноса сроков — на рынке так много контрафакта, что это «всю конкуренцию подрывает».



«На рынке обуви половина товара — нелегальная»



— Наталья Игоревна, сроки обязательной маркировки обуви сдвинули на лето, но кто-то же успел подготовиться к 1 марта? В основном крупный бизнес?

— Да, действительно многие успели подготовиться к работе в условиях обязательной маркировки обуви. И это не только крупные компании — у нас в обувной сфере особо крупных вообще нет. Это и средние, и небольшие производители обуви, кто реально подготовился.

Все были очень недовольны переносом сроков на июль, потому что они уже в процессе и понимают саму идею маркировки, что на рынке обуви половина товара нелегальная и что с этим нужно бороться, это всю конкуренцию подрывает — именно нелегальный товар.

— Во сколько обошлись затраты на маркировку у данных предпринимателей? Это действительно серьезные суммы?

— Есть, конечно, затраты, но они вполне сопоставимы. На цену товара маркировка вообще не повлияет. Оценить расходы в процентах не получится, все-таки у всех разные стартовые возможности. Но практически все уже маркировали линейным штрихкодом. Естественно, несколько изменилось программное обеспечение, но его тоже техническая компания предоставляла. Поэтому вопрос затрат на маркировку больше раздувают. Один QR-код стоит 50 копеек.



Фото facebook.com/groups/russian.shoes.business

Все были очень недовольны переносом сроков на июль, потому что они уже в процессе и понимают саму идею маркировки, что на рынке обуви половина товара нелегальная и что с этим нужно бороться

Я знаю и индивидуальных предпринимателей, которые подготовились маркировать обувь. Это те, кто очень медленно раскачивался, все время думали: «А вдруг отменят, вдруг не будет». Но нормальные люди понимают, что это же не только обуви касается, эта программа заработала всерьез и надолго для разных отраслей. Поэтому это больше у людей в голове торможение.



«Мы предлагали не вводить полную ответственность»

— Производители говорят, что пока система работает с перебоями.

— Конечно, не будем скрывать, есть технические проблемы. Они еще не все решены, бизнес-процессы у каждого вида отрасли разные и сложные, но сейчас все это в процессе наладки. Надо просто добиваться обратной связи от оператора программы.

Поэтому мы, Национальный обувной союз, при поддержке тех самых компаний, которые уже были готовы, заявляли о том, что не надо переносить сроки начала обязательной маркировки с 1 марта, но предлагали не вводить полную ответственность. Вот как раз сроки введения ответственности за отсутствие маркировки мы предлагали сдвинуть. Мы и сейчас придерживаемся этого мнения и в дальнейшем, конечно, уже не допустим никакого переноса.

По моим ощущениям, все крупные и средние компании уже готовы работать с маркировкой. Потому что все знали, боялись и волновались, это довольно серьезный шаг. Да, малые компании еще не все перешли. 13 марта на выставке «МосШуз» мы проводили очередную конференцию на эту тему. Народу было меньше, чем в прошлые разы, это было связано с коронавирусом. Но эта конференция от предыдущих отличалась как небо и земля. Если на первом этапе задавали вопросы: «а зачем это?», «а что это?», на втором — тоже еще спрашивали, а сейчас — абсолютно все в теме и задавали сугубо профессиональные, конкретные вопросы. И на эти вопросы представитель ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий, — прим. ред.) очень хорошо и грамотно отвечал.



Фото facebook.com/groups/russian.shoes.business

Конечно, не будем скрывать, есть технические проблемы. Они еще не все решены, бизнес-процессы у каждого вида отрасли разные и сложные, но сейчас все это в процессе наладки

Вопросы возникали такие, которые даже нам интересны, например, как осуществлять возврат товара. Сейчас на данном этапе компании для упрощения используют так называемый обмен: клиент купил обувь, а на следующий день хочет поменять. Но такого понятия «обмен» нет. Это надо оформлять как возврат, а потом оформлять покупку нового товара. Но в компаниях привыкли работать по той упрощенной схеме. Теперь, думаю, от этого придется как-то отказываться.

Конечно, что-то еще будет меняться, но это дело привычки — все привыкнут, и будет нормально. Все это отработается. Ясно, что не за полгода и не за год. Для покупателя сама процедура не изменится, хотя в принципе при возврате покупки он должен писать заявление, а потом документ оформляет магазин. Если это было по-другому, то это было нарушением.

«Маркировка значительную часть предыдущей нелегальной деятельности тоже подсветит»

— Эксперты прогнозируют, что из-за новых требований часть игроков уйдет с рынка. А как вы считаете?

