Автонеделя: коронавирус, обнуление пошлин и виртуальные соревнования

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

В мире новые приостановки производства и падение авторынка



По всему миру продолжается волна приостановок автомобильных конвейеров в связи с коронавирусом. На минувшей неделе такие решения приняли Porsche, Hyundai, KIA, General Motors, Fiat, Renault, Peugeot-Citroen, Volkswagen, Ferrari, Scania, MAN и другие.

Падает и мировой авторынок — в феврале он снизился на 19,9% до 5,077 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает «Автостат». Основное падение пришлось на Китай, где было реализовано 282 тыс. автомобилей — на 80,4% меньше, чем годом ранее. Снизились продажи и в Западной Европе — на 6,5%, до 1,1 млн машин.

В США продажи автомобилей пока растут — в феврале в Америке продано 1,357 млн машин, что на 8,3% выше показателя годичной давности.

Между тем в «колыбели» нового коронавируса — китайском городе Ухань — местные власти разрешили автомобильным заводам и поставщикам запчастей возобновить работу. Замгубернатора провинции Хубэй Цао Гуанцзин отметил, что регион является крупнейшим производителем автомобилей и фосфорного удобрения в Китае. Расположенные в провинции предприятия играют ключевую роль в мировой цепочке поставок, и дальнейший простой заводов может привести к крайне негативным последствиям.

В китайском городе Ухань местные власти разрешили автомобильным заводам и поставщикам запчастей возобновить работу. Фото autostat.ru

Послабления карантинного режима затронули и другие части провинции Хубэй, где наблюдается более благоприятная эпидемиологическая ситуация: там тоже разрешили предприятиям вернуться к работе, за исключением тех, что в «негативном списке».

В России Chevrolet Niva на главном конвейере АвтоВАЗа и «обнуление» таможенных пошлин на электромобили

АвтоВАЗ, выкупивший американскую долю в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», а вместе с ней и все права на производство внедорожника Chevrolet Niva, вероятно, перенесет ее сборку на основной конвейер завода. По информации неофициального портала Лада.онлайн, по третьей нитке прогнали кузов «Нивы» — пока без сборки.

Сейчас на этой нитке собираются только «классические» «Нивы» под названием «Лада 4х4»: при мощности 300 тысяч машин в прошлом году с нее сошло лишь 39 тысяч внедорожников «Лада 4х4». По предварительной информации, «новая» «Нива» составит ей компанию в 2021 году.

АвтоВАЗ, выкупивший американскую долю в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», а вместе с ней и все права на производство внедорожника Chevrolet Niva, вероятно, перенесет ее сборку на основной конвейер завода. Фото Лада.онлайн

До конца 2021 года в России обнуляются ввозные таможенные пошлины на электромобили. Месяц назад коллегия Евразийской экономической комиссии допустила возможность отмены ввозной таможенной пошлины на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями, и теперь решение принято.

С учетом скачка курса национальной валюты и отсутствия электромобилей локального производства, а также ради создания стимулов для формирования необходимой инфраструктуры, пошлины на электромобили обнуляются с середины апреля до конца 2021 года. Причем, в отличие от прошлого опыта отмены пошлин, теперь это касается не только юридических, но и физических лиц.

В «Формуле-1» реальные гонки заменят виртуальными

«Формула-1» продолжает откладывать начало сезона. Руководство гоночной серии объявило об отмене Гран-при Монако, гонки в Нидерландах и Испании отложены на неопределенный срок.

Одновременно «Формула-1» отложила введение новых технических правил, которые должны были вступить в силу в 2021 году, до сезона-2022. Это позволит командам-участницам сократить расходы на проектирование новых машин, которые в противном случае в условиях сокращения доходов могли бы оказаться для многих коллективов просто разорительными.

«Формула-1» отложила введение новых технических правил, которые должны были вступить в силу в 2021 году, до сезона-2022. Это позволит командам-участницам сократить расходы на проектирование новых машин. Фото formula1.com

Ну а чтобы болельщики не скучали, «Формула-1» объявила о запуске чемпионата по виртуальным гонкам с участием действующих пилотов серии. Гонки будут проходить в официальном гоночном симуляторе F1 2019 PC на трассах отмененных или перенесенных этапов и в те самые дни, когда эти этапы должны были состояться. Уже в это воскресенье пилоты сразятся на виртуальной трассе Сахир в Бахрейне, правда, дистанция заезда будет сокращена вдвое, до 28 кругов. Прямая трансляция заезда будет доступна на официальных каналах «Формулы-1» в YouTube, Facebook, Twitch.