— Куда они могут уйти? В тень? Значит, они неприятности на свою голову заработают. А куда они уйдут? Ну пусть продуктами займутся. Если уйдут в подполье, их отловят и будет еще хуже. Если люди торговали обувью и неплохо торговали, они же не перейдут на мыльные средства или парфюмерию.

— Тогда вы не согласны с заявлениями, что введение маркировки сильно ударило по бизнесу? Думаете, эти люди лукавят?

— Конечно, лукавят. Взять ИП, которые маркируют только остатки или торговые точки, которые на финишном этапе. Им надо замаркировать те остатки, которые у них есть сейчас. Согласитесь, что ИП и не имеет больших остатков. Если только, конечно, это ИП лишь для видимости, а на самом деле это какая-то точка на рынке, которая является конечной в цепочке какого-то китайского монстра, тогда у него, естественно, есть какие-то склады. Но тогда возникают другие вопросы: почему ИП с такими огромными остатками, где документы на предыдущий ввоз, почему он маркирует такое большое количество остатков, когда он умудрился их ввезти? Понимаете, процедура маркировки пусть не всю, но значительную часть предыдущей нелегальной деятельности тоже подсветит. Мы надеемся на выявление всех этих моментов.



Фото facebook.com/groups/russian.shoes.business

Процедура маркировки пусть не всю, но значительную часть предыдущей нелегальной деятельности тоже подсветит. Мы надеемся на выявление всех этих моментов

Но вернемся к легальным ИП. Где этот ИП хранит очень большие остатки? Да нет у него таких больших объемов, это обычно разумные женщины, которые четко знают, сколько им заказать, сколько им привезти, сколько у них продается, из опыта знают. Ну есть у них небольшие остатки — вот их надо промаркировать, а дальше их вообще это особо не касается. Они берут у того, у кого покупают в оптовом звене, уже маркированную обувь, то есть не они этим занимаются. Их задача — просто с помощью онлайн-кассы вывести это из оборота, зафиксировать. Купил маркированную, а потом вывел. Вот их [ИП] интересуют как раз только такие моменты, как возврат и маркировка остатков. Все эти элементы будут отработаны. Конечно, это же не только у них, это у всех.

Поэтому все точки этого бизнес-процесса будут отработаны. Все будет понятно, как с этим работать, не надо нервничать. Когда мы начинали, нам вообще говорили: «Ой, ну что это такое, это же вообще так сложно, у нас до сих пор тетя Маша в тетрадке пишет». Я согласна, может и есть такие, но мы же не можем на это ориентироваться. А очень часто приходится слышать: «Ой, мы это не освоим», хотя, по-моему, все это просто надуманные страхи. В бой надо ввязаться, а там будем надеяться.

«Не должно быть исключений. Как только их сделать, сразу все станут надомниками»

— То есть вы действительно считаете маркировку эффективным способом борьбы с контрафактом? Она исчерпывает необходимость в других мерах?

— Никто никогда не скажет, что это полностью исчерпывает другие меры. Но, как нам говорят и Роспотребнадзор, и таможня, это достаточно эффективный инструмент, который поможет выявлять контрафакт не при пересечении границы, а уже в местах продаж, и сразу без долгих расследований и рассуждений принимать меры, потому что каждый ход будет прослеживаться.

— Что вы думаете об исключениях в программе маркировки? Ведь все производители разные: кто-то выпускает ортопедическую обувь, кто-то балетные пуанты, а еще есть самозанятые, которые шьют обувь на дому.

— Категорически против, здесь не должно быть никаких исключений. Как только их сделать, например, для представителей народных промыслов или надомников, я вас уверяю, сразу все станут надомниками, займутся спецобувью и так далее. Уйдут в тень в том плане, что будут маскировать себя под них.

Фото facebook.com/groups/russian.shoes.business

Очень часто приходится слышать: «Ой, мы это не освоим», хотя, по-моему, все это просто надуманные страхи. В бой надо ввязаться, а там будем надеяться

Я еще раз говорю, в самой процедуре маркировки нет ничего сложного. Все это легко освоить. Бывает же один бухгалтер обслуживает несколько компаний. Вполне возможно и в этой сфере ввести тоже самое, чтобы один специалист помогал обслуживать с маркировкой сразу несколько мелких производителей обуви. Не надо каждому индивидуально брать в штат такого специалиста — это может быть затратно, а вот для десяти компаний (они могут быть даже из разных сфер) это не будет проблемой.

Могу сказать, что те производители обуви, кто сразу включился в эту деятельность, получили конкурентное преимущество перед остальными — они теперь сами могут выступать консультантами в этой сфере и даже могут заработать на этом. Многие оценили, что это будет стопроцентное покрытие и абсолютно востребовано.